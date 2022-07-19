Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Прямые и углы на плоскости Многоугольники Высота Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Квадрат Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Медиана Равенство фигур Виды треугольников Трапеция Биссектриса Серединный перпендикуляр Комбинации с окружностью Подобие фигур Параллелограммы Теорема Пифагора Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Тригонометрия в геометрии Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Симметрия
Уравнения
Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль
Реальная математика
Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Свойства степеней Многочлены Иррациональные выражения Одночлены Степени Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения
Анализ функций
Линейная функция Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Свойства функций Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Функции Функция квадратного корня
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств

Основы математической статистики

Работа с основными статистическими терминами обычно осуществляется с какими-либо данными. Например, в классе взвешивали учеников. Вес каждого из них – это данные взвешивания. Для удобства такие данные выписывают в ряд, перечисляя все полученные результаты. Он будет называться числовым рядом.

Именно числовой ряд и анализируют, используя статистические термины и методы.

РАЗМАХ И ЧАСТОТА:

Такая характеристика как размах показывает, на сколько отличаются друг от друга элементы ряда.

Представим числовой ряд, состоящий из натуральных чисел:

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Размах – это разность между наибольшим и наименьшим числами ряда.

В данном случае наибольшим числом является 89, а наименьшим 3.

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Тогда размах данного ряда равен \(89–3 = 86\).

Частота – это количество повторений одного и того же элемента.

Например, частота числа 3 – 1 раз. А вот число 18 встречается 2 раза.

МОДА И МЕДИАНА:

Чтобы понять, какие средние и популярные значения присутствуют в ряду, используют такие характеристики числового ряда как мода и медиана.

Мода – это число ряда, которое встречается наибольшее количество раз.

В данном случае это число 37. Оно встречается три раза. Чаще него ни одно другое число не встречается. Значит оно и есть мода.

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Медиана – это элемент ряда, стоящий ровно по середине.

Например, в нашем ряде это число 22.

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Оно является медианой, потому что в этому ряду существует четыре числа меньше числа 22 и четыре числа больше 22.

Поэтому важно выстраивать элементы по порядку, чтобы сразу заметить медиану.

Если мы добавим еще одно число в наш ряд, например допишем число 15, получим 10 чисел в ряду. Тогда по середине ряда будут находиться уже два числа: 22 и 18:

3, 11, 15, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

В таком случае, если в ряду находится нечетное количество элементов, его медианой будет среднее арифметическое этих элементов.

СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ:

Среднее арифметическое ряда – это такое число, на которое можно заменить каждый элемент ряда так, чтобы их сумма не изменилась.

Оно находится по следующей формуле:

Эта запись означает, что чтобы найти среднее арифметическое ряда чисел, нужно сложить все его элементы и разделить на их количество.

Найдем среднее арифметическое пятого и шестого элемента нашего ряда. Оно будет являться медианой, т.к. оба эти элементы стоят в середине ряда:

3, 11, 15, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

\(m = \frac{18 + 22}{2} = \frac{40}{2} = 20\)

Действительно, если заменить сумму этих элементов на сумму такого же количества средних арифметических, то эта сумма не изменится.

\(18 + 22 = 20 + 20\)

Найдем среднее арифметическое всего ряда. Для этого сложим все элементы и поделим уже на их количество:

\(\overline{a_{x}} = \frac{3 + 11 + 15 + 18 + 18 + 22 + 37 + 37 + 37 + 89}{10} = \frac{287}{10} = 28,7\)

СРЕДНЕЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ:

Среднее геометрическое – это такое число, на которое можно заменить все элементы ряда, чтобы их произведение не поменялось.

Оно находится по формуле:

\(\overline{g_{x}} = \sqrt[n]{x_{1}x_{2}x_{3} \bullet ... \bullet x_{n}}\)

Это значит, что чтобы найти среднее геометрическое, нужно перемножить все элементы ряда и извлечь произведение из корня, степень которого равна их количеству.

Возьмем ряд с меньшими количеством элементов:

1, 3, 3, 5, 8

Найдем его среднее геометрическое:

\(\overline{g_{x}} = \sqrt[5]{1 \bullet 3 \bullet 3 \bullet 5 \bullet 8} = \sqrt[5]{360} \approx 3,25\)

Пример №1:

В конце года ученику важно получить хорошую оценку за четверть. У него имеются следующие оценки по математике:

4, 3, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 3, 4

Полностью проанализируем его оценки, используя статистические характеристики.

1. Для начала сделаем ряд ранжированным, т.е. расставим все его элементы по порядку:

2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

2. Определим размах ряда. Ученик получал все возможные оценки за четверть и как мы видим, наибольшей является оценка 5, а наименьшей – 2. Тогда размах равен 5 – 2 = 3.

3. Определим моду ряда. Самой часто встречающейся оценкой является оценка 4. Её частота – 5.

4. При этом частота оценки 5 ненамного меньше и равна четырем.

5. Медианой данного ряда будет являться число по середине. Всего у нас 12 элементов ряда, тогда средними значениями будут являть шестой и седьмой элементы.

2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

Для определения медианы из двух средних значений найдем их среднее арифметическое:

\(m = \frac{4 + 4}{2} = 4\)

Из-за того, что элементы равны между собой, их среднее арифметическое будет таким же. Медиана этого ряда – 4

6. Среднее арифметическое ряда:

\(\overline{a_{x}} = \frac{2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5}{12} = \frac{48}{12} = 4\)

7. Среднее геометрическое ряда:

\(\overline{g_{x}} = \sqrt[12]{2 \bullet 3 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 5 \bullet 5 \bullet 5} = \sqrt[12]{11520000} \approx 3,88\)

Таким образом мы определили, что за четверть ученик получит среднее арифметическое всех оценок, то есть 4.

Чаще всего ученик получал оценку 4, и она же является медианой. При этом ученик получал за четверть всевозможные оценки, от двоек до пятерок. Среднее геометрическое всех оценок тоже близко к 4.

По-разному проанализировав успеваемость ученика, можно убедиться в точном результате его работы. Ученику можно смело ставить четверку.