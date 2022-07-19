Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Медиана Ромб Параллелограммы Теорема Пифагора Высота Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Биссектриса Комбинации с окружностью Подобие фигур Виды треугольников Средняя линия Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Трапеция Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Многоугольники Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Площади четырёхугольников Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Прямоугольник
Уравнения
Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби
Формулы и выражения
Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Свойства степеней Многочлены Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Одночлены Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка
Анализ функций
Линейная функция Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции Свойства функций Функция квадратного корня Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Рациональные неравенства

Биссектриса

Биссектриса ― луч, который соединяет вершину треугольника с противоположной стороной, при этом разделяя угол на две равные части.

Свойства биссектрисы треугольника:

1. Все три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка – центр вписанной в треугольник окружности.

2. Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам.

\(\frac{\text{AC}}{\text{AL}} = \frac{\text{BC}}{\text{BL}}\ или\ \frac{\text{AL}}{\text{LB}} = \frac{\text{AC}}{\text{BC}}\)

3. Все точки биссектрисы равноудалены от сторон угла, из которого она выходит.

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Формулы для биссектрисы треугольника:

Если а и b — стороны треугольника, γ — угол между ними, l — биссектриса треугольника, проведённая из вершины этого угла, а а' и b' — отрезки, на которые биссектриса делит третью сторону треугольника, то

\(l = \frac{2\ \bullet \ a\ \bullet \ b\ \bullet \ \cos\frac{\gamma}{2}}{a\ + \ b};\)

\(l^{2} = ab - a'b'\)