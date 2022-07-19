Клеточный цикл

Жизненный цикл клетки – это период ее жизни от деления до деления.

Клетки размножаются путем удвоения своего содержимого с последующим делением пополам.

Клеточное деление лежит в основе роста, развития и регенерации тканей многоклеточного организма.

Клеточный цикл подразделяют на интерфазу , сопровождающуюся точным копированием и распределением генетического материала, и собственно деление клетки после удвоения других клеточных компонентов.

Длительность клеточных циклов у разных видов, в разных тканях и на разных стадиях широко варьирует от одного часа (у эмбриона) до года (в клетках печени взрослого человека).

Подготовка клетки к делению

Интерфаза – период клеточного цикла между двумя делениями. В этот период клетка не делится, а готовится к делению.

Периоды интерфазы:

пресинтетический G1 (2-3 часа): рост клетки, накопление веществ и энергии;

синтетический S (6-10 часов): репликация ДНК, синтез РНК, увеличение числа органоидов, удвоение центриолей;

постсинтетический G2 (2-5 часов): синтез и накопление белков и энергии АТФ для последующего деления.

Самое важное событие интерфазы – удвоение молекул ДНК.

Будущие хромосомы состоят из двух нитей – хроматид. Каждая из хроматид содержит одну молекулу ДНК. В период интерфазы в клетке происходит процесс биосинтеза белка, удваиваются также все важнейшие структуры клетки (в т. ч. клеточный центр). Продолжительность интерфазы в среднем 10-20 ч. Затем наступает процесс деления клетки – митоз или мейоз.

Хромосомы: индивидуальность, парность, число

Во время деления клетки хроматин спирализуются до состояния хромосом, тогда генетический материал становится виден в световой микроскоп.

При изучении хромосом разных видов живых организмов было обнаружено, что их набор строго индивидуален. Это касается числа, формы, черт строения и величины хромосом

Строение хромосомы

Кариотип – набор хромосом в клетках тела, характерный для данного вида

Кариотип человека

В любом многоклеточном организме существует два вида клеток – соматические (клетки тела) и половые клетки, или гаметы.

Соматические клетки образуются из стволовых клеток.

Стволовые клетки (клетки-предшественники) – клетки, из которых формируются все органы и ткани нашего организма.

Они являются недифференцированными клетками, выполняющими различные регенеративные функции в организме. Стволовые клетки могут генерировать или заменять клетки за счет дифференцировки.

Они присутствуют во всех органах с этапа развития эмбриона и в течение индивидуальной продолжительности жизни.

Схема гемопоэза

Половые клетки образуются из специализированных клеток – гонад. В половых клетках число хромосом в два раза меньше, чем в соматических.

В соматических клетках все хромосомы представлены парами – такой набор называется диплоидным и обозначается 2n. Парные хромосомы (одинаковые по величине, форме, строению) называются гомологичными.

В половых клетках каждая из хромосом находится в одинарном числе. Такой набор называется гаплоидным и обозначается п.

Гаплоидный и диплоидный набор

*Прочитайте темы “Репликация ДНК” и “Митоз” и выполните тестирование.