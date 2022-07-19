Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Многочлены Формулы сокращённого умножения Свойства степеней Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Иррациональные выражения
Анализ функций
Функция квадратного корня Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Свойства функций Линейная функция Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Высота Биссектриса Площади четырёхугольников Равенство фигур Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Площадь круга и сектора круга Трапеция Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Треугольники. Площади Элементы планиметрии Прямоугольник Медиана Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Виды треугольников Средняя линия Ромб Симметрия Параллелограммы Квадрат Соотношение между сторонами и углами в треугольнике
Уравнения
Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными

Треугольники. Площади

1. Через высоту

Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = \frac{1}{2}ah_{\ }\)

2. Через две стороны и синус угла между ними

Площадь треугольника равна половине произведения его сторон на синус угла между ними

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\sin\alpha\)

3. Формула Герона

Площадь треугольника равна квадратному корню из произведения его полупериметра на разности полупериметра и каждой из его сторон.

\(S = \sqrt{p \bullet (p - a) \bullet (p - b) \bullet (p - c)}\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

4. Через радиус вписанной окружности

Площадь треугольника равна произведению его полупериметра на радиус вписанной окружности.

\(S = p \cdot r\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

5. Через радиус описанной окружности

Площадь треугольника равно произведению его сторон, деленное на четыре радиуса описанной окружности.

\(S = \frac{\text{abc}}{4R}\)

6. Прямоугольный треугольник

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\)

7. Правильный треугольник

Площадь треугольника равна квадрату стороны, умноженного на корень из трех и деленного на четыре.

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)