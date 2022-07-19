Квадратичная функция

\(y = ax^{2} + \text{bx} + c,\) где \(a \neq 0\).
Графиком этой функции является парабола.
В этом виде функции \(a = 1,\ \ b = 0,\ \ c = 0.\)
В таком случае вершина параболы находится в точке \((0;0)\) и её ветви направлены вверх.
С изменением коэффициентов a, b и c меняется и внешний вид функции. Например:
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ:
|1. Область определения:
|\(D(y\mathbb{) = R}\)
|2. Область значений:
|\(E(y\mathbb{) = R}\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Непрерывна
|
При \(a > 0\ \)ограничена снизу;
При \(a < 0\) ограничена сверху.
|4. Монотонность:
|
При \(a > 0\):
убывает на \((–\infty;x_{верш})\)
При \(a < 0\):
возрастает на \((–\ \infty;\ x_{верш}) \)убывает на (\(x_{верш}; + \ \infty)\)
|\(x_{верш} = \frac{–b}{2a}\)
|5. Наибольшее и наименьшее значения
|
При \(a\ > \ 0:\)
наименьшее значение в точке \((x_{верш};y_{верш})\)
наибольшее значение отсутствует
При \(a < 0\):
наибольшее значение в точке \((x_{верш};y_{верш})\)
наименьшее значение отсутствует
|6. Четность:
|
При \(b = 0\ \)четная
При\(\ b \neq 0\ \)ни четная, ни нечетная
|7. Периодичность:
|не периодичная
|8. Пересекает ось Ох
|в точках \(\left( \frac{–b\ + \sqrt{D}}{2a};0 \right)\) и \(\left( \frac{–b\ –\ \sqrt{D}}{2a};0 \right)\), где \(D = b^{2}\ –4\text{ac}\)
|9. Пересекает ось Оу
|в точке \((0;c)\)
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:
Коэффициент a:
– При увеличении коэффициента a по модулю функция приближается к оси Оу.
– При уменьшении коэффициента a по модулю функция приближается к оси О
– При \(a > 0\) ветви параболы направлены вверх.
– При \(a < 0\) ветви параболы направлены вниз.
Коэффициент b:
По коэффициенту можно определить координаты вершины параболы – точки, где соединяются две её ветви.
\({x_{верш} = \frac{–b}{2a} }{y_{верш} = f(x_{верш})}\)
\(x_{верш} = \frac{–b}{2a} = \frac{–\left( –8 \right)}{4} = 2\)
\(y_{верш} = f(2) = 2 \bullet 2^{2}\ –8 \bullet 2 = 8\ –\ 16 = \ –8\)
Точка вершины с координатами \((2;\ –8)\)
– Если a и b имеют разные знаки, тогда вершина параболы находятся справа от Oy.
– Если a и b и имеют одинаковые знаки, то вершина параболы находится слева от Oy.
Коэффициент c:
График функции пересекает ось Oy в точке \((0;c).\)
График \(y = 2x^{2}\ –\ 8\) пересекает ось Оу в точке (0;0).
График \(y = \ –x^{2} + 3x + 5\) пересекает ось Оy в точке (0;5).
ДИСКРИМИНАНТ:
Дискриминант зависит от всех трёх коэффициентов квадратичной функции и равен:
\(D = b^{2}\ –ac\ \)
От дискриминанта зависит, сколько корней имеет уравнение \(ax^{2} + \text{bx} + c = 0\). Это значит, что эти корни являются точками пересечения параболы с осью Ох (т. к. ось Ох – это прямая \(у = 0\)). Получается, что дискриминант показывает, количество таких пересечений:
– При \(D > 0\) парабола пересекает ось Ох два раза (уравнение имеет два корня);
– При \(D = 0\) парабола пересекает ось Ох один раз – это вершина параболы (уравнение имеет один корень);
– При\(\ D < 0\) парабола не пересекает ось Ох (уравнение не имеет корней).
Рассмотрим три функции и их дискриминанты:
\({1.\ \ y\ = \ –\ x^{2} + 3x + 5 }{D = 9\ + 20 = 29\ > \ 0}\)
\({2.\ \ y = x^{2} + 8x + 16 }{D = 64\ –64 = 0}\)
\({3.\ \ y = 2x^{2} + 3x + 4 }{D = 9\ –32 = \ –23 < 0}\)
Действительно, графики этих функций будут иметь разное количество точек пересечения с осью Ох: