Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Комбинации с окружностью Подобие фигур Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Прямоугольник Окружнoсть и круг Равенство фигур Высота Серединный перпендикуляр Медиана Многоугольники Ромб Трапеция Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Симметрия Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Квадрат Соотношение между сторонами и углами в треугольнике
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на отношения Вероятность
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Многочлены Степени Свойства степеней Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения
Анализ функций
Линейная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Координатная плоскость Свойства функций Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств

Модуль

Модуль числа а – это расстояние (в единичных отрезках) от начала координат до точки А с координатой a.

Модуль числа а обозначается как \(\left| a \right|\).

Рассмотрим координатную прямую:

  1. Найдем модуль числа 3. Чтобы это сделать, нужно посчитать, чему равно расстояние от начала координат до точки с координатой 3 (например А(3)):

\(\left| 3 \right| = 3\)

  1. Найдем модуль числа –3. Так же посчитаем расстояние от начала координат, но уже до точки с координатой –3 (например В(–3)):

Таким образом модуль числа –3 тоже равен трём единичным отрезкам:

\(\left| –3 \right| = 3\)

Так как модуль – это расстояние, то он не может быть отрицательным, и модули противоположных чисел равны:

\(\left| a \right| = \left| –a \right| = a\)

  1. Если мы попробуем найти модуль числа 0, то увидим, что от точки с координатой 0 до ночала координат нет расстояния, т.к. это одна и та же точка, значит:

\(\left| 0 \right| = 0\)

Исходя из предыдущих пунктов можно выделить общие правила для модуля:

  1. Для положительного числа и нуля модуль равен самому числу.

  2. Для отрицательного числа модуль равен противоположному числу.

  3. Модули проивоположных чисел равны.

Итак, можно сказать, что \(\left| a \right| = a\), если число неотрицательное, и \(\left| a \right| = - a\), если число отрицательное. По-другому модуль называется абсолютной величиной числа.