Сцепленное наследование генов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Цитология
Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Двумембранные органоиды Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Митоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Липиды Мейоз
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция животных Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Селекция растений Органогенез Гаметогенез Половое размножение Мутационная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Эмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Свойства популяции Основные эволюционные представления Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Геологические эры Формы естественного отбора Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Сцепленное наследование генов

Хромосомная теория наследственности – это теория, согласно которой передача наследственной информации в ряду поколений связана с передачей хромосом, в которых последовательно расположены гены.

Мендель изучил наследование только семи пар признаков у душистого горошка. Его законы подтвердились на самых разных видах организмов, т. е. было признано, что эти законы носят всеобщий характер. Однако позже было замечено, что у душистого горошка два признака — форма пыльцы и окраска цветков — не дают независимого распределения в потомстве. Потомки оставались похожими на родителей.

Каковы же закономерности наследования генов, локализованных в одной хромосоме? Этот вопрос был изучен американским генетиком Т. Морганом и его учениками.

В своих экспериментах Томас Морган и его коллеги изучали наследование признаков у дрозофил.

A – серый цвет тела;

a – чёрный цвет тела;

B – длинные крылья;

b – зачаточные крылья.

При проведении экспериментов Т. Морган скрещивал между собой серых мушек с длинными крыльями (AABB) и чёрных мушек с зачаточными крыльями (aabb). Всё поколение при этом получилось единообразным, согласно первому закону Менделя (AaBb) – серые мушки с длинными крыльями.

Далее Морган использовал анализирующее скрещивание с особью aabb – чёрное тело и зачаточные крылья.

Т. Морган и его коллеги получили неожиданный результат: кроме ожидаемых фенотипов потомства (серое тело и длинные крылья, чёрное тело и зачаточные крылья), были получены особи со смешанными признаками – серое тело и зачаточные крылья (Aabb), и чёрное тело, и длинные крылья (aaBb).

Т. Морган пришёл к выводу, что, кроме гамет AB и ab были получены гаметы Ab и aB, произошёл кроссинговер – обмен участками между гомологичными хромосомами.

Хромосомная теория наследственности была сформулирована Т. Морганом и его учениками в начале 20-х гг. XX в:

1. Гены располагаются в хромосомах; различные хромосомы содержат неодинаковое число генов; набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален.

2. Каждый ген имеет определенное место (локус) в хромосоме; в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены.

3. Гены расположены в хромосомах в определенной линейной последовательности.

4. Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и постоянно для каждого вида организмов;

Группы генов, расположенных в одной хромосоме, составляют группу сцепления. Сцепленные гены расположены в хромосомах в линейном порядке.

Так, у человека 46 хромосом — 23 группы сцепления, у дрозофилы 8 хромосом — 4 группы сцепления.

Внимание! На половых хромосомах бывают псевдоаутосомные участки, т. е. гены, которые есть и на Х, и на Y-хромосоме. Подобные варианты встречаются в генетических задачах ЕГЭ.

5. Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера, что приводит к образованию рекомбинантных хромосом; частота кроссинговера зависит от расстояния между генами: чем больше расстояние, тем больше величина кроссинговера;

Расстояние между генами измеряется в морганидах.

1 морганида = 1% вероятности кроссинговера.

6. На основании частот рекомбинации определяют расстояние между генами. Что позволяет строить генетические карты хромосом.

Генетическое картирование – определение положения какого-либо гена по отношению к другим генам. Постоянство процента кроссинговера между определенными генами позволяет локализовать их.

Генетическая карта – схема взаимного расположения и относительных расстояний между генами определённых хромосом, находящихся в одной группе сцепления.

Она представляет собой отрезок прямой, на котором нанесён порядок расположения генов и указано расстояние между ними в морганидах.

Генетические карты хромосом составлены для многих видов организмов: насекомых (дрозофила, комар, таракан и др.), грибов (дрожжи, аспергилл), для бактерий и вирусов.

Генетическая карта дрозофилы