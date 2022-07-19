Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Высота Комбинации с окружностью Ромб Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Параллелограммы Виды треугольников Треугольники. Площади Трапеция Симметрия Серединный перпендикуляр Многоугольники Квадрат Окружнoсть и круг Равенство фигур Подобие фигур Теорема Пифагора Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Прямоугольник Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Средняя линия Тригонометрия в геометрии
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Вероятность Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Свойства степеней Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Формулы сокращённого умножения
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Свойства функций Функция квадратного корня Линейная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Функции

Преобразование графиков функции

Графики функций зачастую имеют не стандартный вид. Помимо привычных простых функций, таких как \(y = x^{2}\ или\ y = \frac{1}{x}\) могут встречаться на первый взгляд более сложные функции, например, \(y = {(3x\ –1)}^{2}\) или \(y = \left| \frac{1}{x} \right|\). Чтобы построить такие графики, нужно соблюдать ряд правил преобразования функций. Каждая «сложная» функция состоит из набора таких преобразований.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если у мы знаем функцию f(x) и нам нужно построить функцию f(–x) (то есть заменить все иксы в функции на противоположные), тогда нужно отразить график симметрично относительно оси Оу, т.е. все ординаты останутся неизменными, а абсциссы поменяют знак.

Например:

Четная функция при таком изменении не изменяется, т.к. это следует из определения четной функции.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если у мы знаем функцию f(x) и нам нужно построить функцию –f(x) (то есть заменить все значения функции на противоположные), тогда нужно отразить график симметрично относительно оси Ох, т.е. все абсциссы останутся неизменными, а ординаты поменяют знак.

Например:

СУММА ИЛИ РАЗНОСТЬ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если у мы знаем функцию \(f(x)\) и нам нужно построить функцию \(f(x\ \pm \ a)\) (то есть заменить все иксы в функции на выражения \(x\ \pm \ a\)), тогда функцию f(x) будет двигаться вдоль оси Оx.

– Если нужно построить \(f(x\ + \ a)\), то функция сдвинется влево по оси Ох на a единичных отрезков.

– Если нужно построить \(f(x\ –\ a),\) то функция сдвинется вправо по оси Ох на a единичных отрезков.

Например:

Функция \(y = {(x + 6)}^{2}\) будет находиться на 6 единичных отрезков левее, чем функций \(y = x^{2}\), а функция \(y = {(x\ –\ 2)}^{2}\) правее на 2 единичных отрезка:

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить функцию \(f(x)\ \pm \ a\ \)(то есть прибавить к получившимся значениям функции \(\pm\) a), тогда f(x) будет двигаться по оси Оу.

– Если нужно построить \(f(x)\ + \ a\), то функция поднимется на a единичных отрезков вверх.

– Если нужно построить \(f(x)\ –\ a\), то функция опуститься на a единичных отрезков вниз.

Например:

Функция \(y = \frac{1}{x} + 5\) будет выше функции \(y = \frac{1}{x}\) на 5 единичных отрезков, а функция \(\frac{1}{x}\ –\ 4\) ниже на 4 единичных отрезка:

ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить функцию \(f(\text{ax})\ \)(то есть заменяем все иксы на выражение ax), тогда функция \(f(x)\) будет «сжиматься» и «растягиваться» вдоль оси Ох. При этом точки пересечения графика с осью Оу не изменяться.

– Если \(a > 1\), то абсцисса каждой точки уменьшится в a раз. График «сожмется» к оси Оу

– Если \(0 < a < 1,\) то абсцисса каждой точки увеличится в a раз. График «растянется» от оси Оу.

Например:

Функция \(y = {(3x)}^{3}\) будет сжата в 3 раза относительно графика функции \(y = x^{3}\) а функция \(y = {(\frac{1}{2}x)}^{3}\) будет сжата в 2 раза:

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\ \)а нам нужно построить функцию \(\text{af}(x)\) (то есть умножить получившиеся значения функции на a), тогда функция \(f(x)\) будет «сжиматься» и «растягиваться» вдоль оси Оу. При этом точки пересечения графика с осью Ох не изменяться.

– Если \(a > 1,\) то ордината каждой точки уменьшится в a раз. График «сожмется» к оси Ох

– Если \(0 < a < 1\), то ордината каждой точки увеличится в a раз. График «растянется» от оси Ох.

Например:

Функция \(y = 2x^{2}\) будет сжата в 2 раза относительно функции

\(y = x^{2}\), а функция \(y = \frac{1}{2}x^{2}\) растянута в 2 раза:

МОДУЛЬ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить график функции \(f(|x|)\) (то есть заменяем все иксы на модуль икс), тогда график в области с отрицательными абсциссами стирается, а график в области с положительными абсциссами отражается относительно оси Оу. Функция становится четной.

Например:

ИЗЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить график функции \(|f\left( x \right)|\) (то есть берем под модуль значение функции). Тогда график в области с отрицательными ординатами отражается относительно оси Ох.

Например: