Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Многоугольники Параллелограммы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Трапеция Высота Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Треугольники. Площади Симметрия Прямые и углы на плоскости Средняя линия Ромб Комбинации с окружностью Виды треугольников Подобие фигур Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Прямоугольник Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Медиана Квадрат
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на сплавы и смеси
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Свойства степеней Одночлены Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены
Анализ функций
Функции Функция квадратного корня Линейная функция Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Координатная плоскость Свойства функций Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Рациональные неравенства Простейшие неравенства

Линейная функция

Линейная функция – это функция \(вида\)

\(\ y = \text{kx} + b,\ где\ k \neq 0\).

Как видно из названия, графиком этой функции является прямая.

В этом виде функции \(k = 1,\ \ b = 0\).

С изменением коэффициентов k и b меняется и внешний вид функции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: неограниченна, непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0:\)

Если \(k\ > \ 0\): \(x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

\(y\ < \ 0:\)

Если \(k > 0\): \(x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)
6. Монотонность:

возрастает при \(k > 0;\)

убывает при

\(\ k < 0.\)
7. Экстремумы: нет
8. Четность: нечетная
9. Периодичность: не периодичная
10. Пересекает ось Ох в точке \(\left( –\frac{b}{k};0 \right)\).
11. Пересекает ось Оу в точке \((0;\ b)\)

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Оу.

– При уменьшении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Ох.

– При \(k > 0\) график линейной функции слева направо поднимается (график образует острый угол с осью Ох).

– При\(\ k < 0\ \)график линейной функции слева направо опускается (график образует тупой угол с осью Ох).

Иначе говоря, коэффициент k – это угловой коэффициент.

При \(k > 0\) функция возрастает;
При \(k < 0\ \)функция убывает.

Коэффициент b:

График функции пересекает ось Oy в точке \((0;b).\)

График \(y = 2x + 3\ \)пересекает ось Оу в точке \((0;3)\)

График \(y = \ –2x\ –1\ \)пересекает ось Ох в точке \((0;–1)\)

Таким образом:

– при \(b > 0\ \)график пересекает ось Оу выше оси Ох;
– при \(b < 0\ \)график пересекает ось Оу ниже оси Ох.