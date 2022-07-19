Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция животных Селекция растений Комбинативная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития Типы размножения Половое размножение Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Свойства популяции Основные эволюционные представления Геологические эры Происхождение человека Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Законы и правила в теории эволюции Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции Определение вида и популяции Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Клеточная теория Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Углеводы Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Биосинтез белка Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Митоз Органические вещества клетки. Липиды Мейоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Минеральные вещества клетки, вода

Теории происхождения жизни на Земле

В данной теории мы рассмотрим с вами основные идеи происхождения жизни на Земле. Основные гипотезы:

  1. Креационизм (религиозно-философская концепция)

Всё многообразие органического мира планеты ― это творение некого верховного существа (божества). Эта концепция находится вне поля научных изысканий и не даёт ответ на вопрос о причинах возникновения и существования самого верховного существа.

Первые научные гипотезы возникновения жизни были полярны и вызывали множество споров у современников. Сейчас нам известно, что жизнь могла развиваться лишь последовательно, однако изначально существовали две противоположные теории:

Теория биогенеза

Происхождение живого от живого. Даная теория актуальна по сей день. Суть утверждения сводится к тому, что живые организмы всегда— потомки других организмов, следовательно, современное многообразие биологических систем развивалось постепенно.

• Теория абиогенеза

Происхождение живого от неживого.

Первоначально считалась, что жизнь зарождается самостоятельно: люди связывали появление мышей в кладовке с их самозарождением, спровоцированным наличием зерна. Конец этим заблуждениям положили опыты Ф.Реди и Л. Пастера

Опыт Ф. Реди заключался в следующем: исследователь оставил одну банку с мясом открытой, другую плотно закрыл марлей, защищающей мясо от мух. Через некоторое время обнаружилось, что личинки были только в открытом мясе, что доказывало их происхождение от других насекомых, а не самозарождение.

На какое-то время этот опыт опроверг теорию абиогенеза, однако споры вновь вспыхнули после открытия микроорганизмов. Некоторые ученые были убеждены, что бактерии способны самозародиться в бульоне, делая его мутным, однако для этого необходима «живительная сила», содержащаяся в воздухе.

Для опровержения этой теории Л. Пастер налил бульон в 2 колбы, вытянув горлышко одной из них так, что сообщение бульона с воздухом было возможно, однако споры бактерий оседали на месте изгиба, не попадая в бульон; вторая колба осталась с открытым коротким горлышком. Через некоторое время бульон помутнел лишь во второй колбе, что окончательно опровергло теорию абиогенеза.

В настоящее время известно, что жизнь не зарождается сама по себе, а теории ее происхождения направлены на поиск путей её развития.

  1. Гипотеза панспермии

Данная гипотеза предполагала, что жизнь на Землю попала с метеоритной пылью с других планет в виде органических соединений или спор организмов, похожих на бактерии. Они были обнаружены в доставленных на Землю пробах с Марса в 1996 году. Идею панспермии высказывали немецкий ученый Юстус Либих, шведский физик и химик Сванте Аррениус, русский ученый Вернадский и многие другие.

  1. Теория стационарного состояния

Данная гипотеза утверждала, что жизнь существовала на Земле всегда, но претерпевала некоторые изменения. На данный момент эта теория неактуальна, поскольку возраст земли оценивается в 4,5 млрд. лет, а вот возникновение первой жизни произошло по разным гипотезам либо 4,4 — 4 млрд. лет назад, либо 3,5 млрд. лет назад.

Эти расхождения связаны с тем, что в первый временной промежуток Земля подвергалась бомбардировке крупных астероидов, существует мнение, что именно это и стало причиной возникновения жизни.

Однако 3,5 млрд. лет назад паление астероидов на Землю прекратилось. Согласно некоторым исследованиям, если жизнь и появилась в результате удара астероида, то примерно в то время она и исчезла вновь, а снова зародиться смогла лишь через миллиард лет.

  1. Гипотеза биохимической эволюции ― белково–коацерватная теория (А.И. Опарин и Дж. Холдейн)

Согласно теории возникновения жизни на Земле, созданной А.И. Опариным и Дж. Холдейном в 1924-1927 гг., живые тела возникли из веществ неорганической природы в три этапа:

  1. На первом этапе происходило образование органических веществ из неорганических. Абиогенное (т. е. без участия живых организмов) возникновение живой материи возможно было только в условиях древней атмосферы и отсутствия живых организмов.

В состав древней атмосферы входили:

  • Метан

  • Аммиак

  • Углекислый газ

  • Водород

  • Пары воды

  • И другие неорганические соединения.

Под действием мощных электрических разрядов, ультра-фиолетового излучения и высокой радиации из этих веществ могли возникать органические соединения, которые накапливались в океане, образуя «первичный бульон».

  1. На втором этапе ― образование из простых органических соединений в водах первичного океана белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. В «первичном бульоне» из биополимеров образовывались многомолекулярные комплексы ― коацерваты. В коацерватные капли из внешней среды попадали ионы металлов, выступавшие в качестве первых катализаторов. Из огромного количества химических соединений, присутствовавших в «первичном бульоне», отбирались наиболее эффективные в каталитическом отношении комбинации молекул, что, в конечном счете, привело к появлению ферментов.

На границе между коацерватами и внешней средой выстраивались молекулы липидов, что приводило к образованию примитивной клеточной мембраны.

  1. Третий этап ― это этап развития жизни. На этом этапе коацерваты (лат. coacervo – собираю, скапливаю), то есть коллоидные капли, в которых концентрация веществ была выше, чем в окружающем растворе, начали укрупняться и взаимодействовать друг с другом и с другими веществами. В результате взаимодействия коацерватов с нуклеиновыми кислотами образовались способные к самовоспроизведению протобионты (белковые частицы, которые включали в себя нуклеиновые кислоты), что привело к возникновению самовоспроизведения, сохранение наследственной информации и передача её последующим поколениям; с этого момента начался период органической эволюции.

Следует подчеркнуть, что живые организмы ― это открытые способные к самовоспроизведению системы, в которые энергия поступает извне.

В связи с этим очевидно, что первые живые организмы были гетеротрофами, получавшими энергию за счет анаэробного расщепления органических соединений. Возникновение современной атмосферы прямо связано с появлением и развитием автотрофных организмов и фотосинтеза.