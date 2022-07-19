Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Анализ функций
Свойства функций Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Линейная функция Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Функции
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Планиметрия
Многоугольники Равенство фигур Параллелограммы Окружнoсть и круг Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Трапеция Подобие фигур Средняя линия Элементы планиметрии Квадрат Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Виды треугольников Медиана Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Высота Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Прямоугольник Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Биссектриса
Уравнения
Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу Вероятность
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Свойства степеней Многочлены Одночлены Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения

Рациональные числа и действия с ними

Рациональные числа – это числа, представленные в виде отношения \(\frac{m}{n}\), где m – целое число, а n – натуральное.

Они могут быть как положительными, так и отрицательными.

Целые и дробные числа вместе образуют множество рациональных.

  1. Любое целое число является рациональным, потому что его можно записать в виде \(\frac{m}{1}\).

Например:

\(–4 = \frac{- 4}{1}\)

\(2 = \frac{2}{1}\)

\(0 = \frac{0}{1}\)

  1. Сумма, разность и произведение двух рациональных чисел – тоже рациональное число. Частное двух рациональных чисел тоже будет рациональным, если знаменатель не равен 0.

  2. Любое рациональное число можно записать в виде десятичной или периодической дроби.

Периодическая дробь – это десятичная дробь, в записи которой бесконечное количество раз повторяется цифра или несколько цифр.

Например:

\(\frac{1}{3} = 0,33333333..\)

Повторяющиеся цифры периодической дроби записывают в скобках, например:

\(\frac{1}{3} = 0,(3)\)

\(\frac{5}{11} = 0,45454545 = 0,(45)\)

СВОЙСТВА РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

Сложение:

  1. Переместительное свойство:

\(a + b = b + a\)

  1. Сочетательное свойство:

\(a + (b + c) = (a + b) + c = (a + c) + b = a + b + c\)

  1. Прибавление нуля не меняет рациональное число, а сумма противоположных чисел равна нулю:

\(a + 0 = a\)

\(a + ( - a) = 0\)

Умножение:

  1. Переместительное свойство:

\(ab = ba\)

  1. Сочетательное свойство:

\(a(bc) = (ab)c = (ac)b = abc\)

  1. Умножение на единицу не меняет рациональное число, а произведение обратных чисел равно единице:

\(a \bullet 1 = a\)

\(a \bullet \frac{1}{a} = 1\)

  1. Если один из множителей равен нулю, то и всё произведение равно 0:

\(a \bullet 0 = 0\)

\(0 \bullet b = 0\)

\(0 \bullet 0 = 0\)

  1. Распределительное свойство:

\((a + b)c = ac + сb\)

ДЕЙСТВИЯ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ

Так как рациональные числа включают в себя блок целых чисел и блок дробных чисел, действия, пройденные в рамках работы с целыми числами, сохраняются и для рациональных чисел. Сравнение, умножение, деление, сложение и вычитание происходит так же, как с целыми числами.

СРАВНЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

Рациональные числа можно представить на координатной прямой, где справа от нуля находятся положительные числа, а слева от нуля – обратные им, отрицательные:

Числа на такой числовой прямой возрастают слева на право, поэтому глядя на прямую можно сказать, какое числе больше.

Например:

  1. Сравним числа 1,5 и 4:

Мы знаем, что 4 больше, чем 1,5 и еще раз убедились в этом с помощью числовой прямой.

\(4 > 1,5\)

  1. Сравним числа 3,5 и -1:

Если положительные числа справа от нуля, а отрицательные слева, тогда любое положительное числа будет правее отрицательного, а значит будет больше.

\(3,5 > - 1\)

  1. Сравним числа -2,5 и -3:

Конечно, 3 больше 2,5, но, когда мы смотрим на отрицательные числа, получается, что -2,5 правее -3, а значит больше.

\(- 2,5 > - 3\)

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

Сложение рациональных чисел так же можно представить на числовой прямой. Знак «+» означает, что мы двигаемся в положительном направлении (вправо), знак «–» означает, что мы двигаемся в отрицательном направлении (влево).

Например:

  1. Найдем сумму положительных чисел 1 + 2,5. Значит от координаты 1 пройдем 2 полных отрезка и ещё половину отрезка в положительном направлении:

Видим, что \(1 + 2,5 = 3,5\).

Сумма положительных чисел – положительное число.

  1. Найдем сумму отрицательных чисел -1 + (-2). От координаты -1 пройдем 2 отрезка в отрицательном направлении. При сложении можно опустить знак «+» без изменения знаков слагаемых.

Получилось, что \(- 1 + ( - 2) = - 3.\)

Сумма отрицательных чисел – отрицательное число.

  1. Найдем разность положительных чисел 4 – 1,5. Можно представить разность чисел как сумму положительного и отрицательного числа: 4 + (-1,5). В любом случае нужно от координаты 4 пройти в отрицательном направлении 1 полный отрезок и ещё половину:

Получилось, что \(4\ –1,5 = 2,5.\)

Сумма положительного и отрицательного числа – положительное число, если из большего вычитают меньшее.

  1. Найдем сумму 2 + (-4). От координаты 2пройдем 4 отрезка в отрицательном направлении:

Получим, что \(2–4 = - 2.\)

Сумма положительного и отрицательного числа – отрицательное число, если из меньшего вычитают большее.

  1. Найдем разность 1 – (-3). Если нужно пройти в отрицательном направлении дважды, то направление движения станет положительным, то есть 1 – (-3) = 1 + 3:

Чтобы из одного числа вычесть другое, нужно к уменьшаемому прибавить число противоположное вычитаемому.

  1. Найдем сумму двух противоположных чисел 3 + (-3). От координаты 3 пройдем 3 отрезка в отрицательном направлении:

Видим, что \(3 + ( - 3) = 0.\)

Сумма двух противоположных чисел \(\mathbf{= 0.}\)

УМНОЖНИЕ И ДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

  1. Рациональные числа умножаются и делятся не смотря на знак.

  2. Если перемножались или делились числа с одинаковыми знаками, то в результате получается положительное число. Если перемножались числа с разными знаками, то в результате получается отрицательное число.

Например:

\(3 \bullet 4 = 12\)

\(- 6 \bullet ( - \frac{1}{2}) = 3\)

\(7:( - 2) = - 3,5\)

\(- 12:\frac{1}{3} = - 12 \bullet 3 = - 36\)