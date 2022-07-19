Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Анализ функций
Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Свойства функций Функция квадратного корня Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Подобие фигур Средняя линия Равенство фигур Элементы планиметрии Тригонометрия в геометрии Симметрия Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Трапеция Высота Серединный перпендикуляр Медиана Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Биссектриса Ромб Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Многоугольники Прямоугольник Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Площади четырёхугольников Теорема Пифагора
Уравнения
Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу Вероятность
Формулы и выражения
Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Одночлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Многочлены Иррациональные выражения Степени Разложение на множители. Группировка

Дробно - рациональные уравнения

Данный тип уравнений отличается тем, что содержит в знаменателе выражение с переменной. Поэтому может возникнуть опасная ситуация – переменная примет такое значение, что знаменатель обратится в ноль. Чтобы этого не произошло, заранее исключим из рассмотрения нули знаменателя и определяем область допустимых значений.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:

Пример №1:

\(\frac{1}{x - 2} = \frac{2}{x + 4}\)

1. Определим область допустимых значений:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x - 2 \neq 0 \\ \ \\ \ x + 4 \neq 0\ \\ \end{matrix}\text{\ \ \ \ \ \ \ \ }\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x \neq 2 \\ \ \\ \ \ \ x \neq - 4 \\ \end{matrix} \right.\ \right.\ \)

То есть решением данного уравнения может быть любое число кроме 2 и ‒4.

2. Умножим обе части равенства на общий знаменатель всех дробей и сократим одинаковые выражения в числителе и знаменателе там, где это возможно:

\(\left. \ \frac{1}{x - 2} = \frac{2}{x + 4}\ \right| \cdot (x\ –2)\left( x\ + 4 \right)\)

\(\frac{(x\ –2)\left( x\ + 4 \right)}{x - 2} = \frac{2(x\ –2)\left( x\ + 4 \right)}{x + 4}\)

\(x + 4 = 2(x\ –2)\)

3. Упрощаем уравнение с помощью разрешенных преобразований:

\(x + 4 = 2x\ –4\)

4. Определяем тип получившегося уравнения (линейное, квадратное или кубическое) и решаем подходящим методом. В данном случае видим линейное уравнение. Переносим иксы в одну сторону, числа в другую:

\(8 = x\)

5. Проверяем полученный корень (корни) на принадлженость к области допустимых значений. Корень принадлежит ОДЗ, если при его подстановке в уравнение знаменатели не обращаются в ноль:

Ответ: 8.

Пример №2:

\(\frac{x - 3}{x - 5} + \frac{1}{x} = \frac{x + 5}{x\left( x - 5 \right)}\)

1. Определим область допустимых значений:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x - 5 \neq 0 \\ \ \\ \ x \neq 0 \\ \ \\ \ \ \ \ x(x - 5) \neq 0\ \\ \end{matrix}\text{\ \ \ \ \ }\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x \neq 5 \\ \ \\ \ \ x \neq 0\ \\ \end{matrix} \right.\ \right.\ \)

2. Умножим обе части равенства на общий знаменатель всех дробей и сократим одинаковые выражения в числителе и знаменателе там, где это возможно:

\(\left. \ \frac{x - 3}{x - 5} + \frac{1}{x} = \frac{x + 5}{x\left( x - 5 \right)} \right| \cdot x\left( x - 5 \right)\)

\(\frac{\left( x - 3 \right)x\left( x - 5 \right)}{x - 5} + \frac{x\left( x - 5 \right)}{x} = \frac{x\left( x + 5 \right)\left( x - 5 \right)}{x\left( x - 5 \right)}\)

\(\left( x - 3 \right)x + x - 5 = x + 5\)

3. Упрощаем уравнение с помощью разрешенных преобразований:

\(x^{2} - 3x + x - 5 = x + 5\)

\(x^{2} - 2x - 5 - x - 5 = 0\)

\(x^{2} - 3x - 10 = 0\)

4. Определяем тип получившегося уравнения (линейное, квадратное или кубическое) и решаем подходящим методом. В данном случае получилось квадратное уравнение, причем коэффициент при \(x^{2}\) равен 1. Значит, удобно использовать теорему Виета:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \text{\ \ \ }x_{1} \cdot x_{2} = - 10 \\ \ \\ x_{1} + x_{2} = 3\ \\ \end{matrix} \right.\ \)

Подходит пара чисел -2 и 5.

5. Исключаем те значения корней, которые обращают в ноль знаменатель, то есть не входят в область допустимых значений (ОДЗ).

Ответ: ‒2

При подстановке корней в уравнение должно получиться верное равенство. Это свойство можно использовать для проверки полученных ответов.