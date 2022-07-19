Правление Ярослава Мудрого (1019 – 1054 гг.)

«Русская правда» и категории населения Древней Руси

При Ярославе Мудром появился первый письменный свод законов - «Русская правда». Этот документ регулировал размер штрафов (виры) и меру наказания за различные нарушения, закреплял принцип кровной мести (человек, который совершил убийство, может быть так же убит родственниками жертвы), которая была ограничена кругом ближайших родственников.

Распространенной формой организации производства стала феодальная вотчина, или отчина, т. е. отцовское владение, передававшееся от отца к сыну по наследству. Владельцем вотчины был князь или боярин.

«Русская Правда».

В Киевской Руси наряду с княжескими и боярскими вотчинами было значительное число крестьян-общинников, еще не подвластных частным феодалам. Такие независимые от бояр и князей крестьянские общины платили дань в пользу государства.

Крестьянская община называлась вервь. На Руси она первоначально складывалась на кровнородственной основе и постепенно превращалась в соседскую (территориальную) общину, связанную круговой порукой. В Русской правде вервь несла ответственность перед князем за убийство, совершённое на её территории, содержала (кормила) княжеских сборщиков штрафов.

Все свободное население Киевской Руси носило название «люди». Отсюда термин, означающий сбор дани — «полюдье».

Помимо свободных общинников, в Русской Правде фиксируются категории зависимого населения Древней Руси:

Смерды —изначально свободные члены общины, ставшие, впоследствии, зависимыми от князя (например, их судил не общинный суд, а князь; после смерти бездетного смерда имущество переходило не общине, а князю).

Закупы — лица, взявшие в долг («купу») и вынужденные отрабатывать этот долг в хозяйстве феодала. Устав о закупах помещался в одной из редакций «Русской правды». Были установлены предельные размеры процентов на долг. Закон охранял личность и имущество закупа, запрещая господину беспричинно наказывать его и отнимать имущество. Если сам закуп совершал правонарушение, то ответственность его была двоякой: господин уплачивал за него штраф потерпевшему, но сам закуп мог быть "выдан головой", т.е. обращен в холопство. Такой же исход ждал закупа в случае его попытки уйти от господина, не расплатившись. В качестве свидетеля в судебном процессе закуп мог выступать только в особых случаях. Правовое положение закупа было как бы промежуточным между свободным человеком и холопом.

Рядовичи — лица, которые по договору («ряду») работали у землевладельца, нередко оказывались как бы временными рабами.

Изгои — лица, находящиеся как бы вне социальных групп (например, отпущенные на волю холопы, фактически зависимые от своего бывшего хозяина).

Холопы — лица, попавшие в рабство в результате самопродажи, рождения от рабыни, женитьбы на рабыне. Холопами называли рабов местного происхождения. Рабы иностранного происхождения именовались челядью.

Наймиты — общее название разорившихся крестьян и посадских, беглых холопов и прочих, нанимавшихся на работы и находившихся в личной зависимости от нанимателя;

Прощенники — бывшие холопы, получившие "прощение" (свободу) с условием — работать на церковных землях. Зависели в судебном отношении от епископа и были обязаны уплачивать ему феодальную ренту.

Городское население

Основная масса была свободна. Личность горожан и имущество были защищены законом. Большая часть из них платили налоги и несли повинности в пользу государства.

Среди горожан были «лучшие» или «вятшие» люди — купцы, торговцы, и «молодшие», или «черные» (т. е. бедные), люди — ремесленники и работные люди, обслуживавшие торговлю.

Русская правда различала два разряда купцов: купцов и гостей (соответственно ведущих местный торг и заграничный).

Правовое положение женщины в Древней Руси было гораздо выше, чем в римском или древнегерманском обществе, где женщина всегда нуждалась в опекуне и не обладала правоспособностью. В Киевской Руси женщина при вступлении в брак имело право на «вено» - выкуп, могла распоряжаться своим имуществом (и даже после смерти мужа имущество оставалось за ней).

Преобразования Ярослава Мудрого

При Ярославе Мудром (1019 – 1054) Киевская Русь достигла наивысшего могущества. Ему, так же как и Владимиру I, удалось обезопасить Русь от печенежских набегов. В 1030 г., после успешного похода на прибалтийскую чудь, Ярослав основал неподалеку от Чудского озера г. Юрьев (ныне г. Тарту в Эстонии), утвердив русские позиции в Прибалтике.

Ярослав Мудрый. Реконструкция М. М. Герасимова по черепу.

При Ярославе Мудром Киев превратился в один из крупнейших городов Европы, соперничавший с Константинополем. По дошедшим свидетельствам, в городе было около 400 церквей и 8 рынков. По преданию, в 1037 г. на месте, где Ярослав годом ранее разбил печенегов, был возведен Софийский собор — храм, посвященный мудрости, божественному разуму, правящему миром.

Победа Ярослава Владимировича Киевского над печенегами; бегство печенегов из-под Киева.

Софийский собор в Новгороде.

Тогда же, при Ярославе, в Киеве были сооружены Золотые ворота — парадный въезд в столицу Древней Руси. Широко велись работы по переписке и переводу книг на русский язык, обучению грамоте.

Золотые ворота во Владимире.

Рост силы и авторитета Руси позволили Ярославу впервые назначить киевским митрополитом государственного деятеля и писателя Илариона — русского по происхождению. Сам князь назывался, подобно византийским правителям, царем, о чем свидетельствует надпись XI в. на стене Софийского собора. Над саркофагом, выполненным из целого куска мрамора, в котором похоронен Ярослав, можно прочесть торжественную запись «об успении царя нашего».

Международные связи Древней Руси

При Ярославе Мудром Русь достигла широкого международного признания. С семьей киевского князя стремились породниться крупнейшие королевские дворы Европы. Сам Ярослав был женат на шведской принцессе Ингигерде. Сестра князя была замужем за польским королем.

Сын князя Всеволод женился на дочери византийского императора Константина Мономаха — принцессе Анне. Отсюда прозвище, которое получил сын Всеволода Владимир Мономах.

Ярослав умело использовал династические браки в качестве средства укрепления мира. Сыновья Ярослава Владимировича Мудрого, Святослав, Вячеслав и Игорь женились на немецких принцессах.

Старшая дочь Елизавета была супругой Харальда Сурового, норвежского короля. Анна, вторая его дочь, вышла замуж за короля Франции Генриха I. Во Франции она стала известна как Анна Русская или Анна Киевская. Еще одна дочь Анастасия вступила в брак с венгерским королем Андрашем I.

Некоторые сюжеты из эпохи правления Ярослава Мудрого нашли свое отражение в шведской саге «Круг земной» Снорри Стурлусона — уникальном в своём роде сборнике, повествующем о жизни Северной Европы в эпоху викингов, становлении скандинавских государств.