Александр Невский и отражение агрессии с Запада

Натиск врагов на северо-западе. Первые схватки с крестоносцами и литовцами

XIII век стал временем активизации внешнеполитических угроз Руси как с востока — в лице Батыя и его орды, так и с Запада — в лице немецких рыцарей-крестоносцев.

Немецкие рыцари давно уже давно помышляли о расширении своих территорий и продвижении на восток, более того — их активно поддерживал германский император. А папа Римский считал богоугодным делом захват земель на востоке и обращение местных язычников в христианскую веру.

Большое значение имело строительство на реке Западной Двине крепости Рига и учреждение Рижского епископства. В 1202 г. немецкое духовенство и рыцари организовали Орден меченосцев на вновь присоединенных землях. Цель ордена состояла в завоевании Восточной Прибалтики.

Вскоре в этих краях появился еще один немецкий орден — Тевтонский, который был образован еще во время первого крестового похода в Иерусалиме. Чуть позже польские князья пригласили Орден для обращения в христианство языческих племен пруссов и для борьбы с ними.

Знак Тевтонского ордена.

Второй воинствующей и враждебной русским силой стали шведы. Швеция имела давний спор с Новгородом из-за финских земель и из-за выхода в Балтийское море.

Третьим врагом на северо-западных границах русских земель было для Руси Литовское княжество. В конце XII – начале XIV в. несколько литовских племен были объединены в крупный союз, который вскоре начал нападать на новгородские и полоцкие земли.

Сами же литовцы попадали под удар Ордена меченосцев, который был не прочь прибрать к рукам неплохие литовские земли. Так что, у Руси и Литвы на определенном историческом отрезке был общий враг — Орден Меченосцев.

В 1236 году литовскому войску удалось разбить Орден меченосцев, остатки которого соединились с Тевтонским орденом. Немецкие рыцари успокоились, правда, ненадолго. Зато проявили себя другие враги Новгородской земли: литовцы, шведы, немцы, датчане.

Тевтонские рыцари отказались от заключенного ранее мира и начали наступать на Псков. Сперва они захватили Изборск, после чего начали осаду Пскова. Население отважно переносило все тяготы осады, попытка штурма Пскова потерпела неудачу, однако нашлись предатели из местных бояр, которые открыли городские ворота и впустили рыцарей. В то же самое время датчане устроили атаку на земли, находящиеся на берегу Финского залива и принадлежащие Новгороду.

В начале июля 1240 года шведские рыцари высадились на берегу Невы. Целью шведов был захват не только новгородских владений в Финляндии, но и нападение на сам Новгород. Во главе шведского войска стояли известные шведские полководцы — ярл (князь) Фаси и зять короля ярл Биргер. Шведская армия насчитывала несколько тысяч человек. Шведы послали несколько писем в Новгород, требуя сдачи города и полного повиновения. Они считали, что сломленная и униженная татаро-монгольским нашествием Русь не сможет оказать какого бы то ни было сопротивления.

Невская битва.

Однако события разворачивались совсем не так, как того ожидали шведы. На входе в Неву шведские суда заметили русские дозорщики и тут же сообщили о приближении противника в Новгород находившемуся там князю Александру Ярославичу.

Действия Александра были молниеносными: он принял решение нанести удар шведам немедленно, чтобы те не имели возможности закрепиться на Невских берегах. Фактор времени был критически важен, Александр даже не успел толком собрать новгородское пешее ополчение, поведя на берега Невы только конную дружину.

Прежде чем выступить в поход, Александр пришел в Софийский собор, где получил благословение от архиепископа. После этого Александр Ярославич обратился к своему войску с речью, в которой были слова: «Не в силе Бог, но в правде!»

15 июля 1240 года князь Александр обрушил стремительный удар конной дружины на ничего не подозревающих шведов, чем поверг в панику и бегство войско противника. Шведские военачальники тщетно пытались построить рыцарей в боевой порядок. Шведы потерпели сокрушительное поражение. Часть шведских кораблей была потоплена, большое количество рыцарей погибло. Уцелевшие рыцари наскоро погрузились в корабли и отплыли в море.

Новгород торжественно встречал 19-летнего князя-победителя. Александр Ярославич после этой победы получил прозвище «Невский».

П. Д. Корин. Александр Невский.

Однако через некоторое время гордые новгородцы разругались с Александром Невским. Князю пришлось покинуть город, чем не преминули воспользоваться тевтонские рыцари. Зимой 1240 – 1241 гг. им удалось захватить часть новгородских территорий и перерезать все торговые пути, которые вели из Новгорода.

В такой тяжелый для Новгорода момент жители города в очередной раз обратились к владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу с просьбой прислать к ним на помощь одного из своих сыновей. В Новгород был отправлен младший брат Александра Невского Андрей, но ему не удалось остановить наступление немцев, положение ухудшалось, и тогда Новгород вновь обратился с просьбой к Ярославу Всеволодовичу, моля прислать Александра.

Александр не изменял себе и действовал как всегда решительно. Вначале он быстро собрал войско, включив туда дружину, новгородское ополчение, ополчение корелов и ижорян. После того, как войско было собрано, Александр начал стремительное наступление.

Весной 1242 года мощное русское войско подошло к Пскову и захватило его, обеспечив себе безопасный тыл.

Орден направил свои лучшие силы против Александра. Возглавил орденское войско магистр, рядом шла вся орденская верхушка и многие епископы.

Все войско Ордена обрушилось на передовой отряд Александра, отряд был разгромлен. Однако это поражение дало Александру ясное представление о противнике, его сильных и его слабых сторонах. У немцев было большое превосходство в силах и тяжелом вооружении, что значило одно — бороться с ним в открытом поле бессмысленно. Требовалось ограничить маневренность рыцарской конницы и сковать ее действия. Александр понял, что нужно делать и приказал отступавшему войску занять позиции около возвышенного берега Чудского озера.

Александр захотел сделать озеро своим союзником. Новгородскую и владимирскую дружины Александр разместил на флангах русского войска, а в центре расположил пехотинцев — лучников и бойцов, вооруженных топорами, мечами и крючьями — ведь сброшенному с лошади рыцарю уже невозможно было своими силами вновь взобраться в седло, поэтому здесь он становился добычей пехоты. Именно пехотинцы должны были выдержать первый и наиболее страшный удар рыцарской «свиньи» (так называлось боевое построение немецких рыцарей).

Утром 5 апреля 1242 года навстречу русскому войску вышла тевтонская «свинья». Первый же удар крестоносного клина пришелся в самый центр русской рати и прогнул его. Лучникам удавалось расстреливать первые ряды рыцарей и стаскивать с коней, добивая на земле, но сзади плотным строем скакали все новые и новые всадники, поражавшие русских воинов.

Вскоре центр был прорван, пехотинцы, не выдержав натиска крестоносцев, рассыпались в разные стороны, но немецкий клин уткнулся в высокий, заснеженный берег озера. Таков был замысел Александра и похоже, что он воплощался в жизнь.

Движение рыцарей сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось, в это время в движение пришли фланги русского войска, которые в одно мгновение обрушили всю свою конную мощь в незащищенные «бока» противника. Рыцари уже не могли перестроиться, чтобы отразить удары атакующих их русских дружин. Русские стали теснить противника на лед, где рыцари стали проваливаться под лед, что усилило панику.

Разгром тевтонского войска был сокрушительным. Как свидетельствует русская летопись, на льду озера пали 500 рыцарей, а 50 именитых крестоносцев были взяты в плен.

Эта победа остановила продвижение Ордена на восток и спасла северо-западную Русь от страшной участи. Скоро немцы стали просить у Александра Невского мира, по которому вернули все захваченные ранее земли.

Через несколько лет Александр нанес ряд поражений литовцам, которые предпринимали попытки захватить несколько русских городов. Отныне западные рубежи Руси были в безопасности.