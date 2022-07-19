Репликация ДНК

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики
Организм как биологическая система
Селекция животных Гаметогенез Половое размножение Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Селекция растений Эмбриональный период развития Типы размножения Бесполое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Происхождение человека Результаты эволюции Свойства популяции Геологические эры
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Сукцессия Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Фотосинтез Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Генетический код и его свойства Митоз Органические вещества клетки. Липиды Общее строение клетки, классификация органоидов Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Биосинтез белка Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке

Репликация ДНК

Репликация ДНК ‒ это процесс синтеза дочерней молекулы ДНК на матрице родительской ДНК.

Репликация ДНК является ключевым событием в ходе деления клетки, так как именно благодаря репликации происходит сохранение хромосомного набора и точная передача генетической информации из поколения в поколение.

Данный процесс осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15-20 белков (например, ДНК-полимеразы).

Процесс репликации: раскручивание двойной спирали ДНК ‒ синтез комплементарных цепей ДНК-полимеразой ‒ образование двух молекул ДНК из одной.

Последовательность репликации

Раскручивание ДНК → разрыв связей между двумя цепями при помощи ферментов (хеликазы) → образование репликационной вилки → присоединение ДНК-полимеразы к каждой из цепей ДНК → присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов → образование двух дочерних цепей.

Внимание! Каждая из двух цепей ДНК является матрицей, на которой синтезируется новая комплементарная цепь.

Результат: две новые молекулы двуцепочечной ДНК, идентичные родительской.

Характеристики процесса репликации

  1. Матричный ‒ последовательность синтезируемой цепи ДНК однозначно определяется последовательностью материнской цепи в соответствии с принципом комплементарности:

А=Т

Г≡Ц

  1. Полуконсервативный ‒ одна цепь молекулы ДНК, образовавшейся в результате репликации, является вновь синтезированной, а вторая ‒ материнской;

  1. полярный – идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 3’-концу;

  2. начинается с определённых участков ДНК, которые называются сайтами инициации репликации.

*Прочитайте темы “Клеточный цикл” и “Митоз” и выполните тестирование.