Окружность и круг

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Линейная функция Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Свойства функций Функция квадратного корня
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Прямоугольник Тригонометрия в геометрии Высота Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Комбинации с окружностью Многоугольники Квадрат Окружнoсть и круг Трапеция Симметрия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Подобие фигур Параллелограммы Теорема Пифагора Медиана Ромб Средняя линия Серединный перпендикуляр
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Основы математической статистики
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Многочлены Степени Одночлены Буквенные выражения Свойства степеней Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения

Окружность и круг

Окружность – это множество всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки на плоскости.

Круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью.

Окружность – это замкнутая линия, а круг – это площадь, находящаяся внутри окружности:

Длина окружности равна:

\(l = 2\pi R = \text{dπ}\)

где \(R\) – это радиус, а \(D\) – диаметр окружности

ЭЛЕМЕНТЫ ОКРУЖНОСТИ:

Центр окружности – точка O.

Радиус окружности – отрезок R, соединяющий точку окружности с центром. Все радиусы одной окружности равны.

Хорда – это отрезок АВ, соединяющий любые две точки окружности.

Диаметр – это хорда d, проходящая через центр окружности. Диаметр равен двум радиусам.

ДУГА И СЕКТОР:

Дуга – это часть окружности, заключенная между точками на ней.

Сектор – площадь круга, ограниченная двумя радиусами и дугой окружности.

Понятия дуга и сектор связаны между собой как круг и окружность. Дуга – это линия, а сектор – площадь, которая ей соответствует.

Говорят, что дуга опирается на хорду АВ.

Длина дуги равна:

\(l_{\text{AB}} = 2\pi R \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{\text{πRα}}{180{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360{^\circ}}\) показывает, какую часть от всей окружности занимает дуга

КАСАТЕЛЬНАЯ:

Касательная к окружности – это прямая, которая пересекается с окружностью в одной точке.

Свойства касательной:

1. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания:

\(a\bot OA,\ A \in a,\ OA = R\)

2. Отрезки касательных, проведенных из одной точки, равны до точек касания.

\(CA = CB,\ a,\ b\ –\ касательные\)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАНЫЕ УГЛЫ:

С окружностью связано два вида углов – вписанные и центральные. Рассмотрим такую окружность:

На данном чертеже угол АОС является центральным, а угол АВС – вписанным.

Вписанный угол – угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны являются ее хордами.

Свойства вписанного угла:

1. Измеряется половиной дуги, на которую он опирается.

2. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.

3. Вписанный угол, опирающийся на диаметр — прямой.

Центральный угол – угол, образованный двумя радиусами. Его вершина лежит на центре окружности.

Свойства центрального угла:

1. Измеряется дугой, на которую опирается;

2. Центральный угол в два раза больше вписанного, опирающегося на ту же дугу.

КОМБИНАЦИИ ХОРД, КАСАТЕЛЬНЫХ И СЕКУЩИХ:

Секущая – это прямая, которая пересекает окружность в двух точках.

  • ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ХОРД

Хорды AB и CD пересекаются в точке M

1. Произведение длин отрезков пересекающихся хорд равны:

\(AM \bullet MB = CM \bullet MD\)

2. Угол между двумя пересекающихся хорд равен полусумме высекаемых ими дуг:

\(\angle AMD = \angle CMD = \frac{дуга\ AD + дуга\ \text{CB}\ }{2}\)

  • ХОРДА И КАСАТЕЛЬНАЯ

Прямая AB касается окружности в точке B, BC – хорда.

Угол между касательной и хордой, проведенной в точку касания, равен половине дуги, стягиваемой этой хордой:

\(\angle ABC = \frac{дуга\text{\ BC}}{2}\)

  • КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ

Прямая АС – касательная, прямая AD – секущая, пересекающая окружность в точках B и D.

1. Произведение длин отрезков секущей равно квадрату длины отрезка касательной:

\(AB \bullet AD = \text{AC}^{2}\)

2. Угол между секущей и касательной равен полуразности высекаемых ими дуг:

\(\angle DAC = \frac{дуга\ DC\ –\ дуга\ \text{CB}}{2}\)

  • УГОЛ МЕЖДУ СЕКУЩИМИ

AD и AE – секущие, выходящие из одной точки, пересекающие окружность в точках В и С соответственно.

Угол между секущими равен полуразности большей и меньшей высекаемых ими дуг:

\(\angle BAC = \frac{дуга\ \text{DE}\ –\ дуга\ \text{BC}}{2}\)