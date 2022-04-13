Выделяют три формы борьбы за существование:
Внутривидовая
Межвидовая
Борьба с неблагоприятными условиями
Результат борьбы: Сохранение популяции и вида за счет гибели слабых. Победа более жизнеспособной популяции над менее жизнеспособной, занимающей ту же экологическую нишу.
|Примеры из царства животных
|Примеры из царства растений
• состязание между хищниками одной популяции за добычу;
• внутривидовой каннибализм –уничтожение молодняка при избыточной численности популяции;
• борьба за главенство в стае
|• в одновозрастном хвойном лесу одни деревья широко раскинули крону и больше улавливают света, их корни проникают глубже и достают воду и питательные вещества, принося ущерб слабым
Результат борьбы: Использование одного вида другим в качестве пищи, расселение на новой территории.
|Примеры из царства животных
|Примеры из царства растений
• вытеснение жалоносной европейской пчелой местной австралийской;
• борьба за пищу между видами одного рода – серой и черной крысами;
• поедание хищниками жертв
• ели в лиственном лесу хорошо развиваются под пологом деревьев, а затем перегоняют в росте лиственные деревья, всходы которых в глубокой тени гибнут;
• сорные растения (аборигены данной местности) угнетают культурные растения;
• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина
Результат борьбы: Выживание в крайних или изменившихся условиях наиболее приспособленных.
|Примеры из царства животных
|Примеры из царства растений
|• Зимой животные меняют окраску, густоту шерсти, впадают в спячку
• редукция листьев и образование длинных корней у растений пустыни;
• ловля насекомых у болотных растений (восполнение недостатка азота)
• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина
Рисунок 1. Межвидовая борьба
Рисунок 2. Борьба с неблагоприятными условиями среды
Рисунок 3. Внутривидовая борьба