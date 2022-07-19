Учебник MAXIMUM Education

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8 класс
Математика
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты
Формулы и выражения
Многочлены Иррациональные выражения Свойства степеней Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения Одночлены Степени
Анализ функций
Функция квадратного корня Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Свойства функций Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Серединный перпендикуляр Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Прямоугольник Биссектриса Виды треугольников Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Теорема Пифагора Многоугольники Квадрат Ромб Симметрия Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Равенство фигур Медиана Высота Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Средняя линия Трапеция

Линейные уравнения

Линейным называется уравнение, содержащее переменную в первой степени.

С помощью преобразований его можно привести к виду \(\text{ax} = b\), где \(a \neq 0,\ b\) ‒ некоторые числа.

Для решения достаточно поделить обе части равенства на a: \(x = \frac{b}{a}\)

Пример №1:

\(3\left( x - 5 \right) - 5 = - x\)

1. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\). Для этого раскроем скобки и соберем слагаемые, содержащие переменные, с одной стороны равенства, а не содержащие – с другой:

\(3x - 15 - 5 = - x\ \)

\(3x - 20 = - x\ \)

\(4x - 20 = 0\ \)

\(4x = 20\)

2. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 5\)

Ответ: 5

Уравнение будет линейным, даже если в нем присутствуют дроби. Главное, чтобы переменной не было в знаменателе.

Пример №2:

\(\frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2}\)

1. Умножим обе части равенства на общий знаменатель дробей, входящих в уравнение, чтобы избавиться от дробей:

\(\left. \ \frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2} \right| \cdot 6\)

\(2x - 6 = 15\)

2. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\):

\(2x = 21\)

3. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 10,5\)

Ответ: 10,5

КОРНИ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

Корень линейного уравнения – это значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.

Количество корней уравнения зависит от коэффициентов a и b следующим образом:

1. При \(\mathbf{a}\mathbf{\neq 0}\):

\(ax\ = \ b\)

\(x\ = \ \frac{b}{a}\)

Один корень уравнения

Например:

\(5x\ = \ 10\)

\(x\ = \ \frac{10}{5}\)

\(x\ = \ 2\)

2. При \(\mathbf{a = 0,\ b \neq 0}\):

\(0x\ = \ b\)

\(x \neq \frac{b}{0}\)

Корней нет

3. При \(\mathbf{a = 0,\ }\mathbf{b}\mathbf{=}\mathbf{0}\):

\(0x = 0\)

Такое равенство соблюдается, когда \(x\) – любое число.