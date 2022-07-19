Например,\(\ 7x^{2},\ 3a \bullet 7b,\ - 100z^{5}\)
Числа, переменные и их степени тоже называют одночленами.
Привести одночлен к стандартному виду означает записать его в виде произведения числа (стоящего на первом месте), переменной и степени.
Привести одночлен \(3xy \bullet 7x^{2}y\) к стандартному виду.
Решение:
Воспользуемся свойствами умножения степеней с одинаковыми основаниями:
Перемножим 7 и 3 и запишем на первое место результат
Затем приведем подобные переменные
\(3xy \bullet 7x^{2}y\ = 3 \bullet 7x \bullet y \bullet x^{2} \bullet y = 21x^{3}\text{y\ }^{2}\)
Например, в одночлене \(21x^{3}\text{y\ }^{2}\ \) коэффициент равен 21. Если коэффициент одночлена равен 1 или -1, то его не пишут.
Если одночлен представляет собой число, не равное нулю, то его степень считается равной нулю.
Например, степень одночлена\(\ 21x^{3}\text{y\ }^{2}\) равна 5, степень одночлена \(- 3xy\) равна 2.
ВОЗВЕДЕНИЕ ОДНОЧЛЕНА В СТЕПЕНЬ
Чтобы возвести в степень произведение, нужно возвести в эту степень каждый множитель и результаты перемножить.
Если a и b – произвольные числа и n – любое натуральное число, то \({(\text{ab})}^{n} = a^{n}b^{n}\)
Например,
Возвести одночлен в степень\({(3\text{xy})}^{5}\).
Решение: Возведем каждый множитель скобки в пятую степень.
\({(3xy)}^{5} = 3^{5} \bullet x^{5} \bullet y^{5} = 243x^{5}y^{5}\)
Чтобы возвести в степень дробь, нужно возвести в эту степень и числитель, и знаменатель:
\({(\frac{a}{b})}^{n} = \frac{a^{n}}{b^{n}},\ b \neq 0\)
Например,
Возвести одночлен в степень \({(\frac{3x}{y})}^{4}\ \).
Решение: Возведем в четвертую степень и числитель, и знаменатель
\({(\frac{3x}{y})}^{4} = \frac{3^{4} \bullet x^{4}}{y^{4}} = \frac{81 \bullet x^{4}}{y^{4}}\)
Чтобы возвести степенное выражение в степень, нужно основание оставить тем же, а показатели степеней перемножить:
Если a – произвольное число, m и n – любые натуральные числа, то \({(a^{m})}^{n} = a^{\text{mn}}\)
Правила возведения в степень произведения и степени используются при возведении одночленов в степень.
Например,
Возвести одночлен в степень \({( - 2x^{2}y)}^{8}\).
Решение: Возведем каждый множитель в восьмую степень и перемножим:
\({( - 2x^{2}y)}^{8} = {( - 2)}^{8} \bullet \left( x^{2} \right)^{8} \bullet \left( y \right)^{8} = 256x^{16}y^{8}\)