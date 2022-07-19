Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Биосинтез белка Минеральные вещества клетки, вода Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Митоз Клеточный цикл Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Двумембранные органоиды Репликация ДНК Одномембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Мейоз Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Эмбриональный период развития Половое размножение Комбинативная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Органогенез Типы размножения Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Гаметогенез
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Результаты эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Формы естественного отбора Происхождение человека Определение вида и популяции Свойства популяции Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс

Сукцессия

Устойчивые экосистемы способны к саморегуляции, однако не всегда они остаются неизменными.

Вместо лесов в естественных условиях образуются болота, вместо болот ― луга. Это происходит потому, что жизнедеятельность организмов способна постепенно изменять их среду обитания (микроклимат, почву, водный режим и т. д.). Этот процесс может идти быстро или медленно. Также смена биогеоценоза может быть вызвана стихийными бедствиями (пожар, наводнение) и деятельностью человека (осушение почв, земляные работы).

Сукцессия (от лат. succesi ― преемственность, наследование) ― последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим на определённом участке среды во времени в результате влияния природных факторов (в том числе внутренних сил) или воздействия человека.

Выделяют первичные и вторичные сукцессии.

При первичной сукцессии происходит формирование биогеоценоза на первично свободном субстрате. Обычно это свободные горные породы или застывшая вулканическая лава. В таких условиях могут жить очень немногие организмы.

  • Самыми первыми и непривередливыми становятся лишайники ― пионеры сукцессии. Затем появляются мхи. Они изменяют грунт, выделяя кислоту, которая разрушает и разрыхляет камни. Отмирающие мхи и лишайники под действием бактерий ― редуцентов разлагаются, а их остатки перемешиваются с рыхлым каменистым субстратом (песком). Так образуется первая почва, на которой уже могут расти другие растения.

  • Через какое-то время на этой почве начинают появляться травянистые растения, а затем кустарники и деревья. Этот процесс обычно занимает длительное время (сотни лет).

Вторичная сукцессия происходит при повреждении уже существующих сообществ вследствие деятельности антропогенных (вырубка леса, пожары) и стихийных факторов. Она длится в течение десятков лет и часто приводит к восстановлению исходного сообщества.

  • Она начинается с того, что на освобожденном участке почвы появляются однолетние травянистые растения. Это ― типичные сорняки: одуванчик, осот, мать-и-мачеха и другие. Их преимущество в том, что они быстро разрастаются и производят семена, приспособленные к распространению на далекие расстояния с помощью ветра или животных.

  • Однако уже через два-три года их вытесняют конкуренты ― многолетние травы, а затем ― кустарники и деревья, прежде всего осина. Эти породы затеняют землю, а их обширные корневые системы забирают из почвы всю влагу, так что проросткам видов, первыми попавших на поле, становится трудно расти.

  • Однако сукцессия на этом не останавливается; за осиной появляется сосна; а последними ― медленно растущие теневыносливые породы, например ель или дуб.

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Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга в сукцессии сообществ называется сукцессионной серией.

В любой сукцессионной серии темпы происходящих изменений постепенно замедляются и заканчиваются формированием устойчивой стадии ― климаксового сообщества.