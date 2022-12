Линейная функция

5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0:\) Если \(k\ > \ 0\): \(x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\) Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\) \(y\ < \ 0:\) Если \(k > 0\): \(x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\) Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)