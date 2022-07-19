Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Уравнения
Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на работу Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Свойства степеней Разложение на множители. Группировка Многочлены Формулы сокращённого умножения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Координатная плоскость Функции Свойства функций Линейная функция Кусочная функция Функция квадратного корня Преобразование графиков функции
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Рациональные неравенства
Планиметрия
Квадрат Средняя линия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Окружнoсть и круг Высота Площади четырёхугольников Симметрия Виды треугольников Равенство фигур Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Треугольники. Площади Трапеция Комбинации с окружностью Подобие фигур Параллелограммы Многоугольники Медиана Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии

Равенство фигур

Фигуры равны, если у них соответствующие стороны равны и соответствующие углы равны.

Тогда их можно совместить наложением. При наложении все стороны равных фигур совпадут.

Признаки равенства треугольников:

Чаще всего в задачах используется равенство треугольников.

Все стороны и все углы соответственно равны

Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники равны.

1. По двум сторонам и углу между ними:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

2. По стороне и двум прилежащим к ней углам:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ \angle BCA = {\angle B}_{1}C_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

3. По трём сторонам:

\(\text{BC} = BC;\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

Признаки равенства прямоугольных треугольников:

Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла в 90⁰ уже равны, те же признаки равенства треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:

  1. По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).

  2. По катету и острому углу (второй прилежащий к катету угол равен 90⁰ – вместо второго признака).

  3. По гипотенузе и острому углу (вместо второго признака)

  4. По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет равна - вместо третьего признака).