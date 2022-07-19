Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Формулы сокращённого умножения Буквенные выражения Свойства степеней Многочлены Иррациональные выражения Одночлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Анализ функций
Свойства функций Функция квадратного корня Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Линейная функция Функция обратной пропорциональности Функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Медиана Треугольники. Площади Трапеция Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Равенство фигур Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Биссектриса Средняя линия Прямоугольник Тригонометрия в геометрии Высота Окружнoсть и круг Виды треугольников Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Элементы планиметрии Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Симметрия Подобие фигур Площади четырёхугольников Квадрат Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения

Прямоугольник

Прямоугольник – это параллелограмм, все углы которого равны, а значит равны по 90⁰.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Можно сказать, что прямоугольник – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства прямоугольника:

Прямоугольник обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

Диагонали прямоугольника равны

\(АС = \text{BD}\)

Признаки прямоугольника:

Четырехугольник является прямоугольником, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств прямоугольника:

1. Один из углов параллелограмма равен 90⁰ (тогда все остальные также равны 90⁰):

\(\mathbf{\angle}\mathbf{A =}\mathbf{\angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}}\)

2. Диагонали параллелограмма равны:

\(АС = \text{BD}\)

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Площадь прямоугольника находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу).

\(S = ab\)

2. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)