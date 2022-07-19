Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги
Культура
Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в.
Всеобщая история
Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Мир на пороге Первой мировой войны Древний мир - цивилизации Ближнего Востока XI-XIV вв. Что происходило на Западе Реформация в Европе XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Древний мир - цивилизации Азии Франция в XVIII-XIX вв. XIV-XV вв. Европейская культура История Древней Греции VIII-XI вв. Восток Франция в XVI-XVII вв. Объединительные движения в Италии История Древнего Рима Англия в XVI-XVII вв. VIII-XI вв. Европа Крестовые походы Америка в XVIII-XIX вв. Церковь в Средневековье Европейские конфликты Нового времени Восточная Европа в XVI веке Англия в XVIII-XIX вв. Великие географические открытия
Россия в Новое время
Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Восстание Степана Разина Восстание Е. Пугачёва Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Начало возвышения Москвы Феодальная раздробленность От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)

Архитектура и живопись в первой половине XIX в.

Русская архитектура первой половины XIX в. связана с традициями позднего классицизма, который получил название ампир (от слова empire, «имперский» стиль). Свое начало ампир берет в наполеоновской Франции, где архитектура была призвана служить прославлению и возвеличиванию государства, его могуществу, которое обеспечивалось прежде всего военными победами и мощью армии. Подобно классицизму стиль ампир использует античные мотивы и конструктивные элементы, следует принципам симметрии. Но в отличие от первого больше ориентируется на древнеримскую архитектуру, также служившую для наглядной демонстрации военной славы государства.

По проекту А. Д. Захарова было перестроено здание Адмиралтейства.

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А. Д. Захаров. Здание Адмиралтейства

Стрелку Васильевского острова украсило здание Биржи и ростральные колонны (архитектор Т. де Томон).

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Т. де Томон. Здание Биржи и ростральные колонны

А. Н. Воронихин спроектировал Казанский собор на Невском проспекте.

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А. Н. Воронихин. Казанский собор

По проекту О. Монферрана был создан Исаакиевский собор — самое высокое здание России того времени.

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О. Монферран. Исаакиевский собор

К. И. Росси завершил формирование архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга зданиями Сената, Синода, Александринского театра и Михайловского дворца

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К. И. Росси. Здание Сената и Синода

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К. И. Росси. Здание Александринского театра

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К. И. России. Здание Михайловского дворца

Сгоревшая в 1812 г. Москва тоже была отстроена в традициях классицизма, но с меньшим размахом, чем столица. О. И. Бове оформил ансамбль Театральной площади, возвел здания Малого (1824 г.) и Большого (1825 г.) театров.

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О. И. Бове. Здание Большого театра

В 30-х годах классицизм в архитектуре начал сменяться эклектикой или историзмом, в качестве одного из подвидов которого выделяют «русско-византийский стиль». К. А. Тон преобразил облик Кремля, построив Большой Кремлевский дворец и здание Оружейной палаты.

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К. А. Тон. Большой Кремлевский дворец

По его проекту в 1839 г. был заложен храм Христа Спасителя, задумывавшийся как символ избавления от нашествия французов в 1812 г. Строительство храма было завершено лишь в 1883 году.

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К. А. Тон. Храм Христа Спасителя. Современный вид

В русском изобразительном искусстве также нашли отражение новые направления, романтизм и реализм. Однако официально признанным стилем был классицизм. Развитие этого стиля в XIX веке получило название академизм, поскольку тесно было связано с деятельностью Академии художеств.

Академия художеств стала консервативным и косным учреждением, препятствовавшим любым новаторским попыткам молодого поколения. В Академии требовали строго следовать канонам классицизма, поощряя написание картин на библейские и мифологические сюжеты. Многим молодым и талантливым людям рамки академизма были тесны.

Ярким представителем романтизма в живописи был О. А. Кипренский, кисти которого принадлежит портрет молодого А. С. Пушкина. Эта картина является одним из классических примеров романтизма в живописи.

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О. А. Кипренский Портрет А.С. Пушкина

В реалистической манере работал В. А. Тропинин. Он тоже написал портрет А. С. Пушкина. Особенно часто художник обращался к изображению людей из народа («Кружевница», «Портрет сына» и др.).

В. А. Тропинин. Портрет А. С. Пушкина

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В. А. Тропинин. Кружевница

Художественные и идейные искания русской общественной мысли, напряженное ожидание перемен к лучшему отразились в картинах К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» и А. А. Иванова «Явление Христа народу», принадлежащих к академическому направлению.

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К. П. Брюллов. Последний день Помпеи

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А. А. Иванов. Явление Христа народу

В первой половине XIX в. в русскую живопись входит бытовой сюжет как отражение романтического внимания к жизни народа. Одним из первых к этой теме обратился А. Г. Венецианов (картины «На пашне», «Захарка», «Утро помещицы»)

А. Г. Венецианов. На пашне

Работу с бытовыми сюжетами продолжил П. А. Федотов. Его полотна реалистичны и порой сатирически отображают нравы дворянского общества («Сватовство майора», «Свежий кавалер» и др.).

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П. А. Федотов. Сватовство майора

На рубеже XVIII — XIX вв., в связи с развитием стиля ампир, наметился очередной подъем русской скульптуры. Многие произведения создавались с целью увековечить славные моменты российской истории. Как и в случае архитектуры, события войны 1812 года послужили источником вдохновения. И. П. Мартос создал памятник — К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади. События Смутного времени, спасение России от западноевропейских интервентов, вновь получили актуальность в свете недавней истории.

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И. П. Мартос. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому

По проекту О. Монферрана была воздвигнута 47-метровая колонна на Дворцовой площади перед Зимним дворцом, памятник императору Александру I и монумент в честь победы в Отечественной войне.

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О. Монферран. Александровская колонна

Б. И. Орловскому принадлежат памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли в Петербурге. П. К. Клодт был автором четырех конных скульптурных групп на Аничковом мосту и конной статуи Николая I.

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Б. И. Орловский. Памятник М. И. Кутузову

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Б. И. Орловский. Памятник М. Б. Барклаю де Толли

П. К. Клодт. Конная группа на Аничковом мосту

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П. К. Клодт. Конная статуя Николая I

В первой половине XIX в. были достигнуты впечатляющие успехи в развитии художественной культуры. В фонд мировой классики навечно вошли произведения многих русских писателей, художников, скульпторов, архитекторов и композиторов. Благодаря А. С. Пушкину завершился процесс складывания русского литературного языка. Можно говорить также о том, что сформировалась русская национальная культура.