Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Уравнения
Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу
Формулы и выражения
Многочлены Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Свойства степеней
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Функции Линейная функция Функция квадратного корня Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Координатная плоскость Свойства функций
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Параллелограммы Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Серединный перпендикуляр Прямоугольник Равенство фигур Трапеция Медиана Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Средняя линия Подобие фигур Высота Биссектриса Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Элементы планиметрии Ромб Виды треугольников Квадрат

Текстовые задачи на доли и дроби

Представим, что мы заказали пирог, разрезанный на одинаковые куски.

Тогда весь пирог может быть обозначен такой дробью:\(\ \frac{8}{8}\)

Число внизу, показывает, на сколько частей поделили целое, и называется «знаменатель». Число сверху, показывает, сколько таких частей возьмут, и называется «числитель». Так как мы пока не брали ни одного кусочка, то числитель и знаменатель обозначены одинаковыми числами.

Если же мы возьмем один кусочек, то мы возьмем 1 из 8 кусочков, то есть \(\frac{1}{8}\)

Числа, у которых в числителе стоит единица, называют: доли.

\(\frac{1}{8}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{6}\) – это доли.

Если же мы возьмем 4 куска пиццы из 8, то дробь будет выглядеть так \(\frac{4}{8}\) .

Дроби используются, когда нужно показать часть относительного некоторого целого. Дроби можно сокращать = делить

расширять = умножать

Например,\(\ \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

Пример:

  1. От деревянной доски длиной 10 м отрезали 4 м. Какую часть доски отрезали?

Решение:

Итак, нам нужно найти часть, на которую поделили целое.

Отрезали 4 м – то есть отрезали часть (записываем в числитель),

Длина всей доски 10 м – целое (записываем в знаменатель).

\(\frac{длина\ отрезанной\ части}{длина\ всей\ доски} = \frac{4}{10} = 0,4\)

  1. В вазе 45 цветов, из них 7 ромашек, остальные тюльпаны. Какую часть составляют тюльпаны от всех цветов?

Решение:

Найдем ту часть, про которую спрашивают в задаче:

45 – 7 = 38 – тюльпаны

38 – часть тюльпанов (записываем в числитель)

45 – целое, т.е. все цветы (записываем в знаменатель)

\(\frac{тюльпаны}{все\ цветы} = \frac{38}{45}\)

Нахождение целого по части и части по его целому

Чтобы найти часть по целому, нужно число, соответствующее целому, умножить на данную в условии дробь.

Чтобы найти целое по части, нужно число, соответствующее части, разделить на данную в условии дробь.

Пример:

Имеется атласная лента длиной 20 см. Сколько составляет \(\frac{3}{4}\) этой длины?

Решение:

В задаче нужно найти часть

20 см – вся длина, то есть целое. И дана дробь \(\frac{3}{4}\), которая показывает сколько занимает отрезок, длину которого нам нужно найти.

Для того, чтобы найти длину части необходимо целое умножить на данную дробь.

\(20 \cdot \frac{3}{4} = 15\)

15 см составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины.

Пример:

От атласной ленты отрезали 15 см, что составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины атласной ленты. Какой длины была лента первоначально?

Решение:

В задаче нужно найти целое.

15 см – это та часть, которую отрезали. Значит, 15 нужно разделить на дробь:

\(15:\frac{3}{4} = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20\)

20 см – длина всей ленты.