Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Реальная математика
Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи
Формулы и выражения
Многочлены Свойства степеней Разложение на множители. Группировка Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Одночлены
Анализ функций
Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Свойства функций Линейная функция Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Функция квадратного корня Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Медиана Многоугольники Элементы планиметрии Трапеция Биссектриса Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Квадрат Высота Прямые и углы на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Симметрия Комбинации с окружностью Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Четыре замечательные точки треугольника Ромб Равенство фигур Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Прямоугольник Окружнoсть и круг
Уравнения
Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей

Квадрат

Квадрат – это параллелограмм, все углы и стороны которого между собой равны.

Квадрат – правильный четырёхугольник.

Каждый квадрат является и параллелограммом, и прямоугольником, и ромбом, при этом не каждый параллелограмм, прямоугольник или ромб – квадрат.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ КВАДРАТА:

Квадрат обладает всеми свойствами параллелограмма, прямоугольника и ромба.

Чтобы четырёхугольник являлся квадратом, нужно, чтобы он имел хотя бы один признак параллелограмма, хотя бы один признак прямоугольника и хотя бы один признак ромба.

ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА:

Площадь квадрата находится также, как площадь параллелограмма, ромба или прямоугольника, но из-за сочетания всех этих свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)