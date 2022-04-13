Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Цитология
Митоз Органические вещества клетки. Липиды Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Мейоз Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Селекция растений Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Органогенез Гаметогенез Типы размножения Селекция животных Эмбриональный период развития Бесполое размножение Комбинативная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Законы и правила в теории эволюции Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Доказательства эволюции Результаты эволюции Определение вида и популяции Геологические эры Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем

Формы борьбы за существование

Борьба за существование ― один из движущих факторов эволюции, наряду с естественным отбором и наследственной изменчивостью, совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды.

Выделяют три формы борьбы за существование:

  1. Внутривидовая

  2. Межвидовая

  3. Борьба с неблагоприятными условиями

Внутривидовая борьба ― борьба между особями одного вида за пищу, место, свет, воду.

Результат борьбы: Сохранение популяции и вида за счет гибели слабых. Победа более жизнеспособной популяции над менее жизнеспособной, занимающей ту же экологическую нишу.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений

• состязание между хищниками одной популяции за добычу;

• внутривидовой каннибализм –уничтожение молодняка при избыточной численности популяции;

• борьба за главенство в стае

• в одновозрастном хвойном лесу одни деревья широко раскинули крону и больше улавливают света, их корни проникают глубже и достают воду и питательные вещества, принося ущерб слабым

Межвидовая борьба ― борьба между особями разных видов за пищу, место, воду, свет.

Результат борьбы: Использование одного вида другим в качестве пищи, расселение на новой территории.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений

• вытеснение жалоносной европейской пчелой местной австралийской;

• борьба за пищу между видами одного рода – серой и черной крысами;

• поедание хищниками жертв

• ели в лиственном лесу хорошо развиваются под пологом деревьев, а затем перегоняют в росте лиственные деревья, всходы которых в глубокой тени гибнут;

• сорные растения (аборигены данной местности) угнетают культурные растения;

• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

Борьба с неблагоприятными условиями ― выживание наиболее приспособленных особей, популяций и видов в постоянно меняющихся условиях неживой природы.

Результат борьбы: Выживание в крайних или изменившихся условиях наиболее приспособленных.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений
• Зимой животные меняют окраску, густоту шерсти, впадают в спячку

• редукция листьев и образование длинных корней у растений пустыни;

• ловля насекомых у болотных растений (восполнение недостатка азота)

• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

 

Рисунок 1. Межвидовая борьба 

 

 

Рисунок 2. Борьба с неблагоприятными условиями среды 

 

 

Рисунок 3. Внутривидовая борьба 