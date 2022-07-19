Функция обратной пропорциональности

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Средняя линия Равенство фигур Трапеция Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Серединный перпендикуляр Многоугольники Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Виды треугольников Ромб Прямоугольник Окружнoсть и круг Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Элементы планиметрии Площадь круга и сектора круга Биссектриса Медиана Высота Квадрат Подобие фигур
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи Вероятность
Формулы и выражения
Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Свойства степеней Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Формулы сокращённого умножения Буквенные выражения
Анализ функций
Линейная функция Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Функции Свойства функций Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Координатная плоскость

Функция обратной пропорциональности

Функция обратной пропорциональности – это функция вида \(y = \frac{k}{x}\ ,\ где\ k \neq 0,\ x \neq 0\ \Longrightarrow \ y \neq 0\)

Графиком этой функции является гипербола.

В этом виде функции\(\ k = 4.\)

График не может пересекать оси Оу (т.к. на ней \(x = 0\)) и Ох (т.к. на ней \(y = 0\)). Такие прямые, которые график не может пересекать, называются асимптотами. В данном случае такими прямыми являются как раз оси Ох и Оу.

Внешний вид функции меняется в зависимости от коэффициента k.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

1. Область определения: \(D(y):\ x \neq 0\)
2. Область значения: \(E(y):\ y \neq 0\)
3. Ограниченность и непрерывность:

Неограниченная;

Прерывается по прямой асимптоте \(x = 0\)
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0; + \infty)\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (–\infty;\ 0)\)
6. Монотонность:

- убывает на \((–\infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k > 0\)

- возрастает на \((–\ \infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k < 0\)
7. Экстремумы нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: Не периодичная
10. Пересекает ось Ох Не пересекает
11. Пересекает ось Оу Не пересекает

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента k по модулю функция отдаляется от начала координат.

– При уменьшении коэффициента k по модулю функция тянется к началу координат.

– При \(k > 0\ \)гипербола находится в\(\ I\) и\(\ \text{III}\) четвертях

– При \(k < 0\ \)гипербола находится в \(\text{II}\ \)и \(\text{IV}\) четвертях