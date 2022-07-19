Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Математика
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на отношения
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Одночлены Степени Свойства степеней Разложение на множители. Группировка Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Буквенные выражения
Анализ функций
Линейная функция Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Свойства функций Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Планиметрия
Прямоугольник Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Окружнoсть и круг Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Равенство фигур Биссектриса Медиана Площадь круга и сектора круга Симметрия Многоугольники Высота Подобие фигур Параллелограммы Средняя линия Трапеция Виды треугольников Ромб Треугольники. Площади Теорема Пифагора Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Уравнения
Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Модуль

Площадь круга и сектора круга

  1. ПЛОЩАДЬ КРУГА

Площадь круга равна произведению квадрата радиуса окружности и числа π.

\(S = \pi R^{2}\)

  1. ПЛОЩАДЬ СЕКТОРА

Сектор – это часть круга, которая ограничена дугой и двумя радиусами.

Чтобы понять, какую площадь занимает сектор, нужно понять, какую часть круга этот сектор занимает. Если сектор занимает половину круга, он выглядит так:

Понятно, что у такого полукруга \(\alpha = 180⁰,\) т.к. два радиуса, ограничивающих сектор образуют диаметр. Получается, что

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{180{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{2}\)

Значит угол сектора напрямую связан с площадью, которую он занимает. В данном случае сектор занимает половину от круга, значит и его угол будет равен половине всего оборота круга – половине от 360⁰.

Если мы рассмотрим сектор, который занимает четверть от круга, получится, что его тоже будет являться четвертью от 360⁰

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{90{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{4}\)

Поэтому, для того чтобы найти площадь сектора, нужно найти площадь круга и умножите её на долю сектора, который на этот круг приходится:

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360⁰}\) показывает, какую часть от круга занимает сектор

Площадь сектора круга равна произведению площади круга на отношение градусной меры дуги этого сектора к 360⁰.

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)