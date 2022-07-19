Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Теорема Пифагора Медиана Квадрат Треугольники. Площади Симметрия Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Подобие фигур Многоугольники Ромб Трапеция Средняя линия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Элементы планиметрии Высота Биссектриса Параллелограммы Окружнoсть и круг Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Комбинации с окружностью Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Виды треугольников
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Вероятность
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены
Анализ функций
Свойства функций Линейная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках

ТЕОРЕМА ФАЛЕСА:

1. Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

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Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2} \parallel A_{3}B_{3}\), \(A_{1}A_{2} = A_{2}A_{3}\), то \(B_{1}B_{2} = B_{2}B_{3}\).

2. Эта теорема применима также и к пересекающимся прямым:

Параллельные прямые, пересекающие две данные прямые и отсекающие на одной прямой равные отрезки, отсекает равные отрезки и на другой прямой.

3. Из теоремы Фалеса следуют определения средней линии треугольника и средней линии трапеции.

Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух данных сторон, параллельна третьей стороне и равна её половине.

\(a \parallel m,\ m = \frac{1}{2}a\)

Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме:

\(m \parallel a,\ b,\ m = \frac{a + b}{2}\)

ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ:

Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2},\) то \(\frac{OA_{1}}{OA_{2}} = \frac{OB_{1}}{OB_{2}}\)