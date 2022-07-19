Текстовые задачи на отношения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Формулы и выражения
Одночлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Степени Свойства степеней
Анализ функций
Свойства функций Функция квадратного корня Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Равенство фигур Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Медиана Квадрат Высота Биссектриса Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Прямоугольник Ромб Трапеция Подобие фигур Параллелограммы Теорема Пифагора Многоугольники Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Окружнoсть и круг Комбинации с окружностью Виды треугольников Средняя линия Тригонометрия в геометрии Симметрия
Уравнения
Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики

Текстовые задачи на отношения

Отношения встречаются в различных задачах и важно понимать, как с ними работать. Отношение – это какая-то уже сокращенная дробь. То есть данные в заданиях отношения – не реальная величина, а уже сокращенная, и мы должны узнать, на сколько.

Отношение = дробь, можно сокращать и расширять.

Если это тяжело принять, то можно поступить проще: представить, что в отношениях даны не величины, а какие-то деления. Отношение обычно записывается через двоеточие, например 3:5.

Например, рассматриваем отношение конфет на двух столах – представляем, что единицы отношения – это вазочки с одинаковым количеством конфет, мы должны узнать, сколько вазочек находится на одном столе, а сколько – на другом; если рассматриваем отношение цветов, то единицы отношения – это клумбы с одинаковым количеством цветов.

Пример 1

В магазине в наличии есть карамель, шоколадные конфеты и мармеладные конфеты в соотношении \(3:5:7\) соответственно.

1. Каково отношение между карамелью и шоколадными конфетами?​

Необходимо поделить количество коробок с карамелью на количество коробок с шоколадными конфетами, то есть \(3:5\).

2. Каково отношение между карамелью и мармеладными конфетами?​

Необходимо поделить количество коробок с карамелью на количество коробок с мармеладными, то есть \(3:7.\)

3. Какую часть составляют мармеладные конфеты от всех конфет?

Нужно сложить количество всех коробок. Всего у нас \(3 + 5 + 7 = 15\) единиц отношения. Далее поделим единицы отношения мармеладных конфет на единицы отношения всех конфет. Таким образом, мармеладные конфеты по отношению ко всем конфетам составляют \(7:15.\ \)

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4. Если в магазине есть 20 шоколадных конфет, то каково количество мармеладных? ​

В этом вопросе мы встречаемся с переходом от единиц отношения к абсолютной величине. Вспоминаем, что наши конфеты разложены по коробкам. То есть у нас есть 5 коробок, в которых 20 шоколадных конфет. Коробки — это единицы отношения, а шоколадные конфеты – это абсолютная величина.

Количество шоколадных конфет разделим на количество клеток \(20:5 = 4\), т.е. в каждой коробке 4 шоколадные конфеты.

Помним, что размер единицы отношения равен для всех элементов этого отношения. Значит, что во всех коробках в магазине находится по 4 конфеты.​

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Тогда всего в магазине 28 мармеладных конфет.

Пример 2

Отношение объема воды в большом и малом бассейне равно 3:2. Для того, чтобы поменять воду в этих двух бассейнах, потребуется 500 воды. Сколько воды в малом бассейне?

Решение:

Представим, что вся вода из большого бассейна хранится в 3 бочках, из малого в 2 точно таких же, это будут единицы отношения. Абсолютная величина – это весь объем бассейна.

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Если у нас 2 бочки от малого бассейна и 3 от большого, то всего их 5.

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Мы знаем, что в 5 бочках находится 500 воды. Узнаем сколько в одной:

(500) : 5 = 100

Итак, узнаем, во сколько бочек вместится вся вода из малого бассейна, знаем их размерность, найдем объем малого бассейна.

Ответ: 200

Единицы отношения в геометрии

Единицы отношений могут встретиться и в задачах по геометрии. Смысл останется тем же: отношение — это какая-то сокращенная дробь. Например, может быть дано соотношение сторон или углов в задаче: стороны прямоугольного треугольника ABC AB и BC относятся как 3:4.

Так как отношение — это некая сокращенная дробь, то отношение сторон должно быть представлено следующим образом:

\(\frac{\text{AB}}{\text{BC}} = \frac{3x}{4x}\)

То есть мы вводим переменную, чтобы показать, что отношение не является реальным значением сторон.

Стороны могут составлять 3 и 4, 6 и 8, 333 и 444 соответственно, а также принимать любые другие значения при условия сохранения данного соотношения.

Аналогичным образом можно представить углы или другие измеряемые величины.