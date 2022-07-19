Линейные уравнения

С помощью преобразований его можно привести к виду \(\text{ax} = b\), где \(a \neq 0,\ b\) ‒ некоторые числа.
Для решения достаточно поделить обе части равенства на a: \(x = \frac{b}{a}\)
\(3\left( x - 5 \right) - 5 = - x\)
1. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\). Для этого раскроем скобки и соберем слагаемые, содержащие переменные, с одной стороны равенства, а не содержащие – с другой:
\(3x - 15 - 5 = - x\ \)
\(3x - 20 = - x\ \)
\(4x - 20 = 0\ \)
\(4x = 20\)
2. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:
\(x = 5\)
Ответ: 5
Уравнение будет линейным, даже если в нем присутствуют дроби. Главное, чтобы переменной не было в знаменателе.
\(\frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2}\)
1. Умножим обе части равенства на общий знаменатель дробей, входящих в уравнение, чтобы избавиться от дробей:
\(\left. \ \frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2} \right| \cdot 6\)
\(2x - 6 = 15\)
2. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\):
\(2x = 21\)
3. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:
\(x = 10,5\)
Ответ: 10,5
КОРНИ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ
Количество корней уравнения зависит от коэффициентов a и b следующим образом:
1. При \(\mathbf{a}\mathbf{\neq 0}\):
\(ax\ = \ b\)
\(x\ = \ \frac{b}{a}\)
Один корень уравнения
Например:
\(5x\ = \ 10\)
\(x\ = \ \frac{10}{5}\)
\(x\ = \ 2\)
2. При \(\mathbf{a = 0,\ b \neq 0}\):
\(0x\ = \ b\)
\(x \neq \frac{b}{0}\)
Корней нет
3. При \(\mathbf{a = 0,\ }\mathbf{b}\mathbf{=}\mathbf{0}\):
\(0x = 0\)
Такое равенство соблюдается, когда \(x\) – любое число.