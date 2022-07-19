Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Формулы и выражения
Степени Буквенные выражения Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Иррациональные выражения Одночлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка
Анализ функций
Свойства функций Функция квадратного корня Кусочная функция Преобразование графиков функции Линейная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Координатная плоскость Функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Ромб Симметрия Теорема Пифагора Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Медиана Многоугольники Средняя линия Элементы планиметрии Прямоугольник Тригонометрия в геометрии Комбинации с окружностью Виды треугольников Простейшие расстояния на плоскости Трапеция Параллелограммы Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Площадь круга и сектора круга Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Высота Серединный перпендикуляр Квадрат Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Четыре замечательные точки треугольника
Уравнения
Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем
Числа и действия с ними
Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Вероятность

Степени

Для того, чтобы возвести число в степень, нужно умножить его само на себя такое количество раз, которому равна степень:

где a – называется основанием степени, а n – показателем степени

Например:

\(2^{2} = 2 \bullet 2 = 4\)

\(2^{4} = 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 = 4 \bullet 4 = 16\)

\(5^{3} = 5 \bullet 5 \bullet 5 = 25 \bullet 5 = 125\)

  1. Любое число в первой степени равно самому себе:

\(a^{1} = a\)

\(235^{1} = 235\)

\(78^{1} = 78\)

  1. Квадрат числа – это число во второй степени:

\(a^{2} = a \bullet a\)

\(6^{2} = 6 \bullet 6 = 36\)

\(7^{2} = 7 \bullet 7 = 49\)

\(9^{2} = 9 \bullet 9 = 81\)

  1. Куб числа – это число в третьей степени:

\(a^{3} = a \bullet a \bullet a\)

\(3^{3} = 3 \bullet 3 \bullet 3 = 9 \bullet 3 = 27\)

\(8^{3} = 8 \bullet 8 \bullet 8 = 64 \bullet 8 = 512\)

Степени выше куба называются в соответствии с числом – «в четвертой степени», «в пятой», «в шестой» и т.д.

  1. Единица и ноль в любой степени равны сами себе:

\(0^{n} = 0\)

\(1^{n} = 1\)

  1. Любое число в нулевой степени равно единице:

\(a^{0} = 1\)

\(55^{0} = 1\)

\(682^{0} = 1\)

Интересное замечание!

  1. Чтобы возвести число 10 в любую положительную степень, нужно написать единицу и такое количество нулей, число которого равно показателю степени. Например:

\(10^{2} = 100\) два нуля после единицы;

\(10^{3} = 1000\) три нуля после единицы;

\(10^{5} = 100000\) пять нулей после единицы;

Так можно легко возводить число 10 в бесконечно огромные степени.

  1. Умножить число на \(10^{–n}\) – это то же самое, что разделить число на 10 n раз:

\(50 \bullet 10^{–1} = 50\ :10 = 5\)

\(6290000 \bullet 10^{–4} = 6290000 : 10 : 10 : 10 : 10 = 629\)