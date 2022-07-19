Учебник MAXIMUM Education

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8 класс
Математика
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Вероятность
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения Одночлены Буквенные выражения Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Свойства степеней Многочлены Иррациональные выражения Степени
Анализ функций
Кусочная функция Координатная плоскость Функции Свойства функций Функция квадратного корня Линейная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Симметрия Биссектриса Медиана Многоугольники Ромб Серединный перпендикуляр Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Средняя линия Параллелограммы Теорема Пифагора Квадрат Равенство фигур Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Прямоугольник Трапеция Высота Четыре замечательные точки треугольника Комбинации с окружностью Площади четырёхугольников Подобие фигур Тригонометрия в геометрии Окружнoсть и круг Соотношение между сторонами и углами в треугольнике

Рациональные неравенства


МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ:

Для решения рациональных неравенств применяется метод интервалов. Рассмотрим его алгоритм:

  1. Переносим все слагаемые влево.

  2. Раскладываем левую часть на множители.

  3. Приравняем каждый множитель к нулю и выразим переменную. Эти значения переменной являются нулями функции.

  • Отмечаем на координатной оси нули числителя и знаменателя (если он есть). Нули знаменателя всегда «выколотые» точки.

  • Ноль функции, полученный из множителя, стоящего в четной степени, образует «петлю» на координатной прямой.

  1. Определяем знак неравенства в крайнем правом промежутке (можно подставить пробную точку из каждого промежутка в преобразованное неравенство).

  2. Определяем знаки в остальных промежутках, двигаясь справа налево. Для соседних промежутков, включая петлю, знаки чередуются.

  3. Выбираем нужные промежутки и записываем ответ.

Пример №1:

Решите неравенство:

\(x^{2} + 8x\ –\ 5 \geq \ –5\)

1. Переносим все слагаемые влево:

\(x^{2} + 8x\ –\ 5 \geq \ –5\)

\(x^{2} + 8x\ –\ 5\ + 5 \geq 0\)

\(x^{2} + 8x \geq 0\)

2. Раскладываем левую часть на множители:

\(x^{2} + 8x \geq 0\)

\(x(x + 8) \geq 0\)

3. Чтобы найти нули неравенства, нужно приравнять каждый множитель к 0. Получившиеся значения отметим на координатной прямой. Точки будут выколотыми или закрашенными в соответствии со строгостью знака неравенства:

\(x\left( x + 8 \right) \geq 0\)

\(x = 0\ \ или\ \ x = \ –8\)

4. Мы получили три интервала. Нам нужно найти те интервалы, на которых x будет обращать неравенство в верное. Определим знак неравенства в самом крайнем промежутке. В этот промежуток входят все числа больше, либо равные 0. Допустим, \(x = \ 1\), тогда

\(x\left( x + 8 \right) = \ 1(1 + 8) = 9\)

9 – число положительное. Значит на самом крайнем промежутке x будет обращать выражение \(x\left( x + 8 \right)\ \)в положительное число:

5. Все промежутки справа налево будут менять знак, переходя через точки 0 и –8. Поэтому получаются следующие знаки промежутков:

6. Неравенство \(x\left( x + 8 \right) \geq 0\) должно быть больше, либо равно нулю. Значит решением такого неравенства будут положительные промежутки:

\(x \in (–\infty;\ –8\rbrack \cup \lbrack 0; + \infty)\)

Ответ: \(x \in (–\infty;\ –8\rbrack \cup \lbrack 0; + \infty)\).

Пример №2:

Решите неравенство:

\({4x}^{2} + 20x + 25 > 0\)

1. Все слагаемые уже перенесены влево.

2. Разложим левую часть на множители. Здесь мы видим ФСУ – квадрат суммы:

\({4x}^{2} + 20x + 25 > 0\)

\({(2x + 5)}^{2} > 0\)

3. Найдем нули функции:

\({\left( 2x + 5 \right)^{2} = 0 }{2x + 5 = 0 }{2x = \ –5 }{x = \ –2,5}\)

Если один из множителей стоит в четной степени, то ноль функции, образованный приравниванием этого множителя к нулю, образует «петлю». Эта петля – промежуток, который включает в себя одно число – именно этот ноль функции, в данном случае «петля» равна – 2,5:

4. Таким образом у нас появилось три промежутка. Отметим знак самого правого из них. Для удобства представим, что x = 0, т.к. 0 как раз входят в этот промежуток:

\({(2x + 5)}^{2} = 5^{2} = 25\)

25 – положительное число, значит и промежуток является положительным:

5. При переходе через ноль функции знак поменяется именно в петле. Тогда для самого левого промежутка знак снова станет положительным:

6. Выберем промежутки, которые обращают наше выражение в положительное:

\(x \in (–\infty;–2,5) \cup (–2,5; + \infty)\)

То есть наше выражение обращается в неположительное, только если \(x = \ –2,5.\ \ \)Поэтому число \(–2,5\ \)– единственное число, которое не идет в ответ.

Ответ: \(x \in (–\infty;–2,5) \cup (–2,5; + \infty)\).

Пример №3:

Решим неравенство:

\(\frac{x^{2}(x\ –\ 5)}{x\ –\ 8} \leq 0\)

1. Так как пункты 1 и 2 алгоритма уже выполнены, сразу переходим к пункту 3:

Нули числителя: \(x = 0\ и\ x = 5\ \ \)

Нули знаменателя: \(x = 8\)

Отмечаем полученные точки на координатной прямой. Нули числителя будут закрашиваться в соответствии со знаком неравенства, а нули знаменателя всегда выколоты, независимо от знака.

При этом 0 на координатной прямой образует петлю аналогично примеру №2, потому что ноль функции \(x = 0\ \)был найден через множитель \(x^{2}\):

2. В крайнем правом промежутке можно рассмотреть точку \(x = 10:\)

\(\frac{x^{2}(x\ –\ 5)}{x\ –\ 8} = \frac{10^{2}(10\ –\ 5)}{10\ –\ 8} = \frac{100 \bullet 5}{2} = 250\)

После подстановки получаем, что выражение больше 0.

3. Определяем знаки в оставшихся промежутках с учетом петли:

4. Необходимо отметить промежутки, которые обращают выражение в отрицательное число или равно нулю:

т.к. само число 0 обращает всё выражение в 0, то оно тоже подходит для ответа:

\(x \in \left\{ 0 \right\} \cup \lbrack 5;8)\)

Ответ: \(x \in \left\{ 0 \right\} \cup \lbrack 5;8)\).