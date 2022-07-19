Треугольники. Площади

1. Через высоту
Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.
\(S = \frac{1}{2}ah_{\ }\)
2. Через две стороны и синус угла между ними
Площадь треугольника равна половине произведения его сторон на синус угла между ними
\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\sin\alpha\)
3. Формула Герона
Площадь треугольника равна квадратному корню из произведения его полупериметра на разности полупериметра и каждой из его сторон.
\(S = \sqrt{p \bullet (p - a) \bullet (p - b) \bullet (p - c)}\)
\(p = \frac{a + b + c}{2}\)
4. Через радиус вписанной окружности
Площадь треугольника равна произведению его полупериметра на радиус вписанной окружности.
\(S = p \cdot r\)
\(p = \frac{a + b + c}{2}\)
5. Через радиус описанной окружности
Площадь треугольника равно произведению его сторон, деленное на четыре радиуса описанной окружности.
\(S = \frac{\text{abc}}{4R}\)
6. Прямоугольный треугольник
Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.
\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\)
7. Правильный треугольник
Площадь треугольника равна квадрату стороны, умноженного на корень из трех и деленного на четыре.
\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)