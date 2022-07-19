Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Биосинтез белка Генетический код и его свойства Мейоз Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Одномембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Клеточный цикл Немембранные органоиды Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм как биологическая система
Селекция растений Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ненаследственная изменчивость Селекция животных Органогенез Гаметогенез Половое размножение Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция микроорганизмов
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Взаимодействие природы и общества Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Геологические эры Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Формы борьбы за существование
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов

Бесполое размножение

Бесполое размножение – это один из способов размножения, при котором следующее поколение развивается из соматических клеток без участия репродуктивных клеток — гамет. При бесполом размножении дочерние организмы имеют только одну родительскую особь и генетически идентичны ей.

В основе бесполого размножения лежит процесс митоза.

Преимуществом бесполого размножения является то, что организму не нужно тратить время и энергию на поиск полового партнера. Это позволяет ему размножаться быстрее. Таким образом, плюсами бесполого размножения являются:

  • быстрое размножение в благоприятных условиях;

  • быстрое распространение в благоприятных условиях.

Но также у бесполого размножения есть свои недостатки: виды организмов, размножающиеся бесполым путём, менее приспособлены к изменениям условий окружающей среды и уступают в естественном отборе более приспособленным видам. В процессе эволюции у эукариот возникает половой процесс как более прогрессивный признак.

Существует несколько видов бесполого размножения.

  • Бесполое размножение одноклеточных:

    а) бинарное деление прокариот;
    б) различные формы митотического деления одноклеточных (обычный митоз, шизогония, почкование дрожжей);

  • Бесполое размножение многоклеточных:

    а) многоклеточными неспециализированными частями материнского организма — вегетативное размножение, например черенкование растений;
    б) специализированными клетками - спорами. Подвижные споры со жгутиками называются зооспорами.

Бесполое размножение одноклеточных организмов

Бактерии и простейшие (амёбы, эвглены, инфузории и др.) размножаются делением клетки надвое. Бактерии делятся простым бинарным делением; простейшие — митозом. После деления дочерние клетки растут и, достигнув величины материнского организма, снова делятся.

Множественное деление (шизогония) характеризуется тем, что при таком размножении наблюдается многократное деление ядра без деления цитоплазмы.

Далее вокруг каждого из ядер обособляется небольшой участок цитоплазмы, и деление клетки завершается образованием множества дочерних особей. Такой тип размножения в ряду поколений приводит к изменению вида или к возникновению новых видов.

На рис. Шизогония

Одноклеточные грибы дрожжи размножаются почкованием. При почковании дочерний организм образуется как вырост материнского, растет, формирует необходимые структуры, отделяется и начинает жить самостоятельно.

На рис. Почкование дрожжей

Бесполое размножение многоклеточных

Спорообразование. Этот тип размножения связан с образованием спор. Встречается у водорослей, высших споровых растений (мхи, хвощи, плауны, папоротники) и у грибов. Попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из неё развивается в новый организм.

На рис. Спорообразование у папоротника (1), мха кукушкина льна (2) и спорыньевого гриба (3)

Вегетативное размножение — форма бесполого размножения у растений, при котором начало новому организму дают вегетативные органы — корень, стебель, лист, либо специализированные видоизмененные побеги — клубни, луковицы, корневища, выводковые почки и т. п.

В основе фрагментации, как и в случае вегетативного размножения, лежит способность организма восстанавливать недостающие органы и части тела (регенерация).

При этом способе размножения новые особи возникают из фрагментов материнского организма. Фрагментацией могут размножаться, например, нитчатые водоросли, грибы, некоторые плоские (ресничные) и кольчатые черви.

На рис. Фрагментация

Почкование характерно для губок, некоторых кишечнополостных (гидры) и оболочников (асцидии), у которых за счёт размножения группы клеток на теле образуются выпячивания (почки). Почка увеличивается в размерах, затем у нее появляются зачатки всех структур и органов, характерных для материнского организма.

Потом происходит отделение (отпочковывание) дочерней особи, которая растет и достигает размеров материнского организма. Если дочерние особи не отделяются от материнской, то формируются колонии (например, у коралловых полипов).

Полиэмбриония — это способ размножения организмов, при котором из одной зиготы развивается более одного зародыша (у растений – несколько зародышей в одном семени).

На рис. 1— полиэмбриония, развитие близнецов, 2 развитие двойняшек