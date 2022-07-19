Общественные движения в пореформенной России

В 1860-е годы возникает новое течение в общественной жизни – Народничество.

Народничество — идеология и общественно-политическое движение разночинной интеллигенции в России второй половине XIX века, отражавшее чаяния социального равенства и народовластия.

Идеи, развитые впоследствии народниками, первоначально, в конце 1840-х — начале 1850-х годов, выдвинуты А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским. В народничестве существовало два течения — радикальное (революционное) и умеренное («либеральное»). Радикальное народничество (преобладало в 1870-е — начале 1880-х годов) пыталось выработать национальную модель некапиталистического развития путём свержения самодержавной власти и осуществления на практике идеалов утопического социализма. Умеренное народничество (преобладало в 1880 – 1890-е годы) стремилось выработать способы постепенной адаптации трудового населения к условиям модернизации страны, выступало за ненасильственные меры в проведении социальных, политических и экономических преобразований.

Революционное народничество, в свою очередь, делилось на три направления:

Несмотря на различия, у разных течений в рамках народничества было много общих черт. Они считали, что:

— Необходимо не допустить развития капитализма в России

— Необходимо свергнуть самодержавие

— Необходимо сохранить крестьянскую общину как ячейку будущего социалистического общества

— Необходимо ликвидировать сословное неполноправие

Хождение в народ

Впервые лозунг «В народ!» выдвинул А. И. Герцен в связи со студенческими волнениями 1861 года. Подготовка к массовому «хождению в народ» началась осенью 1873 года: усилилось формирование кружков, среди которых главная роль принадлежала «чайковцам», налаживалось издание пропагандистской литературы, заготовлялась крестьянская одежда. В специально устроенных мастерских молодёжь овладевала ремёслами.

Массовое «хождение в народ» демократической молодёжи в России весной 1874 представляло собой стихийное явление, не имевшее единого плана, программы, организации. «Хождение в народ» потерпело поражение прежде всего потому что оно опиралось на утопическую идею народничества о возможности победы крестьянской революции в России. «Хождение в народ» не имело руководящего центра, большинство пропагандистов не обладало навыками конспирации, что позволило правительству сравнительно быстро разгромить движение.

Второе «хождение в народ» (с 1875 года) организационно было более подготовлено. Был создан координационный центр – тайная организация «Земля и воля» (1876).

В 1879 году произошёл её раскол, вызванный спорами о том, уместен ли террор как инструмент влияния на правительство.

Сторонники прежней тактики пропаганды среди крестьян («деревенщики») объединились в организацию «Чёрный передел» (В. И. Засулич, Плеханов и др.).

Другая часть отказалась от этой тактики и создала крупнейшую организацию революционного народничества, ставшую на путь террора — партию «Народная воля» (А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер). Главной целью этой организации стал государственный переворот с последующим установлением парламентской республики. Она вела революционную пропаганду среди различных слоёв общества и в армии, осуществила несколько террористических актов, один из которых привёл к гибели Александра II (1881 год). После разгрома «Народной воли» полицией революционное народничество утратило своё влияние. Цели народовольцев так и не были достигнуты. Скорее наоборот – их действия привели лишь к большей реакции: от власти были отстранены все государственные деятели, связанные с политикой реформ, в стране началась политика контрреформ Александра III.

В 1883 году Г. В. Плеханов, на основе членов «Черного передела», организовал первую марксистскую организацию «Освобождение труда». В отличие от народников, марксисты полагали, что революцию следует совершить не руками разбросанного по всей стране крестьянства, а с помощью сосредоточенного в крупных городах рабочего класса.