Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Реальная математика
Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу Основы математической статистики
Формулы и выражения
Одночлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Свойства степеней Многочлены Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Степени Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка
Анализ функций
Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции Свойства функций Функция квадратного корня Линейная функция Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Планиметрия
Трапеция Симметрия Подобие фигур Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Площади четырёхугольников Квадрат Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Высота Многоугольники Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Медиана Прямоугольник Комбинации с окружностью Тригонометрия в геометрии Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Четыре замечательные точки треугольника Средняя линия Ромб Равенство фигур Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Биссектриса Параллелограммы
Уравнения
Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними

Квадратичная функция

Квадратичная функция – это функция вида

\(y = ax^{2} + \text{bx} + c,\) где \(a \neq 0\).

Графиком этой функции является парабола.

В этом виде функции \(a = 1,\ \ b = 0,\ \ c = 0.\)

В таком случае вершина параболы находится в точке \((0;0)\) и её ветви направлены вверх.

С изменением коэффициентов a, b и c меняется и внешний вид функции. Например:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значений: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: Непрерывна

При \(a > 0\ \)ограничена снизу;

При \(a < 0\) ограничена сверху.
4. Монотонность:

При \(a > 0\):

убывает на \((–\infty;x_{верш})\)

возрастает на \((x_{верш}; + \ \infty)\)

При \(a < 0\):

возрастает на \((–\ \infty;\ x_{верш}) \)убывает на (\(x_{верш}; + \ \infty)\)
\(x_{верш} = \frac{–b}{2a}\)
5. Наибольшее и наименьшее значения

При \(a\ > \ 0:\)

наименьшее значение в точке \((x_{верш};y_{верш})\)

наибольшее значение отсутствует

При \(a < 0\):

наибольшее значение в точке \((x_{верш};y_{верш})\)

наименьшее значение отсутствует
6. Четность:

При \(b = 0\ \)четная

При\(\ b \neq 0\ \)ни четная, ни нечетная
7. Периодичность: не периодичная
8. Пересекает ось Ох в точках \(\left( \frac{–b\ + \sqrt{D}}{2a};0 \right)\) и \(\left( \frac{–b\ –\ \sqrt{D}}{2a};0 \right)\), где \(D = b^{2}\ –4\text{ac}\)
9. Пересекает ось Оу в точке \((0;c)\)

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Коэффициент a:

– При увеличении коэффициента a по модулю функция приближается к оси Оу.

– При уменьшении коэффициента a по модулю функция приближается к оси О

– При \(a > 0\) ветви параболы направлены вверх.

– При \(a < 0\) ветви параболы направлены вниз.

Коэффициент b:

По коэффициенту можно определить координаты вершины параболы – точки, где соединяются две её ветви.

\({x_{верш} = \frac{–b}{2a} }{y_{верш} = f(x_{верш})}\)

\(x_{верш} = \frac{–b}{2a} = \frac{–\left( –8 \right)}{4} = 2\)

\(y_{верш} = f(2) = 2 \bullet 2^{2}\ –8 \bullet 2 = 8\ –\ 16 = \ –8\)

Точка вершины с координатами \((2;\ –8)\)

– Если a и b имеют разные знаки, тогда вершина параболы находятся справа от Oy.

– Если a и b и имеют одинаковые знаки, то вершина параболы находится слева от Oy.

Коэффициент c:

График функции пересекает ось Oy в точке \((0;c).\)

График \(y = 2x^{2}\ –\ 8\) пересекает ось Оу в точке (0;0).

График \(y = \ –x^{2} + 3x + 5\) пересекает ось Оy в точке (0;5).

ДИСКРИМИНАНТ:

Дискриминант зависит от всех трёх коэффициентов квадратичной функции и равен:

\(D = b^{2}\ –ac\ \)

От дискриминанта зависит, сколько корней имеет уравнение \(ax^{2} + \text{bx} + c = 0\). Это значит, что эти корни являются точками пересечения параболы с осью Ох (т. к. ось Ох – это прямая \(у = 0\)). Получается, что дискриминант показывает, количество таких пересечений:

– При \(D > 0\) парабола пересекает ось Ох два раза (уравнение имеет два корня);

– При \(D = 0\) парабола пересекает ось Ох один раз – это вершина параболы (уравнение имеет один корень);

– При\(\ D < 0\) парабола не пересекает ось Ох (уравнение не имеет корней).

Рассмотрим три функции и их дискриминанты:

\({1.\ \ y\ = \ –\ x^{2} + 3x + 5 }{D = 9\ + 20 = 29\ > \ 0}\)

\({2.\ \ y = x^{2} + 8x + 16 }{D = 64\ –64 = 0}\)

\({3.\ \ y = 2x^{2} + 3x + 4 }{D = 9\ –32 = \ –23 < 0}\)

Действительно, графики этих функций будут иметь разное количество точек пересечения с осью Ох: