Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Многочлены Степени
Анализ функций
Функция квадратного корня Линейная функция Квадратичная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Медиана Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Высота Виды треугольников Средняя линия Тригонометрия в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Комбинации с окружностью Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Ромб Симметрия Многоугольники Квадрат Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Прямоугольник Треугольники. Площади Трапеция
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними

Буквенные выражения

Буквенные выражения встречаются во многих формулировках. Различные выражения можно представить в виде букв и затем применять их для действий с числами. Также многие алгоритмы записаны с помощью буквенных выражений.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ

  1. Переместительное свойство сложения – два числа можно складывать в любом порядке, то есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется:

\(a + b = b + a\)

  1. Сочетательное свойство сложения – при сложении трех чисел можно группировать как первые два слагаемых, так и последние два:

\(\left( a + b \right) + c = a + \left( b + c \right) = a + b + c\)

  1. Переместительное свойство умножения – от перемены мест множителей произведение не меняется:

\(ab = ba\)

  1. Сочетательное свойство умножения – при умножении трех чисел можно группировать как первые два множителя, так и последние два:

\(\left( \text{ab} \right)c = a\left( \text{bc} \right) = abc\)

  1. Распределительное свойство – при умножении суммы на число, нужно каждое слагаемое умножить на это число. Аналогично, для разности чисел:

\(a\left( b + c \right) = ab + ac\)

\(a\left( b - c \right) = ab - ac\)

Пример №1:

Чтобы умножить число 25 на 13, можно умножить 25 на сумму \(10 + 3\).

Решение:

Запишем эти рассуждения с помощью цепочки равенств:

\(25 \bullet 13 = 25 \bullet \left( 10 + 3 \right) = 25 \bullet 10 + 25 \bullet 3 = 250 + 75 = 325\)

Ответ: 325.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БУКВЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЯ

Преобразование буквенного выражения – это упрощение буквенного выражения, с помощью различных математических операций.

Исходное и преобразованное выражения будут называться тождественно равными или просто равными.

Правила преобразования буквенных выражений

1. В любой сумме слагаемые можно как угодно переставлять и объединять в группы произвольным образом.

Например, выражение \(\left( a + 11 \right) + \left( c - d + b \right)\) можно записать в виде \(\left( a + 11 \right) + \left( b - d \right) + c\)

Например,

Упростим выражение \(2a + 3b + a - 5b + с\)

Решение:

Данное выражение – сумма, состоящая из пяти слагаемых: \(2a,3b,a\ ,\ –5b\ и\ c\)

Поменяем местами слагаемые в этой сумме:

\(2a + 3b + a - 5b + c = 2a + a + 3b + \left( - 5b \right) + c\)

Сгруппируем два слагаемых содержащих а и два слагаемых, содержащих \(b\):

\(2a + a + 3b + \left( - 5b \right) + c = \left( 2a + a \right) + \left( 3b + \left( - 5b \right) \right) + c\)

Выполним математические преобразования:

\(\left( 2a + a \right) + \left( 3b + \left( - 5b \right) \right) + c = 3a - 2b + c\)

2. В любом произведении множители можно как угодно переставлять и произвольным образом объединять в группы.

Например,

Упростим произведение\(\ 7a \bullet 3b\)

Решение:

Посчитаем отдельно числа, а буквенные множители сгруппируем. Вначале запишем вначале произведение числовых множителей, а затем буквенные множители:

\(7a \bullet 3b = 7 \bullet 3 \bullet ab = 21ab\)

Число, умноженное на буквенный множитель, называют коэффициентом этого произведения. Так в выражении \(21\text{ab}\), числовой множитель 21 является коэффициентом.

Коэффициент равный 1 обычно не пишут, а вместо \(- 1\) обычно оставляют просто «-». Например, \(\left( - 1 \right) \bullet x = - x\)

РАСКРЫТИЕ СКОБОК

Из буквенных выражений с помощью знаков действий и скобок можно составить другое буквенное выражение. Например, рассмотри два выражения \(5a\ и\ 4b - 1\). Тогда

\(5a + (\ 4b - 1)\) – сумма выражений \(5a\ и\ 4b - 1\),

\(5a - (\ 4b - 1)\) – разность выражений \(5a\ и\ 4b - 1\),

\(5a(\ 4b - 1)\) – произведение выражений \(5a\ и\ 4b - 1\).

Правила раскрытия скобок:

1. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак \(« + »\ \)необходимо просто переписать выражение с сохранением всех знаков перед слагаемыми (можно просто убрать скобки):

\(5a + (\ 4b - 1) = 5a + 4b - 1\)

2. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «-» необходимо поменять у каждого слагаемого внутри скобок знак на противоположный:

\(5a - \left( \ 4b - 1 \right) = 5a + \left( \left( - 1 \right) \bullet \left( 4b - 1 \right) \right) = 5a + \left( - 4b + 1 \right) = 5a - 4b + 1\)

3. Чтобы умножить выражение на скобку, необходимо каждое слагаемое внутри скобки умножить на выражение, стоящее перед скобкой и результат сложить:

\(5a(\ 4b - 1) = 5a\left( 4b + \left( - 1 \right) \right) = 5a \bullet 4b + 5a \bullet \left( - 1 \right) = 20ab + \left( - 5a \right) = 20ab - 5a\)

ПРИВЕДЕНИЕ ПОДОБНЫХ СЛАГАЕМЫХ

Подобные слагаемые – слагаемые с одинаковой буквенной частью.

Приведение подобных слагаемых – это группировка и сложение подобных слагаемых с целью упрощения буквенного выражения.

Алгоритм приведения подобных слагаемых:

- выделить и сгруппировать подобные слагаемые в выражении;

- сложить коэффициенты выделенных подобных слагаемых;

- умножить полученную сумму на их общую буквенную часть.

Пример №2:

Упростить выражение \(5x + 9y + 3y - 11x\).

Решение:

У слагаемых \(5x\), \(- 11x\) и одна и та же буквенная часть x, следовательно, они являются подобными. Аналогично для\(\ 9y\), \(3y\) общая буквенная часть y.

Сгруппируем эти слагаемые:

\(\mathbf{5}\mathbf{x} + 9y + 3y\mathbf{- 11}\mathbf{x} = \left( \mathbf{5}\mathbf{x}\mathbf{- 11}\mathbf{x} \right) + \left( 9y + 3y \right)\)

Сложим коэффициенты подобных слагаемых в каждой скобке:

\(\left( \mathbf{5}\mathbf{x - 11}\mathbf{x} \right) + \left( 9y + 3y \right) = \mathbf{- 6}\mathbf{x} + 12y\)