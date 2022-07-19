Бесполое размножение

Бесполое размножение – это один из способов размножения, при котором следующее поколение развивается из соматических клеток без участия репродуктивных клеток — гамет. При бесполом размножении дочерние организмы имеют только одну родительскую особь и генетически идентичны ей.

В основе бесполого размножения лежит процесс митоза.

Преимуществом бесполого размножения является то, что организму не нужно тратить время и энергию на поиск полового партнера. Это позволяет ему размножаться быстрее. Таким образом, плюсами бесполого размножения являются:

быстрое размножение в благоприятных условиях;

быстрое распространение в благоприятных условиях.

Но также у бесполого размножения есть свои недостатки: виды организмов, размножающиеся бесполым путём, менее приспособлены к изменениям условий окружающей среды и уступают в естественном отборе более приспособленным видам. В процессе эволюции у эукариот возникает половой процесс как более прогрессивный признак.

Существует несколько видов бесполого размножения.

Бесполое размножение одноклеточных:

а) бинарное деление прокариот;

б) различные формы митотического деления одноклеточных (обычный митоз, шизогония, почкование дрожжей);

Бесполое размножение многоклеточных:

а) многоклеточными неспециализированными частями материнского организма — вегетативное размножение, например черенкование растений;

б) специализированными клетками - спорами. Подвижные споры со жгутиками называются зооспорами.

Бесполое размножение одноклеточных организмов

Бактерии и простейшие (амёбы, эвглены, инфузории и др.) размножаются делением клетки надвое. Бактерии делятся простым бинарным делением; простейшие — митозом. После деления дочерние клетки растут и, достигнув величины материнского организма, снова делятся.

Множественное деление (шизогония) характеризуется тем, что при таком размножении наблюдается многократное деление ядра без деления цитоплазмы.

Далее вокруг каждого из ядер обособляется небольшой участок цитоплазмы, и деление клетки завершается образованием множества дочерних особей. Такой тип размножения в ряду поколений приводит к изменению вида или к возникновению новых видов.

На рис. Шизогония

Одноклеточные грибы дрожжи размножаются почкованием. При почковании дочерний организм образуется как вырост материнского, растет, формирует необходимые структуры, отделяется и начинает жить самостоятельно.

На рис. Почкование дрожжей

Бесполое размножение многоклеточных

Спорообразование. Этот тип размножения связан с образованием спор. Встречается у водорослей, высших споровых растений (мхи, хвощи, плауны, папоротники) и у грибов. Попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из неё развивается в новый организм.

На рис. Спорообразование у папоротника (1), мха кукушкина льна (2) и спорыньевого гриба (3)

Вегетативное размножение — форма бесполого размножения у растений, при котором начало новому организму дают вегетативные органы — корень, стебель, лист, либо специализированные видоизмененные побеги — клубни, луковицы, корневища, выводковые почки и т. п.

В основе фрагментации, как и в случае вегетативного размножения, лежит способность организма восстанавливать недостающие органы и части тела (регенерация).

При этом способе размножения новые особи возникают из фрагментов материнского организма. Фрагментацией могут размножаться, например, нитчатые водоросли, грибы, некоторые плоские (ресничные) и кольчатые черви.

На рис. Фрагментация

Почкование характерно для губок, некоторых кишечнополостных (гидры) и оболочников (асцидии), у которых за счёт размножения группы клеток на теле образуются выпячивания (почки). Почка увеличивается в размерах, затем у нее появляются зачатки всех структур и органов, характерных для материнского организма.

Потом происходит отделение (отпочковывание) дочерней особи, которая растет и достигает размеров материнского организма. Если дочерние особи не отделяются от материнской, то формируются колонии (например, у коралловых полипов).

Полиэмбриония — это способ размножения организмов, при котором из одной зиготы развивается более одного зародыша (у растений – несколько зародышей в одном семени).

На рис. 1— полиэмбриония, развитие близнецов, 2 — развитие двойняшек