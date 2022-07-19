Репликация ДНК

Репликация ДНК ‒ это процесс синтеза дочерней молекулы ДНК на матрице родительской ДНК.

Репликация ДНК является ключевым событием в ходе деления клетки, так как именно благодаря репликации происходит сохранение хромосомного набора и точная передача генетической информации из поколения в поколение.

Данный процесс осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15-20 белков (например, ДНК-полимеразы).

Процесс репликации: раскручивание двойной спирали ДНК ‒ синтез комплементарных цепей ДНК-полимеразой ‒ образование двух молекул ДНК из одной.

Последовательность репликации

Раскручивание ДНК → разрыв связей между двумя цепями при помощи ферментов (хеликазы) → образование репликационной вилки → присоединение ДНК-полимеразы к каждой из цепей ДНК → присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов → образование двух дочерних цепей.

Внимание! Каждая из двух цепей ДНК является матрицей, на которой синтезируется новая комплементарная цепь.

Результат: две новые молекулы двуцепочечной ДНК, идентичные родительской.

Характеристики процесса репликации

Матричный ‒ последовательность синтезируемой цепи ДНК однозначно определяется последовательностью материнской цепи в соответствии с принципом комплементарности:

А=Т

Г≡Ц

Полуконсервативный ‒ одна цепь молекулы ДНК, образовавшейся в результате репликации, является вновь синтезированной, а вторая ‒ материнской;

полярный – идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 3’-концу; начинается с определённых участков ДНК, которые называются сайтами инициации репликации.

*Прочитайте темы “Клеточный цикл” и “Митоз” и выполните тестирование.