Подобие фигур

В подобных фигурах каждой точке одной из них можно сопоставить точку второй таким образом, что все линейные величины этих фигур будут относиться друг к другу с определённым коэффициентом подобия k, единственным для этих фигур.
Например:
\(\frac{\text{OM}}{OM_{1}} = k\) , где k – одно и то же положительное число для всех точек, если фигуры подобны, это отношение расстояний от фиксированной точки О до соответствующих точек этих фигур.
Также подобные фиуры можно представить как одинаковые фигуры, одну из которых уменьшили или увеличили как картинку на смартфоне. Таким образом все квадраты подобны меджу собой:
Подобным образом работает проекция фильма на полотно в кинотеатре. На экран выводится увеличенное изображение кадра на пленке, при этом визуально расстояние между объектами на экране остается такое же.
Подобие треугольников:
Чаще всего в задачах используется подобие треугольников.
1. Сохраняется подобие между линейными величинами:
\(\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C} = \frac{h}{H}\)
2. Сохраняется внутреннее отношение длин:
\(\frac{А}{В} = \frac{a}{b}\) или \(\frac{H}{C} = \frac{h}{c}\)
Признаки подобия треугольников:
Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники подобны.
1. По двум пропорциональным сторонам и углу между ними:
\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}};\ \ \angle bac = \angle BAC\)
2. По двум равным углам (тогда и третьи тоже будут равны)
\(\angle bac = \angle BAC;\ \angle bca = \angle BCA\ \)
3. По трем пропорциональным сторонам:
\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}} = \frac{\text{bc}}{\text{BC}}\)
Признаки подобия прямоугольных треугольников:
Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла по 90⁰ уже равны, те же признаки подобия треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:
По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).
По одному острому углу (второй угол 90⁰ - вместо второго признака).
По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет пропорциональной – вместо третьего признака).