Площадь круга и сектора круга

ПЛОЩАДЬ КРУГА
Площадь круга равна произведению квадрата радиуса окружности и числа π.
\(S = \pi R^{2}\)
ПЛОЩАДЬ СЕКТОРА
Чтобы понять, какую площадь занимает сектор, нужно понять, какую часть круга этот сектор занимает. Если сектор занимает половину круга, он выглядит так:
Понятно, что у такого полукруга \(\alpha = 180⁰,\) т.к. два радиуса, ограничивающих сектор образуют диаметр. Получается, что
\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{180{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{2}\)
Значит угол сектора напрямую связан с площадью, которую он занимает. В данном случае сектор занимает половину от круга, значит и его угол будет равен половине всего оборота круга – половине от 360⁰.
Если мы рассмотрим сектор, который занимает четверть от круга, получится, что его тоже будет являться четвертью от 360⁰
\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{90{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{4}\)
Поэтому, для того чтобы найти площадь сектора, нужно найти площадь круга и умножите её на долю сектора, который на этот круг приходится:
\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)
где \(\frac{\alpha}{360⁰}\) показывает, какую часть от круга занимает сектор
Площадь сектора круга равна произведению площади круга на отношение градусной меры дуги этого сектора к 360⁰.
\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)