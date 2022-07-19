Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Планиметрия
Трапеция Симметрия Параллелограммы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Подобие фигур Медиана Комбинации с окружностью Многоугольники Прямые и углы на плоскости Средняя линия Серединный перпендикуляр Высота Треугольники. Площади Равенство фигур Биссектриса Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Простейшие расстояния на плоскости Площадь круга и сектора круга Квадрат Площади четырёхугольников Тригонометрия в геометрии
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Числа и действия с ними
Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Степени Свойства степеней Многочлены Формулы сокращённого умножения Одночлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Линейная функция Кусочная функция Координатная плоскость Функции Свойства функций Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств

Разложение на множители. Группировка

Существует несколько методов, с помощью которых можно представить выражение в виде произведения.

ВЫНЕСЕНИЕ ЗА СКОБКИ:

Этот метод используется, если в каждом слагаемом выражения есть повторяющиеся элементы.

Пример №1:

Разложим на множители выражение \(2x^{2}y + xy^{2}\).

1. Определяем одночлен (выражение, представляющее собой произведение отдельных элементов), который есть в каждом слагаемом выражения. В данном случае это xy.

2. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. Для этого каждое слагаемое выражения необходимо разделить на выносимый одночлен и записать частное от деления.

\(2x^{2}y + xy^{2} = xy\left( \frac{2x^{2}y}{\text{xy}} + \frac{xy^{2}}{\text{xy}} \right) = xy(2x + y)\)

Деление выполняется по обычным правилам, то есть при вынесении одночлена со знаком «–» знак частного меняется на противоположный:

\(–2t^{2}\ –\ t = \ –t(2t + 1)\)

После раскрытия скобок должно получиться исходное выражение. Это свойство можно использовать для проверки.

ГРУППИРОВКА:

Далеко не всегда в выражении будут повторяющиеся элементы. Но можно попробовать «создать» их самостоятельно. Рассмотрим алгоритм метода, который позволяет это сделать.

Пример №2:

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3}\)

1. Сгруппируем отдельные слагаемые таким образом, чтобы в каждой группе появились повторяющиеся элементы. Слагаемые не обязательно должны идти по порядку:

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3} = (35a^{2} + 7a^{2}b^{2}) + (5b + b^{3})\)

2. В каждой группе вынесем повторяющийся одночлен за скобки:

\((35a^{2} + 7a^{2}b^{2}) + (5b + b^{3}) = 7a^{2}(5 + b^{2}) + b(5 + b^{2})\)

3. Теперь можно вынести одинаковые выражения в скобках точно так же, как выносятся одночлены:

\(7a^{2}(5 + b^{2}) + b(5 + b^{2}) = (7a^{2} + b)(5 + b^{2})\)

Аналогично можно создавать группы из трех и более слагаемых.

Пример №3:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z\)

  1. Группируем отдельные слагаемые:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z =\)

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right)\)

  1. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. В некоторых случаях вынести можно только 1:

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right) =\)

\( {1 \bullet \left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) +}\)

\(2z(13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5})\)

  1. 3.Выносим повторяющиеся скобки:

\(1 \bullet \left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + 2z\left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) = \left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right)(1 + 2z)\)

Иногда удобно делить слагаемые на три группы (и более). Алгоритм решения при этом не меняется.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ КВАДРАТНОГО ТРЁХЧЛЕНА:

Выражения вида \(ax^{2} + bx + c\), где \(a \neq 0,\ b,\ c\) – некоторые числа, можно представить в виде произведения:

\(ax^{2} + bx + c = a(x\ –x_{1})(x\ –\ x_{2})\)

где \(x_{1}\) и \(x_{2}\) корни уравнение \(ax^{2} + bx + c = 0\)

Рассмотрим следующий пример, в котором нужно разложить на множители выражение

Пример №4:

\(x^{2} + 3x\ –\ 4\)

1. Определим корни уравнения \(x^{2} + 3x\ –\ 4 = 0\) с помощью дискриминанта или по теореме Виета:

\(\left\lbrack \frac{x_{1} = 1}{x_{2} = \ –4} \right.\ \)

2. Подставим найденные корни в формулу

\(ax^{2} + bx + c = a(x\ –x_{1})(x\ –\ x_{2})\).

В данном случае

\(a = 1\).

\(x^{2} + 3x\ –\ 4 = (x\ –\ 1)(x + 4)\)

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ:

Раскладывать на множители в некоторых уравнениях удобно по тому, что у произведения двух выражений есть полезное свойство:

Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей равен нулю, а другие не теряют смысла.

Пример №5:

\(5x^{2}\ –\ 15x = 0\)

1. Вынесем за скобки повторяющееся выражение:

\(5x^{2}\ –\ 15x = 0\)

\(5x(x\ –\ 3) = 0\)

2. Если произведение равно нулю, то один из множителей должен быть равен нулю, тогда:

\(5x = 0\)

\(x = 0\)

или

\(x\ –\ 3 = 0\)

\(x = 3\)

Ответ: 0; 3.