Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Анализ функций
Кусочная функция Функции Свойства функций Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Линейная функция Функция обратной пропорциональности
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Трапеция Комбинации с окружностью Простейшие расстояния на плоскости Площадь круга и сектора круга Высота Теорема Пифагора Виды треугольников Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Окружнoсть и круг Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Симметрия Биссектриса Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Прямоугольник Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Подобие фигур Многоугольники Средняя линия Элементы планиметрии Квадрат Серединный перпендикуляр Ромб Площади четырёхугольников Медиана Четыре замечательные точки треугольника
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль
Реальная математика
Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Свойства степеней Многочлены Формулы сокращённого умножения

Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция


ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Величины называются прямо пропорциональными, когда при увеличении одной из них в какое-то количество раз, в это же количество раз увеличивается и другая. Аналогично при уменьшении одной из величин в какое-то количество раз, вторая уменьшается во столько же.

Например:

\(S = vt\)

где S – расстояние, v – скорость, t – время.

Представим, что скорость у нас всегда равна 5 км/ч. Тогда будем изменять только расстояние и время:

- Если время равно 1 ч, то расстояние будет равным:

\(S = 5 \bullet 1 = 5\)

- Увеличим время в 3 раза, получим, что время равно 3 ч, а расстояние:

\(S = 5 \bullet 3 = 15\)

Видим, что расстояние тоже увеличилась в 3 раза.

Тогда мы говорим, что в выражении \(S = vt\) величины S и tпрямо пропорциональные.

Аналогично можем поступить с расстоянием и скоростью, если время будет постоянной величиной. Расстояние и время, расстояние и скорость – прямо пропорциональные между собой, потому что имеют один вид. Такая формула называется – формулой прямой пропорциональности:

\(y = kx\)

где \(x,\ y\) – переменные пропорциональные величины, а \(k\ \)коэффициент пропорциональности

Если выразим k, получим, что:

\(k = \frac{y}{x}\)

В таком случае коэффициент k будет одинаков при любых значениях переменных, если они прямо пропорциональны.

ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Величины называются обратно пропорциональными, если при увеличении одной из них в какое-то количество раз, вторая в это же количество раз уменьшается. И наоборот, если одна из величин в какое-то количество раз уменьшается, то вторая в это же количество раз увеличивается.

Например:

\(S = vt\)

где S – расстояние, v – скорость, t – время.

Представим, что расстояние у нас всегда равно 60 км. Тогда будем изменять только скорость и время. Выразим, например, скорость:

\(v = \frac{S}{t}\)

- Если время равно 1 ч, то скорость будет равна:

\(v = \frac{60}{1} = 60\)

- Увеличим время в 2 раза, то время будет равно 2 ч, а скорость:

\(v = \frac{60}{2} = 30\)

Видим, что при увеличении времени в 2 раза, скорость в 2 раза уменьшилась. Такие величины, как скорость и время в данном выражении, называются обратно пропорциональными.

Общая формула обратной пропорциональности выглядит так:

\(y = \frac{k}{x}\)

А коэффициент обратной пропорциональности находится перемножением обратно пропорциональных величин:

\(k = x \bullet y\)

В таком случае коэффициент k будет одинаков при любых значениях переменных, если они обратно пропорциональны.

ПРОПОРЦИЯ:

Пропорция – это выражение, описывающее равенство отношений двух величин.

То есть, если \(\frac{a}{b} = k\) и \(\frac{c}{d} = k\), то пропорцией будет являться выражение:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k\)

где \(k\) – коэффициент пропорциональности данной пропорции. Обычно пропорцию записывают без коэффициента в виде:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)

Числа a и d – крайние члены пропорции, а b и с – средние

Это легко запомнить, если записать пропорцию в строчку:

\(a : b = c : d\)

Сразу видно, что a и d находятся по краям, а b и с – посредине

Свойство пропорции:

Если помножить обе части пропорции на \(\text{bd}\), то мы получим:

\(\frac{a}{b} \bullet \text{bd} = \frac{c}{d} \bullet bd\)

\(ad = cb\)

Это и есть свойство пропорции – произведение крайних членов пропорции равно произведение средних членов. Еще такое равенство произведений называют умножением крест-накрест.

Чтобы проверить, является ли выражение пропорцией – используют свойство или коэффициент пропорции.

Пример №1:

Проверим, является ли пропорцией:

\(\frac{0,1}{0,175} = \frac{4}{7}\)

Используем свойство пропорции, т.к. найти коэффициент пропорции будет затруднительно:

\(0,1 \bullet 7 = 4 \bullet 0,175\)

\(0,7 = 0,7\)

Значит данное выражение является пропорцией.

Пример №2:

Проверим, является ли пропорцией:

\(\frac{4}{0,2} = \frac{95}{5}\)

Используем коэффициент пропорции. Он должен быть равен для двух дробей, если выражение является пропорцией:

\(\frac{4}{0,2} = \frac{40}{2} = 20\)

\(\frac{95}{5} = 19\)

\(20 \neq 19\)

Значит данное выражение НЕ является пропорцией.