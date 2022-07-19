Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Анализ функций
Свойства функций Функция квадратного корня Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Координатная плоскость Функции Линейная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Квадрат Окружнoсть и круг Равенство фигур Симметрия Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Биссектриса Площади четырёхугольников Медиана Средняя линия Тригонометрия в геометрии Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Виды треугольников Высота Трапеция Теорема Пифагора Элементы планиметрии Ромб Треугольники. Площади Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике
Уравнения
Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными
Числа и действия с ними
Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Реальная математика
Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Иррациональные выражения Одночлены Степени Свойства степеней Формулы сокращённого умножения

РОМБ

Ромб – это параллелограмм, все стороны которого равны.

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ РОМБА

Можно сказать, что ромб – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства ромба:

Ромб обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

  1. Диагонали ромба перпендикулярны друг другу:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Диагонали ромба являются биссектрисами углов, из которых выходят:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

\(\angle ABD = \angle DBC\)

\(\angle BCA = \angle ACD\)

Признаки ромба:

Четырехугольник является ромбом, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств ромба:

  1. Две его смежные стороны равны:

\(\mathbf{AB = BC}\)

\(или\)

\(\mathbf{BC = CD}\)

  1. Его диагонали пересекаются под прямым углом:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Одна из диагоналей делит содержащие её углы пополам:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(или\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

  1. Все высоты равны.

ПЛОЩАДЬ РОМБА

Площадь ромба находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.