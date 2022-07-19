Геологические Эры

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Экологические проблемы Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Экологические законы и правила Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Клеточный цикл Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Минеральные вещества клетки, вода Митоз Мейоз Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Пластический обмен. Хемосинтез Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Органогенез Типы размножения Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Селекция растений Бесполое размножение Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция животных
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Свойства популяции Основные эволюционные представления Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции

Геологические Эры

Геологическая эра ― подразделение геохронологической шкалы, соответствующее крупному этапу геологической истории и развития жизни на Земле. Продолжительность ― сотни или многие десятки миллионов лет.

Историю Земли принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертаний материков, уровня океанов. Движения и разломы земной коры, происходившие в разные геологические периоды, сопровождались усиленной вулканической деятельностью, в результате чего в атмосферу выбрасывалось огромное количество газов, пепла, что снижало прозрачность атмосферы и способствовало уменьшению количества поступающей на Землю солнечной радиации. Это было одной из причин развития оледенений, которые вызвали изменение климата, что оказало сильное влияние на развитие органического мира. В процессе эволюции постоянно возникали новые формы организмов, а прежние формы, оказавшиеся неприспособленными к новым условиям существования, вымирали.

В течение многих миллионов лет на планете накапливались остатки некогда живших организмов. На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов удается проследить подлинную историю живой природы.

Геохронологическая шкала Земли

(Р ― растения; Ж ― животные)

Кайнозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Четвертичный (2,4)

Р: Вымирание многих видов растений, упадок древесных форм, расцвет травянистых; растительный мир приобретает современный облик.

Ж: Развитие многих групп морских н пресноводных моллюсков, кораллов, иглокожих и др. Формирование ныне существующих сообществ, возникновение и эволюция человека.
Неогеновый (неоген) (2,5)

Р: Преобладание покрытосеменных и хвойных, отступание лесов, увеличение площади степей.

Ж: Видовой состав беспозвоночных приближается к современному. Расцвет плацентарных млекопитающих, сходных с современными. Появление человекообразных обезьян.
Палеогеновый (палеоген) (66)

Р: Расцвет основных групп покрытосеменных.

Ж: Господство двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Вымирание древнейших млекопитающих. Развитие сумчатых и примитивных плацентарных: насекомоядных, древних копытных, древних хищников. Начало развития антропоидов.

Мезозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Меловой (мел) (136)

Р: В начале периода господство голосеменных и появление покрытосеменных, которые преобладают во второй половине периода.

Ж: Развитие двустворчатых и брюхоногих моллюсков, других беспозвоночных. Развитие крупных рептилий в первой половине периода и их вымирание во второй половине периода. Развитие млекопитающих и птиц.
Юрский (юра) (195)

Р: Господство папоротников и голосеменных.

Ж: Расцвет головоногих и двустворчатых моллюсков. Расцвет пресмыкающихся: наземных, водоплавающих, летающих. Появление древних птиц, развитие древних млекопитающих.
Триасовый (триас) 240

Р: Вымирание семенных папоротников. Развитие голосеменных.

Ж: Вымирание многих животных, процветающих в палеозойскую эру. Вымирание стегоцефалов, развитие пресмыкающихся, появление древних млекопитающих.

Палеозойская эра (древней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Пермский (пермь) (285)

Р: Распространение первых групп голосеменных.

Ж: Уменьшение количества видов хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб. Развитие стегоцефалов, пресмыкающихся, часть которых были предковыми по отношению к млекопитающим и птицам.
Каменноугольный (карбон) (345)

Р: Расцвет плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, семенных папоротников; появление хвойных.

Ж: Расцвет древних морских беспозвоночных. Появление первичнобескрылых и древнекрылых насекомых. Распространение акул, стегоцефалов. Появление и расцвет амфибий. Появление древних пресмыкающихся.
Девонский (девон) (410)

Р: Расцвет риниофитов, к началу позднего девона их вымирание. Появление современных типов сосудистых растений.

Ж: Расцвет древних беспозвоночных, появление паукообразных. Расцвет панцирных, кистеперых и двоякодышащих рыб. В конце периода появление первых четвероногих ― стегоцефалов (древних земноводных).
Силурийский (силур) (435)

Р: Возникновение современных групп водорослей и грибов. В конце периода достоверное появление первых наземных растений.

Ж: Появление наземных членистоногих ― скорпионов. Появление древних панцирных и хрящевых рыб.
Ордовикский (ордовик) (500)

Р: Обилие морских водорослей. Предположительное появление первых наземных растений ― риниофитов.

Ж: Появление первых позвоночных ― бесчелюстных.
Кембрийский (кембрий) (570) Жизнь сосредоточена в морях. Эволюция водорослей; развитие многоклеточных форм. Расцвет морских беспозвоночных с хитиново-фосфатной раковиной.

Протерозойская (ранней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Поздний протерозой (1650) Развитие водорослей, различных многоклеточных примитивных организмов, не имеющих скелетных образований.
Ранний протерозой (2600) Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических фотосинтезирующих организмов. Возникновение полового процесса.

Архей

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Не подразделяется (3500-3800) Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток ― начало биологической эволюции. Появление анаэробных автотрофных организмов, бактерий, цианобактерий.

Катархей

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Не подразделяется (3900) Химическая эволюция, приведшая к возникновению биополимеров.