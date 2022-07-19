Аллельные взаимодействия генов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Бесполое размножение Селекция растений Органогенез Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Свойства популяции Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Взаимодействие природы и общества Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Доказательства эволюции
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Генетический код и его свойства Двумембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Мейоз Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Фотосинтез Митоз Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Транспорт веществ в клетке
Генетика
Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов

Аллельные взаимодействия генов

Аллельное взаимодействие — это взаимодействие аллелей одного и того же гена (за признак отвечает несколько аллелей одного и того же гена).

Доминирование — форма взаимоотношений между аллелями одного гена, при которой один из них (доминантный) подавляет (маскирует) проявление другого (рецессивного) и таким образом определяет проявление признака как у доминантных гомозигот, так и у гетерозигот.

При неполном доминировании гетерозиготы имеют фенотип, промежуточный между фенотипами доминантной и рецессивной гомозиготы.

Например, при скрещивании чистых линий львиного зева и многих других видов цветковых растений с пурпурными и белыми цветками особи первого поколения имеют розовые цветки.

При кодоминировании у гетерозигот признаки, за которые отвечает каждый из аллелей, проявляются одновременно и в полной мере.

Типичный пример кодоминирования — наследование групп крови системы АВ0 у человека. Всё потомство людей с генотипами АА (вторая группа) и ВВ (третья группа) будет иметь генотип АВ (четвертая группа). Их фенотип не является промежуточным между фенотипами родителей, так как на поверхности эритроцитов присутствуют оба агглютиногена (А и В). При кодоминировании назвать один из аллелей доминантным, а другой — рецессивным нельзя, эти понятия теряют смысл: оба аллеля в равной степени влияют на фенотип.

Множественный аллелизм — это существование в популяции более двух аллелей данного гена. В популяции оказываются не два аллельных гена, а несколько. Аллели IA, IВ, I0, определяющие группы крови системы AB0 у человека.