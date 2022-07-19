Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Уравнения
Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Многочлены Формулы сокращённого умножения
Анализ функций
Функции Функция квадратного корня Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Преобразование графиков функции Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Подобие фигур Виды треугольников Медиана Ромб Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Параллелограммы Теорема Пифагора Высота Прямые и углы на плоскости Многоугольники Квадрат Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Равенство фигур Элементы планиметрии Прямоугольник Трапеция Тригонометрия в геометрии Симметрия Комбинации с окружностью Биссектриса

Высота

Высота — перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону (точнее, на прямую, содержащую противоположную сторону).

В зависимости от типа треугольника высота может содержаться:

  • внутри треугольника (для остроугольного треугольника),

  • совпадать с его стороной (являться катетом прямоугольного треугольника),

  • проходить вне треугольника (для тупоугольного треугольника).

Свойства высоты треугольника:

1. Высота, опущенная из острого угла тупоугольного треугольника, падает на прямую, содержащую противоположную этому углу сторону.

2. В прямоугольном треугольнике высота, проведенная из вершины прямого угла, разбивает его на два треугольника, подобных исходному \((АСН\sim ВСН)\).

3. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна произведению катетов, деленному на гипотенузу.

\(h = \frac{\text{ab}}{c}\)

4. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна среднему геометрическому проекций катетов на гипотенузу.

\(h = \sqrt{c_{a} \bullet c_{b}}\)

5. Если в треугольнике две высоты равны, то треугольник — равнобедренный.

6. Все высоты треугольника пересекаются в одной точке.

7. Если CC₁ и АА₁ — высоты треугольника АВС, то треугольник ВА₁С₁ подобен треугольнику АВС, причём коэффициент подобия равен \(\cos B\).