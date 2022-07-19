Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на доли и дроби
Формулы и выражения
Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Свойства степеней
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Функция квадратного корня Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Свойства функций Линейная функция
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Высота Серединный перпендикуляр Медиана Окружнoсть и круг Равенство фигур Трапеция Подобие фигур Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Симметрия Биссектриса Комбинации с окружностью Средняя линия Квадрат Треугольники. Площади Элементы планиметрии Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Площади четырёхугольников Прямые и углы на плоскости Многоугольники Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Четыре замечательные точки треугольника
Уравнения
Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Числа и действия с ними
Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая

Трапеция

Трапеция – это четырёхугольник, у которого две противоположные стороны параллельны и ОБЯЗАТЕЛЬНО не равны (потому что в этом случае эта фигура будет являться параллелограммом).

\(BС \parallel AD\)

\( {AB \nparallel CD}\)

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАПЕЦИИ:

a и bоснования трапеции, \(a \parallel b\);

hвысота трапеции (расстояние между основаниями), \(h\bot a,b\)

mсредняя линия трапеции (отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции). Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований и параллельна им:

\({m = \frac{a + b}{2} }{m \parallel a,\ b}\)

СВОЙСТВА ТРАПЕЦИИ:

1. Сумма углов, прилежащих к боковой стороне, равна 180°:

\(\angle A + \angle B = \angle C + \angle D = 180{^\circ}\)

2. Треугольники BOC и AOD подобны по двум углам:

\(\left\{ \begin{matrix} \angle CAD = \angle BCA\ как\ накрест\ лежащие \\ \angle BDA = \angle CBD\ как\ накрест\ лежащие \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \mathrm{\Delta}BOC\sim\mathrm{\Delta}AOD\ по\ двум\ углам\)

ВИДЫ ТРАПЕЦИЙ И ИХ СВОЙСТВА:

1. Прямоугольная трапеция ― трапеция, имеющая прямые углы при боковой стороне:

боковая сторона является высотой:

\(AB\bot AD,\ BC\)

2. Равнобедренная трапеция ― трапеция, у которой боковые стороны равны:

углы при основаниях равны:

\({\angle A = \angle D }{\angle B = \angle C}\)

длины диагоналей равны:

\(AC = BD\)

3. Произвольная трапеция ― не является ни прямоугольной, ни равнобедренной.

ПЛОЩАДЬ ТРАПЕЦИИ:

1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

2. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

3. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)