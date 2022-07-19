Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Половое размножение Бесполое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Ненаследственная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Эволюция живой природы
Происхождение человека Результаты эволюции Основные эволюционные представления Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Немембранные органоиды Биосинтез белка Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Липиды Метаболизм и основные понятия Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Митоз Общее строение клетки, классификация органоидов Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Фотосинтез Мейоз

Среда обитания организмов

Совокупность биотических и абиотических факторов среды образуют среду обитания организмов ― часть природы, в которой живут организмы.

Различают несколько сред обитания:

- Водная

- Наземно-воздушная

- Почвенная

- Организменная

К каждой из них в процессе эволюции особи приобретают определенные приспособления.

  • Водная:

Форма тела = обтекаемая, есть слизь, чтобы минимизировать трение

Покровы = чешуя расположена черепицеобразно

Конечности = плавники/ласты/имеют плавательную перепонку

Органы дыхания = жабры

Наличие плавательного пузыря

Органы чувств = боковая линия, активная эхолокация

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  • Наземно-воздушная:

Форма тела и конечности = зависит от образа жизни (птицы – обтекаемая, крылья)

Разнообразные приспособления для сохранения воды:

У растений это мощная корневая система, водонепроницаемый слой на поверхности листьев и стеблей, способность к регуляции испарения воды через устьица.

У животных это также различные особенности строения тела и покровов, но, кроме того, поддержанию водного баланса способствует и соответствующее поведение.

Органы дыхания = легкие, трахеи (насекомые)

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  • Почвенная

Форма тела = обтекаемая, может быть слизь (черви)

Конечности = роющие

Покровы = плотные/шерсть короткая, мягкая, заглаживается вперед и назад

Органы чувств = уменьшены или отсутствуют ушные раковины, редуцированны глаза, много вибриссов по телу

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  • Организменная

Покровы = плотные

Редуцированы = органы чувств, пищеварительная система

Размножение = большое количество потомков

Наличие органов прикрепления

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Внимание!

Данная теория часто встречается в заданиях 26 ЕГЭ

Пример: Какие особенности внешнего строения рыб способствуют уменьшению затрат энергии при передвижении в воде? Назовите не менее трёх особенностей.

Ответ:

  1. Обтекаемая форма тела, слитность его отделов

  2. Черепицеобразное расположение чешуи

  3. Слизь, обильно покрывающая кожу

  4. Наличие плавников, особенности их строения