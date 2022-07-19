Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв.

В 1246 году в Орде умер великий князь Ярослав Всеволодович, умер он не сам, а был отравлен. Владимирский престол оказался свободен. Наиболее популярным на тот момент на Руси князем был Александр Невский, его победы над шведами и немецкими рыцарями гремели по всему миру, он также был известен как искусный дипломат. Для монгольских правителей Александр был опасен — слишком талантливый, слишком известный, слишком самостоятельный. Ему было приказано прибыть в Каракорум за ярлыком на княжение, однако Александр медлил, опасаясь, что его постигнет участь отца. Тогда татаро-монгольские правители отдали ярлык на великое княжение брату Ярослава Всеволодовича. Через некоторое время Батый снова позвал Александра в Орду. На этот раз Александр отправился в путь.

Между ханом Батыем и прославленным Невским установились уважительные и можно даже сказать дружеские отношения, за которыми, тем не менее, стоял расчет.

Александр рассчитывал на поддержку со стороны Батыя для организации борьбы с западными агрессорами. Батый видел в Александре человека, который может поддерживать порядок на Руси и обеспечить регулярную выплату дани. В то же время русский князь представлял большую опасность, как опытный государственный деятель и полководец с большим авторитетом. В Каракоруме это прекрасно понимали и не хотели давать Александру возможности управлять Русью. В столице Монгольской империи были недовольны и Батыем из-за того, что он поддерживает Александра и способствует росту популярности русского князя.

Батый предпочел самостоятельно не решать вопрос о выдаче ярлыка, отправив двух братьев — Александра и Андрея — в Каракорум.

Братья провели в Каракоруме два года. Итогом длительного пребывания в Монголии стало получение братьями ярлыков на княжение. Так, Александр получил ярлык на княжение в Киеве, который, по сути, давно утратил роль центра Руси, хотя формально титул великого киевского князя считался более почетным. Младший же брат Александра, Андрей, получил титул великого владимирского князя, то есть по сути реального правителя русских земель. Таким образом, монгольские властители хотели столкнуть лбами двух братьев, заставить их ненавидеть друг друга и вступить в борьбу за ярлык. Однако, все эти интриги не имели воздействия на Александра. Вернувшись на Русь, он сразу отправился в Новгород, где продолжал организовывать оборону от западных вторжений.

Только в 1252 году Александр Невский получил от Батыя ярлык на великое владимирское княжение. Вероятно, к этому времени противники князя Александра Невского в Каракоруме отошли от власти, поэтому ситуация изменилась в его пользу.

Однако, пока Александр был в Орде у Батыя, его брат Андрей организовал антиордынское восстание.

Два брата имели два абсолютно разных подхода к выстраиванию отношений с Золотой Ордой. С одной стороны — осторожная и дальновидная политика Александра Ярославича Невского, который всячески избегал открытого конфликта с Ордой, стараясь искать компромисс, с другой стороны — пылкий и непродуманные действия Андрея Ярославича.

Батый, конечно же, подавил восстание: на Русь было направлено ордынское войско во главе с темником Неврюем — «Неврюева рать».

Андрей сперва бежал в Новгород, но город отказался его принять, тогда он нашел укрытие в Швеции, у врагов Александра Невского. Александр занял престол во Владимире.

В Новгород Александр отправил своего сына Василия в качестве наместника. В 1257 году владимирский князь оказался перед сложным выбором. В этот год татары начали перепись русского населения для обложения новой данью. Северо-Восточная Русь стала выполнять приказ, но жители Новгорода возмутились и отказались проводить перепись. Возглавил недовольных сын Невского Василий. И тогда Александр, чтобы предотвратить разгром Новгорода татарами, сам повел владимирское войско на Новгород. Придя в Новгород, Александр изгнал оттуда Василия и организовал перепись.

Некоторые историки упрекают Александра Невского в излишней лояльности по отношению к Золотой Орде, противопоставляя ему его брата Андрея – «борца против угнетателей, поднявшего антиордынское восстание». Но надо признать, что в условиях феодальной раздробленности и ослабления Руси, позиция Александра Невского была более верной в долгосрочной перспективе (даже учитывая тот факт, что Александр помогал ордынцам подавлять восстания на Руси). Открытое противостояние Орде могло обернуться окончательной гибелью города, а политика компромиссов и уступок позволила избежать нового широкомасштабного нашествия, накопить силы для будущего отпора ордынцам. Кроме того, нельзя забывать, что в XIII веке северо-западную Русь тревожили не только кочевники, но и католические рыцари-крестоносцы. Необходимость сдерживания западной угрозы определяла стремления сохранить мирные отношения с Золотой Ордой.



Видя непокорность новгородцев, хан все же пошел на уступки: новгородцы были освобождены от обязанности участвовать в военных действиях на стороне Орды, сбор дани на северо-западе был отдан в руки великого князя, а не баскаков.

В то же время Александр был первым из русских князей, кто стал укрывать часть «татарского выхода», накапливая тем самым средства для возрождения Руси. Поддерживал Александр и антиордынские выступления, но при определенных условиях. Так, например, когда между Ордой и Монголией в начале 60-х гг. XIII в. начался разлад и новый ордынский хан Берке, брат умершего Батыя, отказался подчиниться Каракоруму, этим поспешили воспользоваться русские земли: где в ряде городов произошли крупные антитатарские восстания. В те дни Александр рассылал грамоты, призывающие «татар побивати». Никакого наказания за эти выступления не последовало, потому что выступали русские земли не против Орды, а против Монголии, с которой был конфликт у Берке.

И все-таки хан Берке запомнил эти действия владимирского князя. В 1262 году он приказал Александру Невскому привести ему на помощь русское войско для участия в походе против своих врагов в Иране. Александр отказал и отправился в Орду на серьезный разговор с ханом. Берке продержал князя в Орде несколько месяцев, после чего отпустил на Русь. Однако до Родины Александр Невский добраться не смог, уже в Орде он заболел (не исключено, что был отравлен ханом) и в городе Городец на Волге 14 ноября 1263 года умер.

Позднее за свои подвиги во имя Отечества и за защиту православной веры Александр Невский был причислен к лику святых.

Начало борьбы с Ордой. Куликовская битва

С монголо-татарским игом, установившимся в 1230-х годах, начали серьезно бороться лишь в 1370-х. С 1374 года русские князья стали нерегулярно платить дань Одре. Пытаясь восстановить политический контроль над Русью, фактический правитель Золотой Орды – Мамай – направил в 1378 году большое войско под командованием Бегича и нескольких других мурз (мурза – аристократический титул в тюркских государствах) на Русь. Бегич шел через рязанские земли, но целью похода была Москва. Великий князь Дмитрий Иванович решил не просто отразить вторжение, но и нанести врагу решительное поражение. Русские полки под командованием самого великого князя форсировали р. Оку и пошли по Рязанской земле навстречу Бегичу. Раньше, чем ордынцы, они успели подойти к р. Воже и приготовиться к бою. Бегич не решился переходить реку на виду у русского войска и, по словам летописца, «стоял много дней». Тогда Дмитрий Иванович сам решил отойти от реки, «отдать берег» ордынцам, чтобы вынудить их к «прямому бою». Бегич попался в расставленную западню. Его конница начала переправляться через Вожу и скапливаться на ее левом, русском берегу. Атака русского войска была стремительной и неудержимой. «В лицо» неприятеля ударил «большой полк» под предводительством великого князя, а два других полка — окольничего Тимофея и князя Даниила Пронского — зашли с флангов. Вражеская конница в беспорядке откатывалась к р. Воже, а русские воины, настигая ордынцев, «бьючи их, секучи, и колючи, и убиваша их множество, а инии в реце истопоша»; погиб в сече и сам Бегич. Преследование разбитого врага продолжалось до темноты, в руки победителей попала богатая добыча. Остатки воинства Бегича «побежали к Орде». Ордынцы потерпели полное поражение.

В 1380 году в Орде к власти пришел темник Мамай, который не был чингизидом (наследником Чингиз-хана) по происхождению, однако обладал дальновидностью и политической ловкостью, которые помогли ему добиться высшей власти. С самого начала своего пребывания у руля ордынского государства Мамай стал готовиться к большому походу на Русь, чтобы восстановить авторитет Орды, а также, чтобы устрашить русских князей.

Готовясь к походу, Мамай заключил военный договор с литовским князем Ягайло, после чего направился с многочисленной армией на Русь.

Дмитрий Донской.

Великий князь Дмитрий Иванович, правивший в тот момент на Руси, принял решение переправиться с дружинами через Дон и там встретиться с армией Мамая. Главная же стратегическая задача Дмитрия Ивановича заключалась в следующем — не дать соединиться войскам Мамая с Ягайло до начала сражения – передвижение войск было быстрым и скрытным, Ягайло – союзник Мамая – не успел прийти к нему на помощь. По преданию перед боем Дмитрий Иванович взял благословение у почитаемого на Руси иеромонаха Сергия Радонежского.

Противники встретились на Куликовом поле у места, где впадает река Непрядва в Дон. Сражение началось поединком между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем. Оба воина погибли в битве, что свидетельствовало о том, что битва будет тяжелой.

В начале битвы татары буквально смели передовой полк русских, более того ордынцам удалось вклиниться в ряды большого полка, который располагался в центре. Мамай был уверен, что победа в его руках, однако в этот момент неожиданно для ордынцев в сражение вступил засадный русский полк, возглавляемый воеводой Дмитрием Боброк-Волынским и князем Владимиром Серпуховским. Этот молниеносный удар определил исход битвы. Татары бежали с поля боя.

Миниатюра из рукописи «Сказание о Мамаевом побоище», XVII век. Воин несёт красный стяг с православным крестом.

После позорного поражения Мамай бежал Феодосию, где был убит. К власти в Орде пришел хан Тохтамыш.

Походы Тохтамыша и Едигея на Москву

Борьба между Москвой и Золотой Ордой продолжалась. В 1382 году Тохтамыш отправился с карательным походом на Москву, захватил и сжег город, возобновилась уплата русскими княжествами «ордынского выхода» (была прекращена сразу после Куликовской битвы).

Во время нападения Тохтамыша князя Дмитрия Ивановича не оказалось в городе и жителям пришлось самостоятельно организовывать оборону. Надо отдать должное смелости москвичей, которым удалось отбить два штурма врага, впервые использовав в бою тюфяки (кованые железные пушки русского производства). Однако, им не удалось справиться с напором ордынцев и город был взят.

Во многом успех Тохтамыша был обусловлен ослаблением военных сил Московского княжества в результате потерь на Куликовом поле. Помимо этого, нельзя забывать о том, что если Мамай был лишь темником, у которого не было реальных прав на престол, то Тохтамыш был чингизидом – законным правителем. Этот факт останавливал многих русских князей от поддержки Москвы в данном конфликте. Нельзя также забывать о вероломстве противника – Тохтамыш убедил москвичей, что если они его впустят в город, то он пощадит жителей. Свое обещание он не сдержал, предав Москву огню.

Несмотря на тяжелое поражение и большой ущерб, нанесенный Тохтамышем, после Куликовской битвы население Руси поверило в то, что татар можно победить, ведь это была первая крупная победа русских.

Куликовская битва продемонстрировала также возросшую мощь Москвы и способствовала росту ее авторитета, как экономического и политического центра борьбы против золотоордынского ига.

После Куликовской битвы был уменьшен размер «ордынского выхода», уплачиваемого Русью. Орда окончательно признала главенство Москвы среди других русских княжеств. Ордынцы после поражения были ослаблены и деморализованы.

Князь Дмитрий Иванович, получивший в честь победы на Куликовом поле прозвище Донской, передал престол своему сыну Василию (1389 – 1425), не спрашивая права на ярлык в Орде.

В 1395 г. среднеазиатский завоеватель Тимур, прозванный «великим хромцом», прославленный покоритель Средней Азии, разгромил войска Тохтамыша, чем еще больше ослабил контроль Золотой Орды над Русью. Преследуя остатки войск Тохтамыша, Тимур вошел в рязанские земли. Великий князь Василий I собрал ополчение и остановился у Коломны, готовясь дать отпор врагу.

Из Владимира в Москву привезли икону Владимирской богоматери, надеясь на помощь небес. Когда икона была уже около Москвы, Тимур внезапно прервал свой поход и, простояв две недели около Ельца, ушел на юг.

Поход Едигея на Москву (1408 г.)

После поражения от Тимура Золотой Орде все сложнее стало контролировать Русь. Оценив обстановку на Руси и положение московского великого князя, фактический правитель Орды эмир Едигей решил начать против него войну. Осенью 1408 году Едигей выступил в поход. Пройдя и опустошив Рязанскую землю, он взял и сжег Коломну, а 30 ноября оказался под стенами Москвы. Для Василия I действия Едигея не стали совершенно неожиданными, хотя об истинных планах ордынского полководца он догадался не сразу. В Москву в осаду сел имевший немалый военный опыт князь Владимир Серпуховской, а вместе с ним другие князья и воеводы. Сам Василий вместе с семьей отъехал в Кострому. Часть своего войска Едигей направил в Нижний Новгород и Городец, которые были взяты, но большая часть татарской конницы пришла к Москве. Руководители обороны сожгли деревянные московские посады, что не дало возможности татарам использовать бревна для примета к стенам Кремля и их поджога. Каменная московская крепость была надежна и неприступна для Едигея. Опустошив Серпухов, Верею, Дмитров, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польской, Ростов, Едигей вынужден был снять осаду Москвы и вернуться в свои степи после получения известия ордынского хана Булат-Салтана о наступлении на него сына Тимур-Кутлуга — Тимура. Но при этом Едигей взял с осажденных три тысячи рублей откупа. Нападение Едигея показало Василию I, насколько ненадежны татары как союзники и насколько осторожно следует вести себя с Ордой.