Линейная функция

\(\ y = \text{kx} + b,\ где\ k \neq 0\).
Как видно из названия, графиком этой функции является прямая.
В этом виде функции \(k = 1,\ \ b = 0\).
С изменением коэффициентов k и b меняется и внешний вид функции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:
|1. Область определения:
|\(D(y\mathbb{) = R}\)
|2. Область значения:
|\(E(y\mathbb{) = R}\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|неограниченна, непрерывна
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|Отсутствует
|5. Промежутки знакопостоянства:
|
\(y\ > \ 0:\)
Если \(k\ > \ 0\): \(x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)
Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)
\(y\ < \ 0:\)
Если \(k > 0\): \(x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)
Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)
|6. Монотонность:
|
возрастает при \(k > 0;\)
убывает при
\(\ k < 0.\)
|7. Экстремумы:
|нет
|8. Четность:
|нечетная
|9. Периодичность:
|не периодичная
|10. Пересекает ось Ох
|в точке \(\left( –\frac{b}{k};0 \right)\).
|11. Пересекает ось Оу
|в точке \((0;\ b)\)
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:
Коэффициент k:
– При увеличении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Оу.
– При уменьшении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Ох.
– При \(k > 0\) график линейной функции слева направо поднимается (график образует острый угол с осью Ох).
– При\(\ k < 0\ \)график линейной функции слева направо опускается (график образует тупой угол с осью Ох).
Иначе говоря, коэффициент k – это угловой коэффициент.
Коэффициент b:
График функции пересекает ось Oy в точке \((0;b).\)
График \(y = 2x + 3\ \)пересекает ось Оу в точке \((0;3)\)
Таким образом: