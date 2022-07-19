Параллелограммы

\(AB = CD,\ AD = BC\)
\(AB\ ||\ CD,\ AD\ ||\ BC\)
СВОЙСТВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:
1. Противоположные стороны равны:
\(AB = CD\)
\(AD = BC\)
2. Противоположные углы равны:
\(\angle A = \angle C\)
\(\angle B = \angle D\)
3. Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна 180°. Это вытекает из параллельности противоположных сторон, так как указанные углы являются односторонними:
\(\angle BAD + \angle ADC = 180{^\circ}\)
\(\angle ABC + \angle BCD = 180{^\circ}\)
4. Из параллельности сторон вытекает равенство частей углов. Например:
\(\angle DAC = \angle BCA\)
\(\angle CBD = \angle BDA\)
5. Две диагонали делят параллелограмм на две пары равных (по стороне и двум углам) треугольников:
\(\mathrm{\Delta}ABC = \mathrm{\Delta}BCD\)
\(\mathrm{\Delta}ABD = \mathrm{\Delta}ACD\)
6. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам:
\(AO = OC\)
\(BO = OD\)
Также параллелограмм обладает необычными свойствами, связанные с биссектрисами:
Пусть AL и СК – биссектрисы противоположных углов, а ВМ – биссектриса смежного с ними угла.
Тогда:
1. Биссектрисы противоположных углов параллельны:
\(AL\ ||\ CK\)
2. Биссектрисы смежных углов перпендикулярны:
\(AL,\ CK\bot BM\)
3. Биссектриса параллелограмма отсекает от него два равных угла. Например:
\(\mathrm{\Delta}ABL\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle BAL = \angle BLA\)
\(\mathrm{\Delta}ABM\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle ABM = \angle AMB\)
ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:
Для того, чтобы доказать, что фигура действительно является параллелограммом, нужно знать, какими свойствами мы можем пользоваться. Четырехугольник ABCD будет параллелограммом, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
1. Четырехугольник имеет две пары параллельных сторон:
\(AB\ ||\ CD\)
\(BC\ ||\ AD\)
2. Четырехугольник имеет пару параллельных и равных сторон:
\(AB\ ||\ CD,\ AB = CD\)
\(или\)
\(BC\ ||\ AD,\ BC = AD\)
3. В четырехугольнике противоположные стороны попарно равны:
\(AB = CD\)
\(BC = AD\)
4. В четырехугольнике противоположные углы попарно равны:
\(\angle DAB = \angle BCD\)
\(\angle ABC = \angle CDA\)
5. В четырехугольнике диагонали точкой пересечения делятся пополам:
\(AO = OC\)
\(BO = OD\)
6. Сумма углов четырехугольника, прилегающих к любой стороне, равна 180°:
\(\angle ABC + \angle BCD = \angle BCD + \angle CDA = \angle CDA + \angle DAB = \angle DAB + \angle ABC = 180{^\circ}\)
ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЕЛОГРАММА:
1. Через высоту и сторону
Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.
\(S = ah_{1} = bh_{2}\)
2. Через две стороны и угол между ними
Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.
\(S = ab \bullet \sin\alpha\)
3. Через диагонали и угол между ними
Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.
\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)