Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение
Формулы и выражения
Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Буквенные выражения Свойства степеней Многочлены
Анализ функций
Функция квадратного корня Линейная функция Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Функции Свойства функций Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Теорема Пифагора Тригонометрия в геометрии Многоугольники Прямоугольник Квадрат Треугольники. Площади Биссектриса Подобие фигур Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Окружнoсть и круг Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Высота Площади четырёхугольников Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Виды треугольников Медиана Ромб Симметрия
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения

Параллелограммы

Параллелограмм – это четырехугольник, противоположные стороны которого попарно равны и параллельны.

\(AB = CD,\ AD = BC\)

\(AB\ ||\ CD,\ AD\ ||\ BC\)

СВОЙСТВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:

1. Противоположные стороны равны:

\(AB = CD\)

\(AD = BC\)

2. Противоположные углы равны:

\(\angle A = \angle C\)

\(\angle B = \angle D\)

3. Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна 180°. Это вытекает из параллельности противоположных сторон, так как указанные углы являются односторонними:

\(\angle BAD + \angle ADC = 180{^\circ}\)

\(\angle ABC + \angle BCD = 180{^\circ}\)

4. Из параллельности сторон вытекает равенство частей углов. Например:

\(\angle DAC = \angle BCA\)

\(\angle CBD = \angle BDA\)

5. Две диагонали делят параллелограмм на две пары равных (по стороне и двум углам) треугольников:

\(\mathrm{\Delta}ABC = \mathrm{\Delta}BCD\)

\(\mathrm{\Delta}ABD = \mathrm{\Delta}ACD\)

6. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам:

\(AO = OC\)

\(BO = OD\)

Также параллелограмм обладает необычными свойствами, связанные с биссектрисами:

Пусть AL и СК – биссектрисы противоположных углов, а ВМ – биссектриса смежного с ними угла.

Тогда:

1. Биссектрисы противоположных углов параллельны:

\(AL\ ||\ CK\)

2. Биссектрисы смежных углов перпендикулярны:

\(AL,\ CK\bot BM\)

3. Биссектриса параллелограмма отсекает от него два равных угла. Например:

\(\mathrm{\Delta}ABL\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle BAL = \angle BLA\)

\(\mathrm{\Delta}ABM\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle ABM = \angle AMB\)

ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:

Для того, чтобы доказать, что фигура действительно является параллелограммом, нужно знать, какими свойствами мы можем пользоваться. Четырехугольник ABCD будет параллелограммом, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1. Четырехугольник имеет две пары параллельных сторон:

\(AB\ ||\ CD\)

\(BC\ ||\ AD\)

2. Четырехугольник имеет пару параллельных и равных сторон:

\(AB\ ||\ CD,\ AB = CD\)

\(или\)

\(BC\ ||\ AD,\ BC = AD\)

3. В четырехугольнике противоположные стороны попарно равны:

\(AB = CD\)

\(BC = AD\)

4. В четырехугольнике противоположные углы попарно равны:

\(\angle DAB = \angle BCD\)

\(\angle ABC = \angle CDA\)

5. В четырехугольнике диагонали точкой пересечения делятся пополам:

\(AO = OC\)

\(BO = OD\)

6. Сумма углов четырехугольника, прилегающих к любой стороне, равна 180°:

\(\angle ABC + \angle BCD = \angle BCD + \angle CDA = \angle CDA + \angle DAB = \angle DAB + \angle ABC = 180{^\circ}\)

ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЕЛОГРАММА:

1. Через высоту и сторону

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = ah_{1} = bh_{2}\)

2. Через две стороны и угол между ними

Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.

\(S = ab \bullet \sin\alpha\)

3. Через диагонали и угол между ними

Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)