Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Формулы и выражения
Многочлены Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Свойства степеней Разложение на множители. Группировка
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Свойства функций Функция обратной пропорциональности Кусочная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Функция квадратного корня Линейная функция
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Тригонометрия в геометрии Серединный перпендикуляр Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Равенство фигур Высота Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Симметрия Биссектриса Многоугольники Элементы планиметрии Прямоугольник Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Площади четырёхугольников Прямые и углы на плоскости Квадрат Площадь круга и сектора круга Параллелограммы Ромб Теорема Пифагора Виды треугольников Медиана
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на отношения Вероятность

Медиана

Медиана ― отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Свойства медианы треугольника:

1. Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины.

2. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника.\(\text{\ S}_{1} = S_{2}\)

3. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников.

4. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая из вершины с прямым углом, равняется половине гипотенузы.

Формула для медианы треугольника:

Если стороны треугольника a и b, \(m_{c}\) — медиана треугольника, проведённая к стороне c, то

\(m_{c} = \frac{1}{2}\sqrt{2a^{2} + {2b}^{2} - c^{2}}\)