Среда обитания организмов

Различают несколько сред обитания:
- Водная
- Наземно-воздушная
- Почвенная
- Организменная
К каждой из них в процессе эволюции особи приобретают определенные приспособления.
Водная:
Форма тела = обтекаемая, есть слизь, чтобы минимизировать трение
Покровы = чешуя расположена черепицеобразно
Конечности = плавники/ласты/имеют плавательную перепонку
Органы дыхания = жабры
Наличие плавательного пузыря
Органы чувств = боковая линия, активная эхолокация
Наземно-воздушная:
Форма тела и конечности = зависит от образа жизни (птицы – обтекаемая, крылья)
Разнообразные приспособления для сохранения воды:
У растений это мощная корневая система, водонепроницаемый слой на поверхности листьев и стеблей, способность к регуляции испарения воды через устьица.
У животных это также различные особенности строения тела и покровов, но, кроме того, поддержанию водного баланса способствует и соответствующее поведение.
Органы дыхания = легкие, трахеи (насекомые)
Почвенная
Форма тела = обтекаемая, может быть слизь (черви)
Конечности = роющие
Покровы = плотные/шерсть короткая, мягкая, заглаживается вперед и назад
Органы чувств = уменьшены или отсутствуют ушные раковины, редуцированны глаза, много вибриссов по телу
Организменная
Покровы = плотные
Редуцированы = органы чувств, пищеварительная система
Размножение = большое количество потомков
Наличие органов прикрепления
Данная теория часто встречается в заданиях 26 ЕГЭ
Пример: Какие особенности внешнего строения рыб способствуют уменьшению затрат энергии при передвижении в воде? Назовите не менее трёх особенностей.
Ответ:
Обтекаемая форма тела, слитность его отделов
Черепицеобразное расположение чешуи
Слизь, обильно покрывающая кожу
Наличие плавников, особенности их строения