Архитектура и живопись в первой половине XIX в.

Русская архитектура первой половины XIX в. связана с традициями позднего классицизма, который получил название ампир (от слова empire, «имперский» стиль). Свое начало ампир берет в наполеоновской Франции, где архитектура была призвана служить прославлению и возвеличиванию государства, его могуществу, которое обеспечивалось прежде всего военными победами и мощью армии. Подобно классицизму стиль ампир использует античные мотивы и конструктивные элементы, следует принципам симметрии. Но в отличие от первого больше ориентируется на древнеримскую архитектуру, также служившую для наглядной демонстрации военной славы государства.

По проекту А. Д. Захарова было перестроено здание Адмиралтейства.

А. Д. Захаров. Здание Адмиралтейства

Стрелку Васильевского острова украсило здание Биржи и ростральные колонны (архитектор Т. де Томон).

Т. де Томон. Здание Биржи и ростральные колонны

А. Н. Воронихин спроектировал Казанский собор на Невском проспекте.

А. Н. Воронихин. Казанский собор

По проекту О. Монферрана был создан Исаакиевский собор — самое высокое здание России того времени.

О. Монферран. Исаакиевский собор

К. И. Росси завершил формирование архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга зданиями Сената, Синода, Александринского театра и Михайловского дворца

К. И. Росси. Здание Сената и Синода

К. И. Росси. Здание Александринского театра

К. И. России. Здание Михайловского дворца

Сгоревшая в 1812 г. Москва тоже была отстроена в традициях классицизма, но с меньшим размахом, чем столица. О. И. Бове оформил ансамбль Театральной площади, возвел здания Малого (1824 г.) и Большого (1825 г.) театров.

О. И. Бове. Здание Большого театра

В 30-х годах классицизм в архитектуре начал сменяться эклектикой или историзмом, в качестве одного из подвидов которого выделяют «русско-византийский стиль». К. А. Тон преобразил облик Кремля, построив Большой Кремлевский дворец и здание Оружейной палаты.

К. А. Тон. Большой Кремлевский дворец

По его проекту в 1839 г. был заложен храм Христа Спасителя, задумывавшийся как символ избавления от нашествия французов в 1812 г. Строительство храма было завершено лишь в 1883 году.

К. А. Тон. Храм Христа Спасителя. Современный вид

В русском изобразительном искусстве также нашли отражение новые направления, романтизм и реализм. Однако официально признанным стилем был классицизм. Развитие этого стиля в XIX веке получило название академизм, поскольку тесно было связано с деятельностью Академии художеств.

Академия художеств стала консервативным и косным учреждением, препятствовавшим любым новаторским попыткам молодого поколения. В Академии требовали строго следовать канонам классицизма, поощряя написание картин на библейские и мифологические сюжеты. Многим молодым и талантливым людям рамки академизма были тесны.

Ярким представителем романтизма в живописи был О. А. Кипренский, кисти которого принадлежит портрет молодого А. С. Пушкина. Эта картина является одним из классических примеров романтизма в живописи.

О. А. Кипренский Портрет А.С. Пушкина

В реалистической манере работал В. А. Тропинин. Он тоже написал портрет А. С. Пушкина. Особенно часто художник обращался к изображению людей из народа («Кружевница», «Портрет сына» и др.).

В. А. Тропинин. Портрет А. С. Пушкина

В. А. Тропинин. Кружевница

Художественные и идейные искания русской общественной мысли, напряженное ожидание перемен к лучшему отразились в картинах К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» и А. А. Иванова «Явление Христа народу», принадлежащих к академическому направлению.

К. П. Брюллов. Последний день Помпеи

А. А. Иванов. Явление Христа народу

В первой половине XIX в. в русскую живопись входит бытовой сюжет как отражение романтического внимания к жизни народа. Одним из первых к этой теме обратился А. Г. Венецианов (картины «На пашне», «Захарка», «Утро помещицы»)

А. Г. Венецианов. На пашне

Работу с бытовыми сюжетами продолжил П. А. Федотов. Его полотна реалистичны и порой сатирически отображают нравы дворянского общества («Сватовство майора», «Свежий кавалер» и др.).

П. А. Федотов. Сватовство майора

На рубеже XVIII — XIX вв., в связи с развитием стиля ампир, наметился очередной подъем русской скульптуры. Многие произведения создавались с целью увековечить славные моменты российской истории. Как и в случае архитектуры, события войны 1812 года послужили источником вдохновения. И. П. Мартос создал памятник — К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади. События Смутного времени, спасение России от западноевропейских интервентов, вновь получили актуальность в свете недавней истории.

И. П. Мартос. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому

По проекту О. Монферрана была воздвигнута 47-метровая колонна на Дворцовой площади перед Зимним дворцом, памятник императору Александру I и монумент в честь победы в Отечественной войне.

О. Монферран. Александровская колонна

Б. И. Орловскому принадлежат памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли в Петербурге. П. К. Клодт был автором четырех конных скульптурных групп на Аничковом мосту и конной статуи Николая I.

Б. И. Орловский. Памятник М. И. Кутузову

Б. И. Орловский. Памятник М. Б. Барклаю де Толли

П. К. Клодт. Конная группа на Аничковом мосту

П. К. Клодт. Конная статуя Николая I

В первой половине XIX в. были достигнуты впечатляющие успехи в развитии художественной культуры. В фонд мировой классики навечно вошли произведения многих русских писателей, художников, скульпторов, архитекторов и композиторов. Благодаря А. С. Пушкину завершился процесс складывания русского литературного языка. Можно говорить также о том, что сформировалась русская национальная культура.