Клеточный цикл

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Типы размножения Половое размножение Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Формы борьбы за существование Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Доказательства эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Геологические эры
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Сукцессия Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Цитология
Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Митоз Органические вещества клетки. Липиды Мейоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Биосинтез белка
Генетика
Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания

Клеточный цикл

Жизненный цикл клетки – это период ее жизни от деления до деления.

  • Клетки размножаются путем удвоения своего содержимого с последующим делением пополам.

  • Клеточное деление лежит в основе роста, развития и регенерации тканей многоклеточного организма.

  • Клеточный цикл подразделяют на интерфазу, сопровождающуюся точным копированием и распределением генетического материала, и собственно деление клетки после удвоения других клеточных компонентов.

  • Длительность клеточных циклов у разных видов, в разных тканях и на разных стадиях широко варьирует от одного часа (у эмбриона) до года (в клетках печени взрослого человека).

Подготовка клетки к делению

Интерфаза – период клеточного цикла между двумя делениями. В этот период клетка не делится, а готовится к делению.

Периоды интерфазы:

  • пресинтетический G1 (2-3 часа): рост клетки, накопление веществ и энергии;

  • синтетический S (6-10 часов): репликация ДНК, синтез РНК, увеличение числа органоидов, удвоение центриолей;

  • постсинтетический G2 (2-5 часов): синтез и накопление белков и энергии АТФ для последующего деления.

Самое важное событие интерфазы – удвоение молекул ДНК.

Будущие хромосомы состоят из двух нитей – хроматид. Каждая из хроматид содержит одну молекулу ДНК. В период интерфазы в клетке происходит процесс биосинтеза белка, удваиваются также все важнейшие структуры клетки (в т. ч. клеточный центр). Продолжительность интерфазы в среднем 10-20 ч. Затем наступает процесс деления клетки – митоз или мейоз.

Хромосомы: индивидуальность, парность, число

Во время деления клетки хроматин спирализуются до состояния хромосом, тогда генетический материал становится виден в световой микроскоп.

При изучении хромосом разных видов живых организмов было обнаружено, что их набор строго индивидуален. Это касается числа, формы, черт строения и величины хромосом

Строение хромосомы

Кариотип – набор хромосом в клетках тела, характерный для данного вида

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Кариотип человека

В любом многоклеточном организме существует два вида клеток – соматические (клетки тела) и половые клетки, или гаметы.

Соматические клетки образуются из стволовых клеток.

Стволовые клетки (клетки-предшественники) – клетки, из которых формируются все органы и ткани нашего организма.

Они являются недифференцированными клетками, выполняющими различные регенеративные функции в организме. Стволовые клетки могут генерировать или заменять клетки за счет дифференцировки.

Они присутствуют во всех органах с этапа развития эмбриона и в течение индивидуальной продолжительности жизни.

Схема гемопоэза

Половые клетки образуются из специализированных клеток – гонад. В половых клетках число хромосом в два раза меньше, чем в соматических.

В соматических клетках все хромосомы представлены парами – такой набор называется диплоидным и обозначается 2n. Парные хромосомы (одинаковые по величине, форме, строению) называются гомологичными.

В половых клетках каждая из хромосом находится в одинарном числе. Такой набор называется гаплоидным и обозначается п.

Гаплоидный и диплоидный набор

*Прочитайте темы “Репликация ДНК” и “Митоз” и выполните тестирование.