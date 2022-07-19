Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Параллелограммы Серединный перпендикуляр Площадь круга и сектора круга Средняя линия Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Высота Теорема Пифагора Виды треугольников Подобие фигур Элементы планиметрии Ромб Треугольники. Площади Трапеция Медиана Комбинации с окружностью Многоугольники Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Симметрия Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Четыре замечательные точки треугольника Площади четырёхугольников Квадрат
Уравнения
Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение Основы математической статистики Вероятность
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Свойства степеней
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Функции Линейная функция Функция обратной пропорциональности Кусочная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Свойства функций Функция квадратного корня
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств

Иррациональные выражения

Иррациональные выражения – это выражения, содержащие в себе корни различных чисел.

Преобразовывать иррациональные выражения можно разными способами. В каждом из них в той или иной степени присутствует разложение на множители, вынесение общего множителя или ФСУ (формулы сокращенного умножения).

СВОЙСТВА КОРНЕЙ:

1. \(\sqrt{a} \bullet \sqrt{b} = \sqrt{\text{ab}}\)

2. \(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}\)

3. \(\left( \sqrt{a} \right)^{n} = \sqrt{a^{n}}\)

4. \(\sqrt[m]{a^{n}} = a^{\frac{n}{m}}\)

5. \(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[\text{nm}]{a}\)

6. \(\left( \sqrt{a} \right)^{2} = a\)

7. \(\sqrt{a^{2}} = \left| a \right|\)

8. \(\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}\)

ПОДОБНЫЕ РАДИКАЛЫ:

Корни могут называть радикалами, а подобные радикалы – это корни из одинаковых чисел. Чтобы сложить подобные радикалы, нужно вынести повторяющийся радикал как общий множитель. Например:

\(\sqrt{2} + 5\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{3}\ –3\sqrt{2} = (5\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{3}) + (\sqrt{2}\ –\ 3\sqrt{2}) = (5\ –2)\sqrt{3} + (1\ –3)\sqrt{2} = 3\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{2}\)

МЕТОДОМ РАЗЛОЖЕНИЯ ПОДКОРЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ:

По свойству корней мы знаем, что

\(\sqrt{\text{ab}} = \sqrt{a} \bullet \sqrt{b}\)

Поэтому при упрощении иррациональных выражений используется метод разложения на множители.

Например:

\(\sqrt{18} + \sqrt{32} = \sqrt{9 \bullet 2} + \sqrt{16 \bullet 2} = \sqrt{9} \bullet \sqrt{2} + \sqrt{16} \bullet \sqrt{2}\)

Корни из 9 и из 16 легко извлекаются:

\(\sqrt{9} \bullet \sqrt{2} + \sqrt{16} \bullet \sqrt{2} = 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}\)

ПРИМЕНЕНИЕ ФСУ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ:

1. Если мы видим под корнем ФСУ, то мы можем свернуть выражение на множители:

Например:

\(\sqrt{4a^{2} + 4ab + b^{2}} = \sqrt{\left( 2a + b \right)^{2}} = \left| 2a + b \right|\)

2. Так же в иррациональных выражениях можно заметить разность квадратов:

\((7 + \sqrt{5})(7\ –\ \sqrt{5}) = 7^{2}\ –\ \left( \sqrt{5} \right)^{2} = 49\ –\ 5 = 44\)

Из-за того, что в разности квадратов оба выражения возводятся в квадрат, корень второй степени уходит.

ДРОБНЫЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:

1. Рассмотрим выражение:

\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}}\)

Упростить его можно двумя способами.

  • 1 Способ:

Домножим дробь на иррациональное выражение в знаменателе:

\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{8} \bullet \sqrt{2}}{\sqrt{2} \bullet \sqrt{2}}\)

Произведение двух корней можно занести под один корень:

\(\frac{3\sqrt{8 \bullet 2}}{\sqrt{2 \bullet 2}} = \frac{3\sqrt{16}}{\sqrt{4}} = \frac{3 \bullet 4}{2} = 6\)

Ответ: 6.

  • 2 Способ:

Внесем частное двух корней под один корень:

\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{\frac{8}{2}}\)

Числа внутри корня можно сократить:

\(3\sqrt{\frac{8}{2}} = 3\sqrt{4} = 3 \bullet 2 = 6\)

Ответ: 6.

В обоих случаях получился один ответ. Разница была в ходе рассуждений. Оба способа основываются исключительно на свойствах корней.

Пример №1:

Найдите значение выражения при \(a = 8,\ \ b = 2:\)

\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{a\ –\ 6\sqrt{\text{ab}} + 9b}\)

1. Сначала упростим выражение в знаменателе. Свернем его по ФСУ:

\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{a\ –\ 6\sqrt{\text{ab}} + 9b} = \frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})}^{2}} = \frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})}\)

2. Сократим одинаковые скобки в числителе и в знаменателе:

\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} + 3\sqrt{b}}{\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b}}\)

3. Теперь подставим в выражение значения a и b:

\(\frac{\sqrt{a} + 3\sqrt{b}}{\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{8} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{8}\ –\ 3\sqrt{2}}\)

4. Разложим \(\sqrt{8}\) на множители:

\(\frac{\sqrt{8} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{8}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{4 \bullet 2} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{4 \bullet 2}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{–\sqrt{2}} = \ –5\)

Ответ: \(–5\).

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРНЕЙ:

Приближенное значение корня:

Можно найти приближенное значение любого корня. Для этого предполагают, между какими числами корень может находиться.

Например:

\(\sqrt{30}\)

Округлим \(\sqrt{30}\) до целого. Представим его как число, заключенное между какими-то натуральными числами. Мы знаем, что ближайшие значения квадратов для 30 – это 25 (квадрат 5) и 36 (квадрат 6):

\(\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}\)

\(5 < \sqrt{30} < 6\)

Значит округление \(\sqrt{30}\) в сторону 5 – это округление с недостатком, а в сторону 6 – округление с избытком. Значит целое значение \(\sqrt{30} = 5\).

Подберем значение \(\sqrt{30}\) до десятых. Найдем квадраты чисел 5,1, 5,2, 5,3 и т.д., пока не найдем два значения, между которыми заключено число 30.

\(\sqrt{29,16} < \sqrt{30} < \sqrt{30,25}\)

\(5,4 < \sqrt{30} < 5,5\)

Теперь мы знаем, что число \(\sqrt{30}\) = 5,4 до десятков. Таким образом можно найти приближенное значение корня до любого разряда.

СРАВНЕНИЕ КОРНЯ С ЧИСЛОМ:

Чтобы сравнить корень и число, нужно возвести оба числа в квадрат:

\(a > b \Longleftrightarrow a^{2} > b^{2} \Longleftrightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}\)

Сравнить:

\(\sqrt{98}\ и\ 9\)

1. Возведем обе части в квадрат:

\({(\sqrt{98})}^{2}\ и\ 9^{2}\)

\(98\ и\ 81\)

2. Определим знак неравенства между этими числами. Для их корней знак будет таким же:

\(98 > 81\)

\(\sqrt{98} > 9\)

Если корень сравнивают с отрицательным числом, то возводить оба числа в квадрат не нужно. Любой корень всегда будет больше отрицательного числа, т.к. любое положительное число больше отрицательного:

\(\sqrt{a}\ и\ b,\ при\ b < 0\)

\(a > 0\ по\ определению\ корня\)

\(b < 0 < \sqrt{a}\)

\(b < \sqrt{a}\)