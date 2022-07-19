В основе бесполого размножения лежит процесс митоза.
Преимуществом бесполого размножения является то, что организму не нужно тратить время и энергию на поиск полового партнера. Это позволяет ему размножаться быстрее. Таким образом, плюсами бесполого размножения являются:
быстрое размножение в благоприятных условиях;
быстрое распространение в благоприятных условиях.
Но также у бесполого размножения есть свои недостатки: виды организмов, размножающиеся бесполым путём, менее приспособлены к изменениям условий окружающей среды и уступают в естественном отборе более приспособленным видам. В процессе эволюции у эукариот возникает половой процесс как более прогрессивный признак.
Существует несколько видов бесполого размножения.
Бесполое размножение одноклеточных:
Бесполое размножение многоклеточных:
Бесполое размножение одноклеточных организмов
Бактерии и простейшие (амёбы, эвглены, инфузории и др.) размножаются делением клетки надвое. Бактерии делятся простым бинарным делением; простейшие — митозом. После деления дочерние клетки растут и, достигнув величины материнского организма, снова делятся.
Далее вокруг каждого из ядер обособляется небольшой участок цитоплазмы, и деление клетки завершается образованием множества дочерних особей. Такой тип размножения в ряду поколений приводит к изменению вида или к возникновению новых видов.
На рис. Шизогония
На рис. Почкование дрожжей
Бесполое размножение многоклеточных
На рис. Спорообразование у папоротника (1), мха кукушкина льна (2) и спорыньевого гриба (3)
При этом способе размножения новые особи возникают из фрагментов материнского организма. Фрагментацией могут размножаться, например, нитчатые водоросли, грибы, некоторые плоские (ресничные) и кольчатые черви.
На рис. Фрагментация
Потом происходит отделение (отпочковывание) дочерней особи, которая растет и достигает размеров материнского организма. Если дочерние особи не отделяются от материнской, то формируются колонии (например, у коралловых полипов).
На рис. 1— полиэмбриония, развитие близнецов, 2 — развитие двойняшек