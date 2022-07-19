Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Треугольники. Площади Параллелограммы Серединный перпендикуляр Медиана Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Прямоугольник Подобие фигур Многоугольники Элементы планиметрии Ромб Высота Симметрия Биссектриса Теорема Пифагора Окружнoсть и круг Тригонометрия в геометрии Средняя линия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Простейшие расстояния на плоскости Площадь круга и сектора круга Трапеция Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Свойства степеней Иррациональные выражения Одночлены Степени Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Формулы сокращённого умножения
Анализ функций
Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Функции Свойства функций Функция квадратного корня Линейная функция Квадратичная функция Координатная плоскость
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств

Текстовые задачи на работу

В текстовых задачах на работу присутствуют такие характеристики как время и производительность – это количество работы, которую выполняют за единицу времени. Также есть такое понятие как работа – общее выполненное количество.

Эти характеристики объединятся следующей формулой:

\(A = t \bullet P\)

где \(A\) – это проделанная работа, \(t\) – время, потраченное на её выполнение, \(P\) – скорость выполнения работы.

Пример №1:

Рабочие на кондитерской фабрике производят 25 коробок конфет в день. Сколько коробок конфет будет произведено через 3 дня работы?

  • Используем формулу производительности. Если каждый день делать по 25 коробок, а таких дня у нас 3, тогда всего будет сделано:

\(\ A = t \bullet P = 3 \bullet 25 = 75\ коробок\)

Ответ: 75 коробок.

Пример №2:

За 5 дней работы рабочие на заводе произвели 35 деталей для автомобилей. Сколько деталей в день изготавливалось на заводе?

  • Для того, чтобы найти производительность, зная работу и время, нужно поделить работу на время:

\(P = \ A : t = 35 : 5 = 7\ деталей/день\)

Ответ: 7 деталей в день.

ЗАДАЧИ НА ОБЩУЮ РАБОТУ

Рассмотрим ещё 2 задачи. Они похожи друг на друга, но имеют некоторые различия.

Пример №3:

Для производства инструментов нужно сделать 600 деталей. Первый завод сделает эту работу за 10 дней, а второй завод за 15. За сколько дней будут готовы все детали, если их будут делать сразу два завода?

  1. Мы знаем работу и время производства деталей в первом заводе. Найдем их производительность:

\(P_{1} = 600:10 = 60\ деталей\ в\ день\ делает\ первый\ завод\)

  1. Также найдем производительность для второго завода:

\(P_{2} = 600 : 15 = 40\ деталей\ в\ день\ делает\ второй\ завод\)

  1. Тогда за один день два завода вместе сделают:

\(P_{общ} = 60\ + \ 40\ = \ 100\ деталей\ в\ день\)

Это производительность является общей для заводов.

  1. С такой производительностью они сделают 600 деталей за:

\(t_{общ} = 600\ :100 = 6\ дней\)

Мы узнали, за какое время заводы сделаю 600 деталей, если каждый день будут работать вместе. Запишем ответ.

Ответ: 6 дней.

Пример №4:

Первый завод сделает 600 деталей за 10 дней, а второй завод за 15. За сколько дней будут готовы 900 деталей, если их будут делать сразу два завода?

  1. Аналогично найдем общую производительность заводов:

\(P_{1} = 600:10 = 60\ деталей\ в\ день\ делает\ первый\ завод\)

\(P_{2} = 600 : 15 = 40\ деталей\ в\ день\ делает\ второй\ завод\)

\(P_{общ} = 60\ + \ 40\ = \ 100\ деталей\ в\ день\)

  1. Но это еще не все. Нас спрашивают, за сколько дней будут готовы 900 деталей. Найдем это время:

\(t_{общ} = 900 : 100 = 9\ дней\)

Ответ: 9 дней.