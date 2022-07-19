Буквенные выражения встречаются во многих формулировках. Различные выражения можно представить в виде букв и затем применять их для действий с числами. Также многие алгоритмы записаны с помощью буквенных выражений.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ
Переместительное свойство сложения – два числа можно складывать в любом порядке, то есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется:
\(a + b = b + a\)
Сочетательное свойство сложения – при сложении трех чисел можно группировать как первые два слагаемых, так и последние два:
\(\left( a + b \right) + c = a + \left( b + c \right) = a + b + c\)
Переместительное свойство умножения – от перемены мест множителей произведение не меняется:
\(ab = ba\)
Сочетательное свойство умножения – при умножении трех чисел можно группировать как первые два множителя, так и последние два:
\(\left( \text{ab} \right)c = a\left( \text{bc} \right) = abc\)
Распределительное свойство – при умножении суммы на число, нужно каждое слагаемое умножить на это число. Аналогично, для разности чисел:
\(a\left( b + c \right) = ab + ac\)
\(a\left( b - c \right) = ab - ac\)
Чтобы умножить число 25 на 13, можно умножить 25 на сумму \(10 + 3\).
Решение:
Запишем эти рассуждения с помощью цепочки равенств:
\(25 \bullet 13 = 25 \bullet \left( 10 + 3 \right) = 25 \bullet 10 + 25 \bullet 3 = 250 + 75 = 325\)
Ответ: 325.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БУКВЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЯ
Исходное и преобразованное выражения будут называться тождественно равными или просто равными.
Правила преобразования буквенных выражений
1. В любой сумме слагаемые можно как угодно переставлять и объединять в группы произвольным образом.
Например, выражение \(\left( a + 11 \right) + \left( c - d + b \right)\) можно записать в виде \(\left( a + 11 \right) + \left( b - d \right) + c\)
Например,
Упростим выражение \(2a + 3b + a - 5b + с\)
Решение:
Данное выражение – сумма, состоящая из пяти слагаемых: \(2a,3b,a\ ,\ –5b\ и\ c\)
Поменяем местами слагаемые в этой сумме:
\(2a + 3b + a - 5b + c = 2a + a + 3b + \left( - 5b \right) + c\)
Сгруппируем два слагаемых содержащих а и два слагаемых, содержащих \(b\):
\(2a + a + 3b + \left( - 5b \right) + c = \left( 2a + a \right) + \left( 3b + \left( - 5b \right) \right) + c\)
Выполним математические преобразования:
\(\left( 2a + a \right) + \left( 3b + \left( - 5b \right) \right) + c = 3a - 2b + c\)
2. В любом произведении множители можно как угодно переставлять и произвольным образом объединять в группы.
Например,
Упростим произведение\(\ 7a \bullet 3b\)
Решение:
Посчитаем отдельно числа, а буквенные множители сгруппируем. Вначале запишем вначале произведение числовых множителей, а затем буквенные множители:
\(7a \bullet 3b = 7 \bullet 3 \bullet ab = 21ab\)
Число, умноженное на буквенный множитель, называют коэффициентом этого произведения. Так в выражении \(21\text{ab}\), числовой множитель 21 является коэффициентом.
Коэффициент равный 1 обычно не пишут, а вместо \(- 1\) обычно оставляют просто «-». Например, \(\left( - 1 \right) \bullet x = - x\)
РАСКРЫТИЕ СКОБОК
Из буквенных выражений с помощью знаков действий и скобок можно составить другое буквенное выражение. Например, рассмотри два выражения \(5a\ и\ 4b - 1\). Тогда
\(5a + (\ 4b - 1)\) – сумма выражений \(5a\ и\ 4b - 1\),
\(5a - (\ 4b - 1)\) – разность выражений \(5a\ и\ 4b - 1\),
\(5a(\ 4b - 1)\) – произведение выражений \(5a\ и\ 4b - 1\).
Правила раскрытия скобок:
1. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак \(« + »\ \)необходимо просто переписать выражение с сохранением всех знаков перед слагаемыми (можно просто убрать скобки):
\(5a + (\ 4b - 1) = 5a + 4b - 1\)
2. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «-» необходимо поменять у каждого слагаемого внутри скобок знак на противоположный:
\(5a - \left( \ 4b - 1 \right) = 5a + \left( \left( - 1 \right) \bullet \left( 4b - 1 \right) \right) = 5a + \left( - 4b + 1 \right) = 5a - 4b + 1\)
3. Чтобы умножить выражение на скобку, необходимо каждое слагаемое внутри скобки умножить на выражение, стоящее перед скобкой и результат сложить:
\(5a(\ 4b - 1) = 5a\left( 4b + \left( - 1 \right) \right) = 5a \bullet 4b + 5a \bullet \left( - 1 \right) = 20ab + \left( - 5a \right) = 20ab - 5a\)
ПРИВЕДЕНИЕ ПОДОБНЫХ СЛАГАЕМЫХ
Приведение подобных слагаемых – это группировка и сложение подобных слагаемых с целью упрощения буквенного выражения.
Алгоритм приведения подобных слагаемых:
- выделить и сгруппировать подобные слагаемые в выражении;
- сложить коэффициенты выделенных подобных слагаемых;
- умножить полученную сумму на их общую буквенную часть.
Упростить выражение \(5x + 9y + 3y - 11x\).
Решение:
У слагаемых \(5x\), \(- 11x\) и одна и та же буквенная часть x, следовательно, они являются подобными. Аналогично для\(\ 9y\), \(3y\) общая буквенная часть y.
Сгруппируем эти слагаемые:
\(\mathbf{5}\mathbf{x} + 9y + 3y\mathbf{- 11}\mathbf{x} = \left( \mathbf{5}\mathbf{x}\mathbf{- 11}\mathbf{x} \right) + \left( 9y + 3y \right)\)
Сложим коэффициенты подобных слагаемых в каждой скобке:
\(\left( \mathbf{5}\mathbf{x - 11}\mathbf{x} \right) + \left( 9y + 3y \right) = \mathbf{- 6}\mathbf{x} + 12y\)