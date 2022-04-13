Формы борьбы за существование

Борьба за существование ― один из движущих факторов эволюции, наряду с естественным отбором и наследственной изменчивостью, совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды.

Выделяют три формы борьбы за существование:

Внутривидовая Межвидовая Борьба с неблагоприятными условиями

Внутривидовая борьба ― борьба между особями одного вида за пищу, место, свет, воду.

Результат борьбы: Сохранение популяции и вида за счет гибели слабых. Победа более жизнеспособной популяции над менее жизнеспособной, занимающей ту же экологическую нишу.

Примеры из царства животных Примеры из царства растений • состязание между хищниками одной популяции за добычу; • внутривидовой каннибализм –уничтожение молодняка при избыточной численности популяции; • борьба за главенство в стае • в одновозрастном хвойном лесу одни деревья широко раскинули крону и больше улавливают света, их корни проникают глубже и достают воду и питательные вещества, принося ущерб слабым

Межвидовая борьба ― борьба между особями разных видов за пищу, место, воду, свет.

Результат борьбы: Использование одного вида другим в качестве пищи, расселение на новой территории.

Примеры из царства животных Примеры из царства растений • вытеснение жалоносной европейской пчелой местной австралийской; • борьба за пищу между видами одного рода – серой и черной крысами; • поедание хищниками жертв • ели в лиственном лесу хорошо развиваются под пологом деревьев, а затем перегоняют в росте лиственные деревья, всходы которых в глубокой тени гибнут; • сорные растения (аборигены данной местности) угнетают культурные растения; • растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

Борьба с неблагоприятными условиями ― выживание наиболее приспособленных особей, популяций и видов в постоянно меняющихся условиях неживой природы.

Результат борьбы: Выживание в крайних или изменившихся условиях наиболее приспособленных.

Примеры из царства животных Примеры из царства растений • Зимой животные меняют окраску, густоту шерсти, впадают в спячку • редукция листьев и образование длинных корней у растений пустыни; • ловля насекомых у болотных растений (восполнение недостатка азота) • растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

Рисунок 1. Межвидовая борьба

Рисунок 2. Борьба с неблагоприятными условиями среды

Рисунок 3. Внутривидовая борьба