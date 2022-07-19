Органические вещества клетки. Липиды

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Гаметогенез Комбинативная изменчивость Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Селекция животных Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Селекция растений Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Органогенез
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Происхождение человека Результаты эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Определение вида и популяции Взаимодействие природы и общества Свойства популяции
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Мейоз Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Клеточный цикл Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Митоз Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола

Органические вещества клетки. Липиды

К липидам относятся жиры и жироподобные вещества. Это органические соединения с различной структурой, но общими свойствами: не растворимы в воде, но растворимы в органических растворителях (эфир, бензин и т. п.). Липиды образованы атомами трех элементов: углерода, кислорода и водорода. Выделяют следующие группы липидов:

Триглицериды (жиры) – соединения жирных высокомолекулярных кислот и трехатомного спирта глицерина. Жиры не растворяются в воде — они гидрофобны.

Жиры могут быть насыщенными и ненасыщенными (в зависимости от типа жирных кислот, входящих в состав). Насыщенные (предельные) содержат только одинарные связи между атомами углерода. В то время как ненасыщенные кислоты содержат одну и более двойных ковалентных связей.

Ненасыщенные жиры имеют более низкие температуры плавления, чем насыщенные, поэтому при обычных условиях представляют собой жидкие масла, а не твёрдые вещества. Растительные жиры — жидкие при комнатной температуре. Животные жиры при комнатной температуре твердые.

Фосфолипиды – соединения, похожие на триглицериды, но одна жирная кислота замещена фосфорным остатком.

Таким образом, в составе молекул всех фосфолипидов имеются гидрофобная (остатки жирных кислот) и гидрофильная (фосфорная кислота и присоединенные к ней группы) части, поэтому такие молекулы могут контактировать как с полярными, так и с неполярными растворителями (такие вещества называют амфифильными).

Амфифильность - наличие в молекуле жиров гидрофобных и гидрофильных частей.

Особенности фосфолипидов:

Фосфолипиды образуют двойной слой, или липидный бислой цитоплазматической мембраны клеток

● Гидрофильные «головки» обращены наружу

● Гидрофобные «хвосты» спрятаны вовнутрь мембраны

Стероиды - вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью. К ним относится полициклический спирт холестерол (чаще называемый холестерин) и его производные.

Кроме того, к липидам относятся воска.

Воска – сложные эфиры высших спиртов и жирных кислот. В состав молекул липидов, составляющих воски (в отличие от жиров, имеющих сходное строение), не входит глицерин.

Они покрывают кожу, шерсть, перья животных, смягчая их и защищая их от воды. Также из восков пчёлы строят соты.

Функции липидов:

Энергетическая. В ходе расщепления 1 г жиров до СО2 и Н2О освобождается большое количество энергии — 38,9 кДж (9,3 ккал).

Запасающая. Липиды могут использоваться также в качестве источника воды (при окислении 1 г жира образуется более 1 г воды)

Строительная (структурная). Благодаря амфифильности в воде и водных растворах фосфолипиды самопроизвольно формируют протяженные почти плоские двойные слои, в которых гидрофобные слои смотрят друг на друга, а гидрофильные головы – в водную среду. Такие слои являются основой всех биологических мембран. Таким образом, одной из основных функцией фосфолипидов является структурная функция – формирование биологических мембран.

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Фосфолипидный бислой клеточной мембраны

Терморегулирующая. Большинство липидов обладают низкой теплопроводностью и у некоторых животных (тюлени, киты) он откладывается в подкожной жировой ткани, образуя слой толщиной до 1 м.

Защитная. Например, восковой налет на различных частях растений препятствует излишнему испарению воды.

Регуляторная. Многие производные липидов (например, стероидные гормоны, витамины A, D, E) участвуют в обменных процессах, происходящих в организме.