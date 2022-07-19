Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Планиметрия
Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Площади четырёхугольников Трапеция Высота Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Квадрат Тригонометрия в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Симметрия Серединный перпендикуляр Многоугольники Равенство фигур Прямоугольник Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Биссектриса Комбинации с окружностью Виды треугольников Медиана Площадь круга и сектора круга Параллелограммы Теорема Пифагора Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Четыре замечательные точки треугольника
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси
Формулы и выражения
Многочлены Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Одночлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени Буквенные выражения Свойства степеней
Анализ функций
Функция квадратного корня Линейная функция Преобразование графиков функции Квадратичная функция Координатная плоскость Функции Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции

Округление дробей

Если у нас есть длинная десятичная дробь, например: 27,41835… то вряд ли у нас получится полностью её записать. Для того чтобы запись таких дробей была возможной, используют округление по математическому правилу.

Округление до разряда – замена числа этого разряда на приближенное значение с отбрасыванием последующих разрядов.

ОКРУГЛЕНИЕ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до тысячных, это значит, что тысячная доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующую цифру после неё. Если она равно 0, 1, 2, 3 или 4, то тысячная доля не изменится, то есть округлится в меньшую сторону, а следующие разряды мы отбросим:

ОКРУГЛЕНИЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до сотых, это значит, что сотая доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующее число после нее. Если оно равно 5, 6, 7, 8 или 9, то сотая доля увеличится на один, то есть округлится в большую сторону, а следующие разряды мы отбросим: